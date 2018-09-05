Премьера посвежевшего Outlander состоялась в марте этого года на Женевском автосалоне. Чтобы найти изменения во внешности, придется долго приглядываться: у кроссовера модернизировали фары (теперь они разделены на три секции) и поменяли бамперы, на радиаторной решетке появилась «сетка», спойлер на багажной двери стал больше. Еще модель обзавелась дисками нового дизайна.

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В салоне – новые кресла, добавлена подсветка кнопок с режимом «одного касания», USB перенесли из подлокотника в нижнюю часть центральной консоли (у машин с мультимедиа Mitsubishi Connect сзади также имеются USB-порты). В полноприводных версиях появились воздуховоды для задних пассажиров и электронный стояночный тормоз. Кроме того, в Mitsubishi утверждают, что в салоне Outlander была улучшена шумоизоляция, плюс снижен уровень шумов работы двигателя. Однако за счет чего – в компании пока не пояснили. Еще у «паркетника» перенастроили подвеску и рулевое управление.

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Двигатели прежние: в России Outlander представлен с бензиновыми моторами 2.0 (146 л.с.) и 2.4 (167 л.с.), оба сочетаются с вариатором. У кросса с базовым движком – передний или полный привод, модель с более мощным мотором доступна только в полноприводном исполнении. Также в РФ продают полноприводный Outlander GT с 227-сильным бензиновым двигателем 3.0 и 6АКП, но об обновлении этой версии в компании пока не заявляли.

Рестайлинговые кроссоверы начнут поступать в дилерские центры уже в этом месяце, цены объявят через неделю – 12 сентября. Дореформенный Mitsubishi Outlander стоит от 1 599 000 рублей. Кросс является самой продаваемой моделью марки в РФ: в январе-августе 2018-го реализовано 15 133 таких автомобиля, что на 56% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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Напомним, помимо Outlander на калужском заводе «ПСМА Рус» еще производят внедорожник Mitsubishi Pajero Sport и седаны Peugeot 408 и Citroen C4. Флагман Mitsubishi тоже в «плюсе» (5 247 проданных в январе-августе 2018-го машин против 1 442 единиц годом ранее), а вот «французы» расходятся плохо – за первые семь месяцев (данных по августу пока нет) выбор на 408-м остановили всего 384 покупателя, Citroen C4 обрел 667 владельцев. Как ранее сообщали «Колёса», низкий спрос вынудил PSA пересмотреть цены на «четырехдверки» в сторону понижения.