Согласно отчету Ассоциации европейского бизнеса, в августе 2018-го самой популярной моделью России опять стала Lada Vesta (в третий раз подряд) – реализовано 8510 таких автомобилей, что на 27% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На втором и третьем местах, как и в июльском ТОП-25, находятся Kia Rio (7812 единиц, -8%) и Lada Granta (6979 штук, -21%). Продажи последних двух моделей падают, но если Рио из-за наличия более доступного конкурента в виде Весты в ближайшее время «плюс», видимо, не светит, то Гранта скоро должна возглавить весь рейтинг – с сентября на рынок вышло обновленное семейство (на августовский результат наверняка повлиял отложенный спрос), поглотившее хэтчбек и универсал Kalina (то есть результаты Granta и Калины объединят).
Четвертая строчка в августе 2018-го досталась кроссоверу Hyundai Creta (5274 единицы, +32%), за ним следует седан Volkswagen Polo (5169 штук, +38%). А вот Hyundai Solaris по итогам минувшего месяца занял лишь шестое место (4814 единиц, -31%) – в последний раз первую пятерку лидеров Солярис покидал в январе этого года, тогда ему досталась седьмая позиция.
ТОП-25 самых продаваемых моделей в России в августе 2018 года
|Место
|Модель
|Продажи в августе 2018 года (шт.)
|Продажи в августе 2017 года (шт.)
|Разница (шт.)
|1
|Lada Vesta
|8 510
|6 694
|+1 816
|2
|Kia Rio
|7 812
|8 472
|-660
|3
|Lada Granta
|6 979
|8 474
|-1 495
|4
|Hyundai Creta
|5 274
|4 000
|+1 274
|5
|Volkswagen Polo
|5 169
|3 750
|+1 419
|6
|Hyundai Solaris
|4 814
|6 987
|-2 173
|7
|Lada Largus
|3 719
|2 554
|+1 165
|8
|Lada Xray
|3 617
|2 855
|+762
|9
|Renault Duster
|3 537
|3 511
|+26
|10
|Toyota RAV4
|3 019
|2 777
|+242
Помимо Рио, Гранты и Соляриса в свежем ТОП-25 отрицательные результаты показали лишь две модели – кроссовер Renault Kaptur (2627 штук, -8%) и внедорожник Chevrolet Niva (2310 единиц, -16%). Снижение спроса на Ниву понятно – модель устарела, но цены на нее регулярно повышают. Покупателей Каптюра же, вероятно, «крадет» Крета – «кореец» обладает схожими потребительскими свойствами, но стоит он дешевле.
|Место
|Модель
|Продажи в августе 2018 года (шт.)
|Продажи в августе 2017 года (шт.)
|Разница (шт.)
|11
|Skoda Rapid
|2 863
|2 431
|+432
|12
|Lada 4×4
|2 807
|2 298
|+509
|13
|Kia Sportage
|2 710
|1 428
|+1 282
|14
|Renault Kaptur
|2 627
|2 862
|-235
|15
|Renault Sandero
|2 562
|2 268
|+294
|16
|Renault Logan
|2 518
|2 360
|+158
|17
|Toyota Camry
|2 498
|2 374
|+124
|18
|Volkswagen Tiguan
|2 364
|2 340
|+24
|19
|Kia Optima
|2 323
|1 077
|+1 246
|20
|Chevrolet Niva
|2 310
|2 762
|-452
|21
|Nissan X-Trail
|2 124
|1 495
|+629
|22
|Nissan Qashqai
|2 110
|1 713
|+397
|23
|Hyundai Tucson
|1 920
|761
|+1 159
|24
|Mitsubishi Outlander
|1 915
|1 245
|+670
|25
|Mazda CX-5
|1 910
|1 618
|+292
В рейтинг вернулась Kia Optima – в ТОП-25 самых продаваемых моделей РФ «четырехдверки» не было с января 2018-го. В августе бизнес-седан разошелся тиражом в 2323 экземпляра, что на 116% больше, чем годом ранее. Скорее всего, интерес к модели подстегнул рестайлинг – обновленная Оптима вышла на наш рынок как раз в минувшем месяце. Впрочем, Toyota Camry корейскому седану обогнать пока не удалось: объем продаж модели японского бренда в августе составил 2498 единиц (+5%).
Всего же в августе 2018 года в России было продано 147 388 новых легковых и легких коммерческих автомобилей – это на 11% больше, чем годом ранее.
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