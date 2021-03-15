Кросс-хэтч Kia EV6 объявлен первенцем нового дизайна, но некоторые решения мы уже видели

О начинке своего электрокара Kia пока молчит, но технику тот наверняка разделил с родственной «пятидверкой» от Hyundai. А это значит, что на выбор предложат два варианта батареи, задний или полный привод.

Тизеры нового серийного электромобиля марка Kia распространила неделю назад, тогда же было объявлено его имя – EV6. С префиксом EV все понятно, ну а цифра, следующая после, как ранее отметили в компании, обозначает «позицию модели в линейке бренда». Теперь производитель распространил полноценные фирменные изображения новинки, вдобавок известна дата презентации – 30 марта.

Итак, EV6 – это не только первенец Kia на модульной платформе E-GMP (Electric Global Modular Platform), созданной специально для «электричек» концерна Hyundai-Kia, но и первая модель, дизайн которой выполнен в новом фирменном стиле марки, названном Opposites United («Единство противоположностей»). Уточняется, что над обликом электрокара работали студии, расположенные в Корее, Германии и США. Ну и напомним еще, что шеф-дизайнером Kia с 2019-го является Карим Хабиб, который прежде два с лишним года трудился в Infiniti, а до того 17 лет проработал в BMW (но с перерывом). Философия дизайна Opposites United (она, к слову, опирается на пять «ключевых принципов»: «Смелость природы», «Радость осмысления», «Энергия для прогресса», «Технологии для жизни» и «Умиротворение через напряженность») позже ляжет в основу всех будущих моделей Kia.

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EV6, по сути, представляет собой кросс-хэтч, за «внедорожность» отвечает черный пластиковый обвес по периметру кузова. Придуманная еще Петером Шрайером «улыбка тигра» (русская интерпретация, в оригинале – Tiger Nose) превратилась в «цифровое лицо тигра» (Digital Tiger Face), главными элементами которого стали светодиодные ходовые огни. Сами фары – тоже, конечно, на светодиодах. Другие особенности экстерьера EV6 – низкий капот, выдвижные ручки дверей, как у соплатформенного Hyundai Ioniq 5, крупный спойлер над задним стеклом и выполненные в виде дуги задние фонари. Габариты не названы, но, скорее всего, по своим размерам электрокар Kia близок к Ioniq 5. Длина последнего равна 4635 мм, колесная база – 3000 мм.



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Внутри Kia EV6 – изогнутое табло, то есть объединенные между собой виртуальная «приборка» и экран мультимедийной системы, под центральными дефлекторами обдува имеется еще одна сенсорная панель, она отвечает за управление «климатом», навигатором и «музыкой», причем на ней оставили шайбы. Кстати, аналогичные табло и узкая сенсорная полоска есть и у готовящегося к дебюту «традиционного» седана Kia K8. Зато у электрокара оригинальное двухспицевое рулевое колесо, а кресла обиты тканью, сделанной из переработанного пластика.



О технике пока ни слова, впрочем, она, скорее всего, такая же, как у родственного Ioniq 5. Модели нового суббренда Hyundai положены две батареи на выбор: с базовой емкостью 58 кВт*ч заднеприводный Ioniq 5 имеет электромотор мощностью 170 л.с., у полноприводной «пятидверки» два электродвигателя вместе выдают 235 л.с.; с батареей на 72,6 кВт*ч отдача Ионика с задним приводом составляет 218 л.с., с полным приводом – 306 л.с. На данный момент известен запас хода только заднеприводного Hyundai Ioniq 5 с топовой батареей – 470-480 км по циклу WLTP.



Родственный Ioniq 5 может добраться до России, а вот о появлении у нас электрокара Kia пока не сообщается.