Rimac хочет полностью поглотить Bugatti, чтобы ускорить развитие легендарной марки

37-летний хорватский бизнесмен Мате Римац, основатель компании Rimac и гендиректор совместного предприятия Bugatti Rimac, готов потратить более миллиарда евро на покупку доли Porsche в СП Bugatti Rimac. Это позволит Римацу строить долгосрочные планы в отношении Bugatti без постоянных консультаций с другими собственниками.

Совместное предприятие Bugatti Rimac было образовано в 2021 году, доля Rimac Group в нём составляет 55%, доля Porsche — 45%. Автомобильные компании Bugatti Automobiles и Rimac Automobili являются 100-процентными дочками этого СП, но у вышестоящей Rimac Group куда более сложная структура собственников (показана на схеме внизу).

С 1998 по 2021 год компания Bugatti принадлежала концерну Volkswagen, он согласился передать её в СП, потому что не знал толком, что с ней делать, куда развивать, а Мате Римац знал. Тем не менее через Porsche концерн Volkswagen продолжает контролировать Bugatti, и это изрядно надоело Римацу: ему приходится регулярно объяснять совету директоров и семье Порше-Пиех, которая является главным собственником компании Porsche и концерна Volkswagen, что будет лучше для Bugatti, и согласовывать с ними каждый шаг.

Инертность концерна Volkswagen давно стала притчей во языцех — она, собственно, и довела его до нынешнего кризиса: решения принимаются медленно и на большой срок, а рынок сейчас быстро меняется и требует оперативного реагирования вместо бесконечных заседаний в кабинетах.

Мате Римац

Ещё очень молодой и бодрый Мате Римац как раз-таки очень хорошо чувствует, куда движется рынок и не боится радикально менять направление бизнеса. Несмотря на то, что начинал Римац с электромобилей, и его компания выпускает пока только электрические суперкары, в прошлом году в привязке к дебюту Rimac Nevera R он честно признал, что «электрички» — это не то, что сегодня нужно покупателям дорогих спорткаров. Именно с подачи Римаца суперкар Bugatti Tourbillon, также представленный в прошлом году, получил разработанный с нуля 8,3-литровый бензиновый атмосферный двигатель V16 — покупатели встретили его с восторгом.

На этой неделе Bloomberg со ссылкой на самого Мате Римаца сообщил, что хорватский бизнесмен ведёт переговоры с Porsche и хочет выкупить её долю в СП Bugatti Rimac. Долю Porsche Римац оценивает в сумму чуть более миллиарда евро, эти деньги ему предоставит некая группа международных инвесторов. Римац рассчитывает закрыть сделку в следующем году, если, конечно, Porsche устроят условия.

Объективных причин у Porsche цепляться за Bugatti нет, немецкая компания сама сейчас переживает не лучшие времена, теряет много денег из-за стратегических ошибок: ставка на электромобили не оправдалась, теперь компания в авральном режиме разрабатывает новые модели с ДВС, лишний миллиард евро ей точно не помешает. Ну а Мате Римац, избавившись от лишних административных уз, сможет сделать с Bugatti всё, что он хочет. И есть все основания полагать, что он всех нас удивит.

