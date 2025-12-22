Rimac Nevera R Founder's Edition — хорошая попытка решить все проблемы Мате Римаца

Rimac Nevera R дебютировал летом прошлого года как улучшенная версия суперкара Rimac Nevera. На момент своего появления в 2021 году Nevera казался очень перспективной моделью, компания Rimac и её основатель Мате Римац рассчитывали, что все 150 запланированных к выпуску экземпляров без труда найдут своих владельцев, несмотря на высокую цену (от 2 млн евро).

В 2023 году началось глобальное замедление спроса на электромобили, особенно больно ударившее по лакшери-сегменту авторынка: состоятельная публика резко отвернулась от «электричек» и возжелала вернуться к традиционным ценностям, а именно к эксклюзивным автомобилям с ДВС. Накануне дебюта Nevera R Мате Римац честно признался, что не смог найти покупателей на все 150 экземпляров своего суперкара. Версия R — это попытка повысить его привлекательность. Nevera R мощнее, быстрее и немного элегантнее на вид. Заявленный тираж Nevera R — 40 экземпляров, цена — от 2,3 млн евро.

Летом этого года Nevera R установил сразу 23 мировых рекорда разгонной и тормозной динамики, а также новый рекорд максимальной скорости, но последний уже дважды побил китайский суперкар Yangwang U9 Xtreme, а рекорд в дисциплине 0-400-0 (разгон с места до 400 км/ч и торможение до полной остановки) побил шведский Koenigsegg Jesko Absolut.

Короче говоря, с реализацией сорока экземпляров Nevera R тоже возникли проблемы, поэтому Мате Римац решил ещё раз повысить градус эксклюзивности и представил Nevera R Founder's Edition, он будет выпущен тиражом всего десять экземпляров, они были распределены между клиентами всего за неделю — это успех!

В техническом плане версия Founder's Edition ничем не отличается от обычного Nevera R, но имеет уникальную двухцветную окраску кузова с тонкими продольными полосами по центру, а также особый декор салона с разной обивкой водительского и пассажирского кресел и памятными историческими датами компании Rimac, нанесёнными на дверные карты. Четырёхмоторная силовая установка выдаёт прежние пиковые 2107 л.с. Динамические характеристики суперкара были скорректированы в лучшую сторону после летних рекордных заездов: разгон до 100 км/ч занимает 1,72 с, максимальная скорость — 430 км/ч.

Привлекательность предложения Nevera R Founder's Edition состоит в том, что каждого владельца при заказе обслужит лично Мате Римац и лично доставит машину после её производства, в цену также входит обучение в фирменной школе водительского мастерства. Каждый владелец Nevera R Founder's Edition получит на весь период владения суперкаром персональный пропуск в штаб-квартиру компании Bugatti Rimac, сможет участвовать в обсуждении стратегических планов и делиться своим мнением со специалистами. Также каждый владелец Nevera R Founder's Edition будет получать приглашения на все важные презентации компании и рекордные заезды — короче говоря, будет своим в тусовке Rimac.

Мате Римац

Цена Rimac Nevera R Founder's Edition не объявлена, но ясно что она существенно выше, чем у обычного Nevera R. Впрочем, как нам представляется, деньги в этом проекте не главное. Точнее деньги как раз-таки главное, но не те деньги, что покупатели выложат за суперкар и членство в клубе основателей Rimac. Скорее всего, проект Nevera R Founder's Edition — это закамуфлированная попытка компании Rimac найти новых инвесторов под свои будущие проекты, в том числе для полного выкупа марки Bugatti. Десять покупателей Nevera R Founder's Edition — люди очень состоятельные, в рамках регулярного общения с ними Мате Римацу и его команде будет проще уговорить их вложиться уже непосредственно в компанию. В общем, Мате Римац хорошо умеет в пиар и коммуникации — надеемся, судьба воздаст ему должное за упорство и находчивость.