Российский авторынок в августе: падающий рубль подогревает спрос

Тихий отпускной август 2018-го стал шестнадцатым подряд месяцем роста российского авторынка, и аналитики задаются вопросом, где же предел. Этот год, очевидно, будет целиком в плюсе, а вот более отдаленное будущее тревожит. По сравнению с началом года темпы роста упали примерно втрое (в январе было 31,3%, в августе – только 11%), причем спрос сейчас подогревают инфляционные ожидания: рубль сдает позиции на фоне очередной дозы антироссийских санкций, введенных западными странами. Курс евро под восемьдесят – тот психологический барьер, после которого автопроизводители, в том числе отечественные, непременно начнут повышать цены, если не на все, то на самые ходовые модели.
В последний летний месяц вся лидирующая десятка марок, за исключением Форда, показала положительную динамику продаж. Впереди, конечно же, Lada: дилеры реализовали 28 683 машины (+9% по сравнению с августом 2017-го), на втором Kia – 18 857 (+25%), на третьем Hyundai – 13 993 (+4%).
В первой тройке любопытен мощный рост продаж у Kia при затяжной отрицательной динамике спроса на ключевую модель – Rio. Выручают корейцев другие хиты – обновленные Sportage и Optima, причем последняя уже приблизилась на дистанцию атаки к многолетнему лидеру сегментов D/E – Тойоте Камри.
Во второй десятке ошеломительный рост продаж уже несколько месяцев подряд демонстрирует японская марка Mitsubishi: в августе ее дилеры реализовали 3408 внедорожников и кроссоверов (+93%), а рост за период январь-август составил 125%! Россияне со страшной силой сметают уже далеко не новый, но регулярно обновляемый Outlander, и на удивление бодро расходится рамный внедорожник Pajero Sport.
УАЗ продолжает терять покупателей (продано 3315 внедорожников, -7%), которые заждались радикально обновленного Патриота. Возможно, после его дебюта дела у российской марки пойдут на лад.
Несмотря на скудный модельный ряд отлично чувствует себя на российском рынке Mazda: в августе продажи выросли на 31% и составили 2836 автомобилей.
Американская марка Chevrolet занимает высокие строки рейтинга только благодаря российскому внедорожнику Niva, но спрос на него падает ввиду фактически прекратившейся модернизации и регулярного повышения цен (последний раз прайс-лист переписывался в конце июня). В последний летний месяц продажи Chevrolet упали на 15%, реализовано 2405 машин.
Бюджетный японский бренд Datsun в еще более глубоком минусе: продано лишь 1702 автомобиля (-21%). Две перелицованные Лады уже не манят клиентов в автосалоны, а кросс-версия хэтчбека mi-DO оказалась всего лишь концептом. К тому же исходные Гранты недавно обновились, а более дорогие Датсуны нет…
Замыкает Топ-25 японская марка Suzuki: продано 540 машин (+18%) – очень неплохо с учетом отсутствия локального производства и, как следствие, высоких цен. Скоро дела могут пойти еще лучше: на рынок выйдут обновленная Vitara и полностью новый Jimny.
|Топ-25 самых популярных автомобильных марок в России за периоды август 2018/2017 гг. и январь-август 2018/2017 гг.
|№
|Марка
|Август
|Январь-август
|2018
|2017
|Разница
|2018
|2017
|Разница
|1
|Lada
|28 683
|26 211
|9%
|227 956
|192 944
|18%
|2
|Kia
|18 857
|15 050
|25%
|148 579
|116 426
|28%
|3
|Hyundai
|13 993
|13 446
|4%
|115 392
|95 986
|20%
|4
|Renault
|11 534
|11 163
|3%
|92 896
|82 979
|12%
|5
|Toyota
|9 748
|7 904
|23%
|66 579
|59 785
|11%
|6
|VW
|8 637
|7 171
|20%
|65 406
|54 037
|21%
|7
|Nissan
|7 108
|5 885
|21%
|50 106
|46 810
|7%
|8
|Skoda
|6 741
|5 048
|34%
|49 696
|39 056
|27%
|9
|ГАЗ
|4 993
|4 988
|0%
|37 156
|34 831
|7%
|10
|Ford
|4 035
|4 222
|-4%
|33 568
|30 233
|11%
|11
|Mitsubishi
|3 408
|1 770
|93%
|27 050
|12 008
|125%
|12
|УАЗ
|3 315
|3 579
|-7%
|23 576
|24 791
|-5%
|13
|Mercedes-Benz
|3 112
|3 090
|1%
|24 727
|23 881
|4%
|14
|BMW
|3 006
|2 358
|27%
|22 902
|19 279
|19%
|15
|Mazda
|2 836
|2 170
|31%
|19 665
|15 361
|28%
|16
|Chevrolet
|2 405
|2 824
|-15%
|18 936
|20 196
|-6%
|17
|Lexus
|2 268
|2 017
|12%
|15 741
|14 532
|8%
|18
|Datsun
|1 702
|2 167
|-21%
|11 701
|15 012
|-22%
|19
|Audi
|1 322
|1 305
|1%
|9 968
|11 015
|-10%
|20
|Lifan
|1 250
|1 401
|-11%
|9 917
|9 851
|1%
|21
|Land Rover
|871
|643
|35%
|5 979
|5 919
|1%
|22
|Volvo
|686
|572
|20%
|4 314
|4 214
|2%
|23
|Subaru
|648
|505
|28%
|4 848
|3 481
|39%
|24
|VW ком. авт.
|600
|520
|15%
|4 720
|4 280
|10%
|25
|Suzuki
|540
|456
|18%
|3 430
|2 848
|20%
С подробной статистикой продаж по моделям за август этого года можно ознакомиться здесь.
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