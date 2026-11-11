Нет потенциала: Rimac досрочно прекращает производство суперкара Nevera

Хорватская компания Rimac в конце этого года завершит рыночную карьеру электрического суперкара Nevera выпуском 71-го экземпляра, тогда как планировалось произвести 190. Увы, рынок суперкаров сегодня решительно отторгает «электрички» и требует традиционных автомобильных ценностей — ревущих бензиновых двигателей и аналоговых ощущений от вождения.

Rimac Nevera дебютировал летом 2021 года как один из самых мощных и быстрых в мире электрических суперкаров. В 2024 году на рынок вышел усовершенствованный Rimac Nevera R, на котором максимальная совокупная мощность четырёхмоторной силовой установки была увеличена с 1914 до 2107 л.с. Компания Rimac планировала выпустить 150 экземпляров Nevera по цене от 2 млн евро и 40 экземпляров Nevera R по цене от 2,5 млн евро.

Ещё накануне дебюта Nevera R основатель Rimac Мате Римац честно признался, что не смог найти покупателей на все 150 экземпляров Nevera, потому что авторынок к тому моменту уже сильно изменился — началось глобальное замедление спроса на электромобили, особенно больно ударившее по сегменту суперкаров.

В прошлом году был представлен Rimac Nevera R Founder's Edition — особо эксклюзивная версия суперкара с массой привилегий для покупателей. Эту версию планировалось изготовить тиражом 10 экземпляров в рамках общего тиража Nevera R, и все десять Rimac Nevera R Founder's Edition в итоге были проданы, так что это был удачный маркетинговый ход.

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Сегодня немецкий журнал Auto Motor und Sport сообщил, что в конце 2026 года производство семейства Nevera завершится. Последняя серийная машина станет 71-й по счёту, остальные 119 так и не будут изготовлены — нет покупателей, и уже не предвидится…

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За свою недолгую карьеру Rimac Nevera установил несколько рекордов скорости и стал самым быстрым серийным электромобилем на Северной петле Нюрбургринга, но ключевые достижения в итоге были побиты конкурентами — шведским Koenigsegg Jesko Absolut и китайским Yangwang U9 Xtreme. Устоял разве что экзотический рекорд скорости при движении задним ходом — 275 км/ч.

Будет ли Мате Римац в ближайшие годы производить что-нибудь под маркой Rimac, пока неизвестно — были мысли по поводу чисто трекового электрического суперкара, но не было никаких официальных анонсов. Сейчас хорватский предприниматель занимается интеграцией французской марки Bugatti, которую он в этом году выкупил с помощью группы инвесторов у концерна Volkswagen.

Мате Римац

С Bugatti как раз всё прекрасно: тираж её нового суперкара Tourbillon (250 шт.) был выкуплен ещё до начала производства. Bugatti Tourbillon, в отличие от Rimac Nevera, точно попал в актуальный нерв рынка суперкаров: сердцем его гибридной силовой установки является разработанный с нуля атмосферный бензиновый двигатель V16, а салон щеголяет шедевральным аналоговым щитком приборов, изготовленным в лучших традициях швейцарского часового искусства. На момент премьеры Bugatti Tourbillon в 2024 году его минимальная цена составляла 3,8 млн евро.