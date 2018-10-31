Донкервольке вместо Шрайера: в Hyundai-Kia сменился главный дизайнер

Донкервольке вместо Шрайера: в Hyundai-Kia сменился главный дизайнер

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Ветеран мирового автодизайна, немец Петер Шрайер уходит на пенсию. Пост шеф-дизайнера в корейской Hyundai Motor Group отойдёт его более молодому ставленнику – бельгийцу Люку Донкервольке.

Донкервольке тоже, прямо скажем, не мальчик – ему сейчас 53, и за плечами огромный опыт работы в Peugeot, Skoda, Audi, Lamborghini, Seat, Bentley и Genesis. Но Шрайеру в этом году стукнуло 65, а значит, время расслабиться и погрузиться в безграничный мир удовольствий состоятельного европейского пенсионера. Впрочем, заслуженный статус гуру автодизайна ему ещё послужит, в Hyundai Motor Group за ним останется пост консультанта по дизайну, то есть к работе над новинками его время от времени будут привлекать.

Петер Шрайер

Петер Шрайер

Большую часть жизни Шрайер проработал в концерне Volkswagen (ещё будучи студентом он сотрудничал с Audi), но мировую славу ему принёс пост шеф-дизайнера в компании Kia, который он занимал с 2006 по 2013 год. Шрайер сумел привить автомобилям Kia европейские черты, в связи с чем их привлекательность резко повысилась – настолько сильно, что в ключевых сегментах европейского рынка автомобили Kia до сих пор продаются лучше, чем Hyundai. В сущности, именно Шрайер смог более менее отдалить визуально друг от друга автомобили двух корейских брендов, но закрепить дистанцию не удалось: в 2013 году Шрайера повысили до главного дизайнера всей Hyundai Motor Group, и его влияние на конечный облик моделей ослабло, поскольку до конвейера их доводили уже другие люди – например, бельгиец Пьер Леклерк. Последний проработал в компании Kia всего год, и с 1 ноября заступает в должность шеф-дизайнера Citroen.

Люк Донкервольке

Люк Донкервольке

Что до Люка Донкервольке, то он с корейцами, кажется, нашёл общий язык: в 2015 году его пригласили на пост шеф-дизайнера только что обособившегося премиального бренда Genesis. Корейский премиум пока ничем особенным в плане дизайна себя не зарекомендовал, но Донкервольке всё же пошел на повышение – не без протекции Шрайера, конечно, который, собственно, его в Hyundai и привёл.

Будем надеяться, что Донкервольке хватит таланта и влияния, чтобы все три корейских марки – Genesis, Hyundai и Kia – наконец, перестали конкурировать друг с другом и приобрели больше оригинальных долгоиграющих черт. Пока кроме «улыбки тигра» (придуманная Шрайером фирменная фальшрадиаторная решётка автомобилей Kia) входить в анналы истории мирового автодизайна особенно нечему.

Теги: Авто и бизнес , автодизайн , дизайн , назначение на должность , отставки и назначения , шеф-дизайнер , Genesis , Hyundai , KIA
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