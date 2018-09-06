Российский авторынок в августе: падающий рубль подогревает спрос

В последний летний месяц этого года, по данным Ассоциации европейского бизнеса, в нашей стране было продано 147 388 новых легковых и легких коммерческих автомобилей. Прирост по сравнению с августом прошлого года составил 11%.

Тихий отпускной август 2018-го стал шестнадцатым подряд месяцем роста российского авторынка, и аналитики задаются вопросом, где же предел. Этот год, очевидно, будет целиком в плюсе, а вот более отдаленное будущее тревожит. По сравнению с началом года темпы роста упали примерно втрое (в январе было 31,3%, в августе – только 11%), причем спрос сейчас подогревают инфляционные ожидания: рубль сдает позиции на фоне очередной дозы антироссийских санкций, введенных западными странами. Курс евро под восемьдесят – тот психологический барьер, после которого автопроизводители, в том числе отечественные, непременно начнут повышать цены, если не на все, то на самые ходовые модели.

В последний летний месяц вся лидирующая десятка марок, за исключением Форда, показала положительную динамику продаж. Впереди, конечно же, Lada: дилеры реализовали 28 683 машины (+9% по сравнению с августом 2017-го), на втором Kia – 18 857 (+25%), на третьем Hyundai – 13 993 (+4%).

В первой тройке любопытен мощный рост продаж у Kia при затяжной отрицательной динамике спроса на ключевую модель – Rio. Выручают корейцев другие хиты – обновленные Sportage и Optima, причем последняя уже приблизилась на дистанцию атаки к многолетнему лидеру сегментов D/E – Тойоте Камри.

Во второй десятке ошеломительный рост продаж уже несколько месяцев подряд демонстрирует японская марка Mitsubishi: в августе ее дилеры реализовали 3408 внедорожников и кроссоверов (+93%), а рост за период январь-август составил 125%! Россияне со страшной силой сметают уже далеко не новый, но регулярно обновляемый Outlander, и на удивление бодро расходится рамный внедорожник Pajero Sport.

УАЗ продолжает терять покупателей (продано 3315 внедорожников, -7%), которые заждались радикально обновленного Патриота. Возможно, после его дебюта дела у российской марки пойдут на лад.

Несмотря на скудный модельный ряд отлично чувствует себя на российском рынке Mazda: в августе продажи выросли на 31% и составили 2836 автомобилей.

Американская марка Chevrolet занимает высокие строки рейтинга только благодаря российскому внедорожнику Niva, но спрос на него падает ввиду фактически прекратившейся модернизации и регулярного повышения цен (последний раз прайс-лист переписывался в конце июня). В последний летний месяц продажи Chevrolet упали на 15%, реализовано 2405 машин.

Бюджетный японский бренд Datsun в еще более глубоком минусе: продано лишь 1702 автомобиля (-21%). Две перелицованные Лады уже не манят клиентов в автосалоны, а кросс-версия хэтчбека mi-DO оказалась всего лишь концептом. К тому же исходные Гранты недавно обновились, а более дорогие Датсуны нет…

Замыкает Топ-25 японская марка Suzuki: продано 540 машин (+18%) – очень неплохо с учетом отсутствия локального производства и, как следствие, высоких цен. Скоро дела могут пойти еще лучше: на рынок выйдут обновленная Vitara и полностью новый Jimny.

Топ-25 самых популярных автомобильных марок в России за периоды август 2018/2017 гг. и январь-август 2018/2017 гг. № Марка Август Январь-август 2018 2017 Разница 2018 2017 Разница 1 Lada 28 683 26 211 9% 227 956 192 944 18% 2 Kia 18 857 15 050 25% 148 579 116 426 28% 3 Hyundai 13 993 13 446 4% 115 392 95 986 20% 4 Renault 11 534 11 163 3% 92 896 82 979 12% 5 Toyota 9 748 7 904 23% 66 579 59 785 11% 6 VW 8 637 7 171 20% 65 406 54 037 21% 7 Nissan 7 108 5 885 21% 50 106 46 810 7% 8 Skoda 6 741 5 048 34% 49 696 39 056 27% 9 ГАЗ 4 993 4 988 0% 37 156 34 831 7% 10 Ford 4 035 4 222 -4% 33 568 30 233 11% 11 Mitsubishi 3 408 1 770 93% 27 050 12 008 125% 12 УАЗ 3 315 3 579 -7% 23 576 24 791 -5% 13 Mercedes-Benz 3 112 3 090 1% 24 727 23 881 4% 14 BMW 3 006 2 358 27% 22 902 19 279 19% 15 Mazda 2 836 2 170 31% 19 665 15 361 28% 16 Chevrolet 2 405 2 824 -15% 18 936 20 196 -6% 17 Lexus 2 268 2 017 12% 15 741 14 532 8% 18 Datsun 1 702 2 167 -21% 11 701 15 012 -22% 19 Audi 1 322 1 305 1% 9 968 11 015 -10% 20 Lifan 1 250 1 401 -11% 9 917 9 851 1% 21 Land Rover 871 643 35% 5 979 5 919 1% 22 Volvo 686 572 20% 4 314 4 214 2% 23 Subaru 648 505 28% 4 848 3 481 39% 24 VW ком. авт. 600 520 15% 4 720 4 280 10% 25 Suzuki 540 456 18% 3 430 2 848 20%

С подробной статистикой продаж по моделям за август этого года можно ознакомиться здесь.