В свежем списке самых продаваемых авто российского рынка лишь пять моделей ушли в «минус». Тройка лидеров по сравнению с предыдущим ТОП-25 не изменилась.

Согласно отчету Ассоциации европейского бизнеса, в августе 2018-го самой популярной моделью России опять стала Lada Vesta (в третий раз подряд) – реализовано 8510 таких автомобилей, что на 27% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На втором и третьем местах, как и в июльском ТОП-25, находятся Kia Rio (7812 единиц, -8%) и Lada Granta (6979 штук, -21%). Продажи последних двух моделей падают, но если Рио из-за наличия более доступного конкурента в виде Весты в ближайшее время «плюс», видимо, не светит, то Гранта скоро должна возглавить весь рейтинг – с сентября на рынок вышло обновленное семейство (на августовский результат наверняка повлиял отложенный спрос), поглотившее хэтчбек и универсал Kalina (то есть результаты Granta и Калины объединят).

Четвертая строчка в августе 2018-го досталась кроссоверу Hyundai Creta (5274 единицы, +32%), за ним следует седан Volkswagen Polo (5169 штук, +38%). А вот Hyundai Solaris по итогам минувшего месяца занял лишь шестое место (4814 единиц, -31%) – в последний раз первую пятерку лидеров Солярис покидал в январе этого года, тогда ему досталась седьмая позиция.

ТОП-25 самых продаваемых моделей в России в августе 2018 года

Место Модель Продажи в августе 2018 года (шт.) Продажи в августе 2017 года (шт.) Разница (шт.) 1 Lada Vesta 8 510 6 694 +1 816 2 Kia Rio 7 812 8 472 -660 3 Lada Granta 6 979 8 474 -1 495 4 Hyundai Creta 5 274 4 000 +1 274 5 Volkswagen Polo 5 169 3 750 +1 419 6 Hyundai Solaris 4 814 6 987 -2 173 7 Lada Largus 3 719 2 554 +1 165 8 Lada Xray 3 617 2 855 +762 9 Renault Duster 3 537 3 511 +26 10 Toyota RAV4 3 019 2 777 +242

Помимо Рио, Гранты и Соляриса в свежем ТОП-25 отрицательные результаты показали лишь две модели – кроссовер Renault Kaptur (2627 штук, -8%) и внедорожник Chevrolet Niva (2310 единиц, -16%). Снижение спроса на Ниву понятно – модель устарела, но цены на нее регулярно повышают. Покупателей Каптюра же, вероятно, «крадет» Крета – «кореец» обладает схожими потребительскими свойствами, но стоит он дешевле.

Место Модель Продажи в августе 2018 года (шт.) Продажи в августе 2017 года (шт.) Разница (шт.) 11 Skoda Rapid 2 863 2 431 +432 12 Lada 4×4 2 807 2 298 +509 13 Kia Sportage 2 710 1 428 +1 282 14 Renault Kaptur 2 627 2 862 -235 15 Renault Sandero 2 562 2 268 +294 16 Renault Logan 2 518 2 360 +158 17 Toyota Camry 2 498 2 374 +124 18 Volkswagen Tiguan 2 364 2 340 +24 19 Kia Optima 2 323 1 077 +1 246 20 Chevrolet Niva 2 310 2 762 -452 21 Nissan X-Trail 2 124 1 495 +629 22 Nissan Qashqai 2 110 1 713 +397 23 Hyundai Tucson 1 920 761 +1 159 24 Mitsubishi Outlander 1 915 1 245 +670 25 Mazda CX-5 1 910 1 618 +292

В рейтинг вернулась Kia Optima – в ТОП-25 самых продаваемых моделей РФ «четырехдверки» не было с января 2018-го. В августе бизнес-седан разошелся тиражом в 2323 экземпляра, что на 116% больше, чем годом ранее. Скорее всего, интерес к модели подстегнул рестайлинг – обновленная Оптима вышла на наш рынок как раз в минувшем месяце. Впрочем, Toyota Camry корейскому седану обогнать пока не удалось: объем продаж модели японского бренда в августе составил 2498 единиц (+5%).

Всего же в августе 2018 года в России было продано 147 388 новых легковых и легких коммерческих автомобилей – это на 11% больше, чем годом ранее.