Подробности о Kia EV6: теснее, чем Hyundai Ioniq 5, зато есть спортивная версия GT

Компания Kia, входящая в структуру Hyundai Motor Group, полностью рассекретила свой первый электромобиль на модульной платформе E-GMP — кросс-хэтчбек EV6. Главным сюрпризом оказалось наличие у новинки полноприводной топ-версии GT мощностью 585 л.с., которая способна разгоняться до 100 км/ч за 3,5 с.

В отношении своих электромобилей нового поколения Hyundai Motor Group, кажется, наконец, поняла, как развести на рынке марки Hyundai и Kia при примерно одинаковом их ценовом позиционировании. Подход выбран такой же, как у Citroen и Peugeot: первая марка ориентирована на уют и комфорт, вторая — на экспрессию и динамику. Именно так отличаются друг от друга Hyundai Ioniq 5 (дебютировал в феврале) и Kia EV6: при идентичном техническом базисе дизайн у них совершенно разный дизайн, и сложно представить себе клиента, который будет метаться между этими машинами, как между какими-нибудь Hyundai Solaris и Kia Rio.

Внешность Kia EV6 была рассекречена 15 марта, но полноценная презентация с ключевыми цифрами состоялась сегодня. Выяснилось, что колёсная база Kia EV6 на 100 мм короче, чем у Hyundai Ioniq 5 — 2900 и 3000 мм соответственно, так что пассажирам второго ряда будет комфортнее в Hyundai. При этом из-за более рельефной пластики кузова габаритная длина у Kia EV6 чуть больше, чем у Hyundai Ioniq 5 — 4680 против 4635 мм, а с агрессивным обвесом GT Line – 4695 мм. Агрессивный обвес по умолчанию ставится на топ-версию GT, которой нет у Hyundai Ioniq 5, но обо всём по порядку.

Kia EV6, как и Ioniq 5, будет предлагаться с двумя батареями на выбор, но если ёмкость первой батареи у корейских новинок идентичная — 58 кВт·ч, то ёмкость второй у Kia больше — 77,4 против 72,6 кВт·ч. Привод — задний (один мотор) либо полный (два мотора, по одному на каждую осью).



Отдача заднеприводной версии с батареей на 58 кВт·ч — 125 кВт (170 л.с.) и 350 Нм, полноприводной — 173 кВт (235 л.с.) и 605 Нм. Заднеприводная версия с батареей на 77,4 кВт·ч выдаёт максимальные 168 кВт (228 л.с.) и 350 Нм, полноприводная — 239 кВт (325 л.с.) и 605 Нм.

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Запас хода на одной зарядке указан пока только для заднеприводной версии с батареей на 77,4 кВт·ч — 510 км по циклу WLTP, что на 30 км больше, чем у самой «долгоиграющей» версии Hyundai Ioniq 5. Батареи рассчитаны на максимальные 800 В и 350 кВт зарядки экспресс-терминалов сети Ionity (её совладельцем является Hyundai), время зарядки от 10 до 80% ёмкости — 18 минут.



Особняком стоит спортивный Kia EV6 GT, который может быть только полноприводным и только с батареей ёмкостью 77,4 кВт·ч. Максимальная отдача его двух электромотором составляет 430 кВт (585 л.с.) и 740 Нм, запас хода на одной зарядке — 405 км, разгон до «сотни» занимает 3,5 с, максимальная скорость — 260 км/ч. Специально для версии GT в управляющем софте предусмотрена функция электронной блокировки заднего дифференциала, а салон отличается от прочих версий контрастными швами в отделке.



Подрулевые лепестки позволяют в любой момент задействовать рекуперативное торможение без применения педали тормоза (доступны три уровня интенсивности), а ещё есть функция i-Pedal, позволяющая управлять ускорением и замедлением одной педалью, то есть педалью акселератора: при её отпускании активируется рекуперативное торможение.

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Архитектура салона Kia EV6 с двухэкранным табло и дополнительным проекционным экраном — такая же, как у Hyundai Ioniq 5, но все видимые поверхности другие, а главное отличие — это высокий центральный тоннель между передними сиденьями, который вкупе с тёмной обивкой скрадывает ощущение простора и настраивает водителя на спортивный лад — сидишь, как в кокпите. В отделке широко используется переработанный пластик. Как и в Hyundai Ioniq 5, есть бортовая 3,6-киловаттная розетка для зарядки электровелосипедов, электросамокатов, моноколёс и прочих гироскутеров. Топовая аудиосистема Meridian состоит из 14 громкоговорителей. Багажники — чуть меньше, чем у Hyundai Ioniq 5: задний — 520 л, передний — 52 л у заднеприводных версий и 20 л у полноприводных. У Ioniq 5 соответствующие показатели составляют 531, 57 и 24 л.



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На ключевых для электромобилей рынках (Южная Корея, Европа, Северная Америка) Kia EV6 появится в продаже во второй половине текущего года, цены пока не объявлены. В России электрический кросс-хэтчбек если и появится, то только по подписке, да и то никаких официальных объявлений на сей счёт пока не было.



Напомним, что в начале года компания Kia сменила логотип, отказалась от приставки Motors и пообещала до 2027 года представить семь новых электромобилей на платформе E-GMP. Первым стал EV6, следом за ним ожидается более крупный электрический кроссовер.

