ТОП-25 бестселлеров РФ: Optima вернулась в рейтинг, а Solaris вылетел из пятерки лидеров

ТОП-25 бестселлеров РФ: Optima вернулась в рейтинг, а Solaris вылетел из пятерки лидеров

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В свежем списке самых продаваемых авто российского рынка лишь пять моделей ушли в «минус». Тройка лидеров по сравнению с предыдущим ТОП-25 не изменилась.

Согласно отчету Ассоциации европейского бизнеса, в августе 2018-го самой популярной моделью России опять стала Lada Vesta (в третий раз подряд) – реализовано 8510 таких автомобилей, что на 27% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На втором и третьем местах, как и в июльском ТОП-25, находятся Kia Rio (7812 единиц, -8%) и Lada Granta (6979 штук, -21%). Продажи последних двух моделей падают, но если Рио из-за наличия более доступного конкурента в виде Весты в ближайшее время «плюс», видимо, не светит, то Гранта скоро должна возглавить весь рейтинг – с сентября на рынок вышло обновленное семейство (на августовский результат наверняка повлиял отложенный спрос), поглотившее хэтчбек и универсал Kalina (то есть результаты Granta и Калины объединят).

Lada Vesta

Lada Vesta

Четвертая строчка в августе 2018-го досталась кроссоверу Hyundai Creta (5274 единицы, +32%), за ним следует седан Volkswagen Polo (5169 штук, +38%). А вот Hyundai Solaris по итогам минувшего месяца занял лишь шестое место (4814 единиц, -31%) – в последний раз первую пятерку лидеров Солярис покидал в январе этого года, тогда ему досталась седьмая позиция.

ТОП-25 самых продаваемых моделей в России в августе 2018 года

Место Модель Продажи в августе 2018 года (шт.) Продажи в августе 2017 года (шт.) Разница (шт.)
1 Lada Vesta 8 510 6 694 +1 816
2 Kia Rio 7 812 8 472 -660
3 Lada Granta 6 979 8 474 -1 495
4 Hyundai Creta 5 274 4 000 +1 274
5 Volkswagen Polo 5 169 3 750 +1 419
6 Hyundai Solaris 4 814 6 987 -2 173
7 Lada Largus 3 719 2 554 +1 165
8 Lada Xray 3 617 2 855 +762
9 Renault Duster 3 537 3 511 +26
10 Toyota RAV4 3 019 2 777 +242

Помимо Рио, Гранты и Соляриса в свежем ТОП-25 отрицательные результаты показали лишь две модели – кроссовер Renault Kaptur (2627 штук, -8%) и внедорожник Chevrolet Niva (2310 единиц, -16%). Снижение спроса на Ниву понятно – модель устарела, но цены на нее регулярно повышают. Покупателей Каптюра же, вероятно, «крадет» Крета – «кореец» обладает схожими потребительскими свойствами, но стоит он дешевле.

Место Модель Продажи в августе 2018 года (шт.) Продажи в августе 2017 года (шт.) Разница (шт.)
11 Skoda Rapid 2 863 2 431 +432
12 Lada 4×4 2 807 2 298 +509
13 Kia Sportage 2 710 1 428 +1 282
14 Renault Kaptur 2 627 2 862 -235
15 Renault Sandero 2 562 2 268 +294
16 Renault Logan 2 518 2 360 +158
17 Toyota Camry 2 498 2 374 +124
18 Volkswagen Tiguan 2 364 2 340 +24
19 Kia Optima 2 323 1 077 +1 246
20 Chevrolet Niva 2 310 2 762 -452
21 Nissan X-Trail 2 124 1 495 +629
22 Nissan Qashqai 2 110 1 713 +397
23 Hyundai Tucson 1 920 761 +1 159
24 Mitsubishi Outlander 1 915 1 245 +670
25 Mazda CX-5 1 910 1 618 +292
Hyundai Solaris

Hyundai Solaris

В рейтинг вернулась Kia Optima – в ТОП-25 самых продаваемых моделей РФ «четырехдверки» не было с января 2018-го. В августе бизнес-седан разошелся тиражом в 2323 экземпляра, что на 116% больше, чем годом ранее. Скорее всего, интерес к модели подстегнул рестайлинг – обновленная Оптима вышла на наш рынок как раз в минувшем месяце. Впрочем, Toyota Camry корейскому седану обогнать пока не удалось: объем продаж модели японского бренда в августе составил 2498 единиц (+5%).

Всего же в августе 2018 года в России было продано 147 388 новых легковых и легких коммерческих автомобилей – это на 11% больше, чем годом ранее.

 

Теги: Авто и бизнес , Авторынок , В России , иномарки российской сборки , рейтинг продаж автомобилей , российские автомобили , российский авторынок , Hyundai , KIA , Lada , Nissan , Renault , Toyota , Volkswagen
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