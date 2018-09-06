Hyundai i30 хочет объехать Kia Ceed на рестайлинге и мочевине

Спустя два года после дебюта Hyundai i30 третьего поколения пережил легкое обновление. В основном оно связано с адаптацией линейки двигателей к актуальным экологическим нормам, но есть изменения и во внешности.

Между одноплатформенными моделями Hyundai и Kia идет упорная борьба за потребителя на всех ключевых рынках и, как правило, Kia в ней побеждает. Для менеджеров Hyundai это довольно обидно, ведь двадцать лет назад они фактически спасли фирму Kia от гибели, вложив в конкурирующую фирму большие деньги, а теперь, несмотря на все маркетинговые ухищрения, выходит, что у Kia машины лучше.

Новые модели Hyundai практически всегда выходят на публику раньше, чем одноплатформеннные Kia. Так произошло и с парочкой Hyundai i30/Kia Ceed третьего поколения: i30 представили в сентябре 2016 года, а Ceed – в феврале 2018-го. Тем не менее беспристрастная статистика продаж показывает, что на ключевом европейском рынке Ceed продается лучше, чем i30: за первые шесть месяцев этого года, по данным Focus2Move, реализовано 57 591 и 48 356 экземпляров соответственно.

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В России Hyundai i30 сейчас и вовсе официально не представлен (почему – читайте в нашем аналитическом материале), тогда как Kia Ceed – второй по популярности автомобиль С-класса после Шкоды Октавии: по данным АЕБ, с января по июль продано 12 363 и 13 770 штук соответственно.

И вот теперь, когда формирование семейства Kia Ceed третьего поколения почти завершено (осталось лишь дождаться имиджевой пятидверки ProCeed), Hyundai выкатила обновленные хэтчбеки и универсалы i30. Для рестайлинга, прямо скажем, рановато, но его, в сущности, и нет: просто теперь все модификации (кроме тех, что помечены литерой N) получили передний бампер в стиле фастбека i30.

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Под капотом изменений больше: все бензиновые двигатели отныне снабжены сажевым фильтром и соответствуют экологическим нормам Euro 6d Temp. Мочевинный дизель Smartstream с рабочим объемом 1,6 л и вовсе новый: он будет предлагаться в трех вариантах – с максимальной мощностью 96, 116 или 136 л.с. В пару ему по умолчанию положена 6-ступенчатая механика, а для двух наиболее мощных исполнений можно выбрать 7-ступенчатый автомат с двумя сцеплениями.

Европейцы, впрочем, интерес к дизелям постепенно теряют: с каждой новой итерацией эконорм они становятся все скучнее и дороже, эксплуатировать бензиновые или гибридные версии зачастую выгоднее. К слову, гибридных силовых агрегатов (даже простеньких, 48-вольтовых) ни у Kia Ceed, ни у Hyundai i30 пока нет.