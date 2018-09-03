Peugeot-Citroen скидывает цены: неужели это ликвидация склада?!

Напомним, что 18 июля российское представительство PSA сообщило о смене руководства: Александр Мигаль, добившийся уверенного роста финансовых показателей, в чём ему здорово помог оживший рынок и новый компактный кроссовер Peugeot 3008, ушёл руководить российским представительством Kia, а на своё место привёл Алексея Володина. Последний до прихода в PSA работал в Минпромторге – именно ему приписывают авторство программ поддержки автопрома «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль».

Г-н Володин подхватил PSA в непростой период: при растущем на 17% (с января по июль) рынке Citroen остаётся в нуле, что и понятно – новых продуктов в России у бренда нет, а запущенный в этом году C3 Aircross не спешат покупать несмотря на его очевидные преимущества – высока цена. Что касается роста Peugeot в 35% — пока это не более чем иллюзия. Дело в том, что единственный паровозик продаж бренда – упомянутый кроссовер Peugeot 3008 запустили как раз в середине 2017 года, поэтому во втором полугодии от этих выдающихся процентов может не остаться и следа – как бы в минус не уйти. И вообще: цены на «французов» высоки, дилеров не прибавляется, даже «народные» седаны Peugeot 408 и Citroen C4 идут ни шатко, ни валко и нитка конвейера в Калуге по сварке их кузовов простаивает большую часть года.

Короче говоря, терять г-ну Володину нечего, отчего он, видимо, и попытался оживить спрос на Peugeot 408 и Citroen C4 за счёт сброса цен. Мы не будем копаться в формулировках, которые наверняка таят множество скрытых деталей, однако, выглядят привлекательно: «общая выгода на покупку Peugeot 408 достигает 180 000 рублей, а на Citroёn C4 Седан 200 000 рублей». Но это – с учётом Trade-In, если же не сдавать старый автомобиль, можно сэкономить до 100 тыс. в зависимости от модели и модификации. Нас очень насторожила эта фраза, но оказалось, что нижние границы не выглядят обманными: минимум, который можно сэкономить, купив Peugeot 408, составляет 71 тыс., по Citroen С4 – 74 тыс.

Тут, собственно, интересны две вещи. Во-первых, в PSA заверяют, что речь идёт о машинах этого года выпуска, а никаких не запасах, оставшихся с прошлого года, во-вторых, просят категорически не называть это снижение цен «скидками» или «акциями». Это «новое ценовое позиционирование». С этой стороны – это замечательно, с другой, у иных китайских компаний это «позиционирование», то есть, пардон, скидки не прекращается круглый год. Впрочем, мы искренне надеемся, что г-н Володин достигнет нужного эффекта, главное, чтобы «новое позиционирование» не обернулось «ликвидацией склада».