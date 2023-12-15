Бензиновый Porsche Macan уходит из Европы, и экология тут ни при чём

Популярный среднеразмерный бензиновый кроссовер Porsche Macan вынужден покинуть рынок ЕС из-за ужесточившихся правил кибербезопасности, которым он не соответствует. На смену бензиновому Macan в Европе в следующем году придёт полностью новый электрический Macan EV, при этом выпуск «углеводородных» Маканов для других рынков на заводе Porsche в Лейпциге продолжится.

Porsche Macan дебютировал в 2013 году, последний рестайлинг кроссовер пережил в 2021 году. По итогам первых десяти месяцев этого года Macan стал самой востребованной моделью Porsche в Европе, где разошёлся тиражом 20 117 шт. (данные JATO Dynamics). Продажи семейства Porsche 911 в Европе за тот же период составили 20 058 шт., Porsche Cayenne — 18 161 шт., Porsche Taycan — 15 934 шт., Porsche 718 — 5670 шт., Porsche Panamera — 4317 шт.

Сегодня ведущие европейский СМИ (например, немецкий журнал auto motor und sport) со ссылкой на официальных спикеров Porsche сообщили, что весной 2024 года Macan будет снят с продаж в Европе из-за несоответствия новым требованиям к кибербезопасности продукта. Новые правила кибербезопасности в ЕС были утверждены в 2020 году и постепенно распространяются на различные категории товаров. С июля прошлого года они стали обязательными для всех автомобилей, вышедших на рынок после это даты, с июля 2024 году новые правила затронут все новые машины вне зависимости от их морального возраста.



Подробно рассказывать о новых правилах кибербезопасности ЕС мы здесь не будем, в них довольно большой список требований, для соответствия которым нужно принимать меры ещё на стадии проектирования автомобиля. Если всё предельно упростить, то правила требуют, чтобы машину нельзя было взломать ни на какой стадии её жизненного цикла, в том числе в процессе производства. Для немолодого Макана адаптация к новым правилам будет стоить очень дорого, поэтому руководство Porsche решило пойти по пути наименьшего сопротивления и убрать модель с рынка. За пределами Европы бензиновый Macan будет подаваться, как минимум, до 2026 года включительно, соответственно его выпуск на заводе в Лейпциге продолжится.



Здесь же в Лейпциге в следующем году Porsche наладит производство полностью нового электрического кроссовера Macan EV на платформе PPE — он, разумеется, всем актуальным правилам кибербезопасности соответствует.



Бензиновый Macan — не единственная модель, которая покинет европейский рынок из-за новых правил кибербезопасности: по данным немецких коллег, именно из-за этих правил досрочно вышел на пенсию бюджетный хэтчбек Volkswagen up!, хотя он вполне мог бы ещё пару лет приносить денежки компании в ожидании полностью нового электрического преемника.

