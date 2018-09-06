Hyundai i30 хочет объехать Kia Ceed на рестайлинге и мочевине

Hyundai i30 хочет объехать Kia Ceed на рестайлинге и мочевине

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Спустя два года после дебюта Hyundai i30 третьего поколения пережил легкое обновление. В основном оно связано с адаптацией линейки двигателей к актуальным экологическим нормам, но есть изменения и во внешности.

Между одноплатформенными моделями Hyundai и Kia идет упорная борьба за потребителя на всех ключевых рынках и, как правило, Kia в ней побеждает. Для менеджеров Hyundai это довольно обидно, ведь двадцать лет назад они фактически спасли фирму Kia от гибели, вложив в конкурирующую фирму большие деньги, а теперь, несмотря на все маркетинговые ухищрения, выходит, что у Kia машины лучше.

Hyundai i30 Wagon and 5-door (1)

Новые модели Hyundai практически всегда выходят на публику раньше, чем одноплатформеннные Kia. Так произошло и с парочкой Hyundai i30/Kia Ceed третьего поколения: i30 представили в сентябре 2016 года, а Ceed – в феврале 2018-го. Тем не менее беспристрастная статистика продаж показывает, что на ключевом европейском рынке Ceed продается лучше, чем i30: за первые шесть месяцев этого года, по данным Focus2Move, реализовано 57 591 и 48 356 экземпляров соответственно.

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В России Hyundai i30 сейчас и вовсе официально не представлен (почему – читайте в нашем аналитическом материале), тогда как Kia Ceed – второй по популярности автомобиль С-класса после Шкоды Октавии: по данным АЕБ, с января по июль продано 12 363 и 13 770 штук соответственно.

И вот теперь, когда формирование семейства Kia Ceed третьего поколения почти завершено (осталось лишь дождаться имиджевой пятидверки ProCeed), Hyundai выкатила обновленные хэтчбеки и универсалы i30. Для рестайлинга, прямо скажем, рановато, но его, в сущности, и нет: просто теперь все модификации (кроме тех, что помечены литерой N) получили передний бампер в стиле фастбека i30.

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Под капотом изменений больше: все бензиновые двигатели отныне снабжены сажевым фильтром и соответствуют экологическим нормам Euro 6d Temp. Мочевинный дизель Smartstream с рабочим объемом 1,6 л и вовсе новый: он будет предлагаться в трех вариантах – с максимальной мощностью 96, 116 или 136 л.с. В пару ему по умолчанию положена 6-ступенчатая механика, а для двух наиболее мощных исполнений можно выбрать 7-ступенчатый автомат с двумя сцеплениями.

Европейцы, впрочем, интерес к дизелям постепенно теряют: с каждой новой итерацией эконорм они становятся все скучнее и дороже, эксплуатировать бензиновые или гибридные версии зачастую выгоднее. К слову, гибридных силовых агрегатов (даже простеньких, 48-вольтовых) ни у Kia Ceed, ни у Hyundai i30 пока нет.

Теги: Новинки , обновление модели , рестайлинг , фейслифтинг , хендэ , Hyundai , i30
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4 комментария

по рейтингу сначала новые по хронологии
adver

"Между одноплатформенными моделями Hyundai и Kia идет упорная борьба за потребителя на всех ключевых рынках и, как правило, Kia в ней побеждает. Для менеджеров Hyundai это довольно обидно, ведь двадцать лет назад они фактически спасли фирму Kia от гибели, вложив в конкурирующую фирму большие деньги, а теперь, несмотря на все маркетинговые ухищрения, выходит, что у Kia машины лучше."

1. На чём основан сей вывод, на субъективных фантазиях автора? То, что Ceed продаётся чуть лучше i30 не говорит, что Kia продаёт машин в целом больше, поскольку это явная ложь. В США и Европе в паре Hyundai/Kia лидирует именно первая марка.
2. Почему менеджерам Hyundai должно быть обидно, то есть, они должны, судя по вашей логике, радоваться, если продажи Kia будут на дне?
3. "У Kia машины лучше". С какой это стати ?

Андрей Ежов

1. На американском рынке модель Ceed не представлена, а вот в России и Европе весьма популярна, и российский опыт продаж Hyundai i30/Kia Ceed, на мой взгляд, особенно показателен. Собственно и мое утверждение о борьбе двух брендов основано в первую очередь на результатах их работы в России, но и в США эта борьба происходит.
2. Обида есть, поверьте, и не раз высказывалась в неформальных беседах.
3. "Лучше" в данном случае "успешнее", не более того.

adver

Hyundai в прошлом году продала в Европе 512834 машин, Kia - 459758.
В Европе Hyundai продала в прошлом году 75802 i30, Kia - 68443 Ceed.

Ваша новость - это дезинформация читателей.

Андрей Ежов

Вы передергиваете: я говорю про этот год, а Вы про прошлый; я говорю про конкретные модели, а Вы про марки вообще. В 2016 году Солярис был иномаркой №1 в России, и где теперь тот Солярис? Смотрите свежую статистику:
https://www.kolesa.ru/news/top-25-bestsellerov-rf-optima-vernulas-v-rejting-a-solaris-vyletel-iz-pyaterki-liderov
Пример с парой Hyundai i30/Kia Ceed еще более красноречивый, об этом у нас была отдельная заметка.

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