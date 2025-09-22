У нового Porsche 718 всё-таки будут двигатели внутреннего сгорания

Марка Porsche представила родстер Boxster ещё в 1996 году, а купе Cayman присоединилось к линейке в 2005-ом. Модели актуального поколения (серии 982) появились в 2016-м. В текущем году продажи модели в Европе заметно упали: согласно данным Jato Dynamics, за первую половину 2025-го старосветские дилеры реализовали 2277 экземпляров, что на 56% меньше, чем в январе-июне 2024-го. Отметим, ещё в 2022 году компания рассказала о том, что работает над Porsche 718 Boxster и Cayman следующей генерации.

На фото: Porsche 718 Boxster GTS

Ранее предполагалось, что у родстера и купе нового поколения будет только полностью электрическая «начинка», однако теперь Porsche пришлось «переобуться», кстати, Kolesa.ru ещё в конце прошлого года предупреждали, что такой вариант вполне вероятен. О «стратегической перестройке» немецкого бренда сообщает британское издание Autocar. Она предполагает, что у следующих 718 Boxster и Cayman будут в том числе версии с двигателями внутреннего сгорания. Модификации с ДВС и «электрички» планируется продавать одновременно.

По данным издания, Порше потеряет 1,8 млрд евро из-за решения поставить на паузу разработку спортивной версии платформы Scalable Systems Platform, которая должна получить название SSP 61. Ожидалось, что на ней будут базироваться новый Taycan, «зелёная» замена Panamera, а также большой кроссовер, который пока известен под «рабочим» индексом K1 (мы сообщали об этом проекте ещё в 2023-м). Теперь компания приняла решение отложить работу над SSP 61 до начала 2030-х годов.

Porsche 718 Cayman GT4 RS

Напомним, в иерархии бренда кроссовер K1 окажется на ступень выше Porsche Cayenne. Изначально предполагалось, что у этой новинки будет только «зелёная» техника, а теперь сообщается, что чисто электрическая «начинка» пока «полежит в столе», а новинку вместо этого снабдят двигателями внутреннего сгорания и подключаемыми гибридными установками. Подробности о них появятся позже. Ранее сообщалось, что новый большой SUV появится в 2027 году, но не исключено, что срок выхода сдвинулся из-за изменений в планах.

На фото: Porsche 718 Cayman GT4 RS

Ещё издание со ссылкой на телефонный разговор генерального директора Porsche Оливера Блюма с инвесторами сообщает о том, что компании необходима модернизация двигателей внутреннего сгорания, которые используются в Cayenne и Panamera, а также подключаемых гибридных установок моделей марки. Это необходимо, чтобы техника продолжала работать «вплоть до 2030-х годов».

Несмотря на то, что бренд теперь замедляет разработку электромобилей, план по выпуску электрического Porsche Cayenne по-прежнему в силе. В его основу ляжет платформа PPE (Premium Platform Electric) с 800-вольтовой электрической архитектурой, дебют кроссовера ожидается уже в этом году. Напомним, он будет в течение нескольких лет выпускаться одновременно с «углеводородным» SUV третьего поколения.

Актуальная модельная линейка Porsche включает в себя полностью электрический паркетник Macan второго поколения (бензиновый аналог покинул европейский рынок ещё в 2023 году). Отметим, за первое полугодие 2025-го этот кроссовер разошёлся по старосветскому рынку тиражом 16 343 экземпляра, что на 29% больше, чем в январе-июне прошлого года.