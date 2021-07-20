Porsche обновил Macan: компактный кроссовер стал мощнее и быстрее

Дилеры уже начали принимать заказы на «посвежевшие» паркетники. Доберутся новинки и до российского рынка: здесь автомобили появятся в четвёртом квартале 2021 года.

История Porsche Macan насчитывает пока менее одного десятка лет: немецкая компания вывела кроссовер на рынок в 2014 году. Через четыре года модель пережила первый рестайлинг. По итогам «ковидного» 2020-го старосветские дилеры бренда реализовали 16 865 экземпляров, что на 31% меньше чем годом ранее. В том году ситуация постепенно исправляется: согласно статистике Carsalesbase, за первые пять месяцев текущего года клиенты купили 6053 единицы, что на 13,5% больше, чем в январе-мае 2020-го.



На фото: обновлённый кроссовер Porsche Macan S

Теперь компания представила ещё раз обновлённую модель. «Посвежевший» Porsche Macan получил ряд внешних изменений. Одним из них является по-иному оформленный передний бампер: он получил вставку в цвет кузова и увеличенные воздухозаборники. Слегка поменяли светодиодную головную оптику. Корму украсил более крупный диффузор. Новому Macan предлагается на выбор 14 цветов кузова (в том числе несколько новых). Профиль отличается за счёт иных колёсных дисков – теперь у «обычного» паркетника их размер равен 19 дюймам, у Macan S – 20-ти, а у Macan GTS – 21 дюйму. Кстати, у версии GTS центральная часть переднего бампера и иные детали выполнены в чёрном цвете.



Есть изменения и в интерьере обновлённого Porsche Macan. Так, разработчики пересмотрели центральный туннель, на котором теперь располагается укороченный селектор коробки передач и сенсорные кнопки, заменившие физические. Кроме того, в ходе рестайлинга в стандартное оборудование стали входить аналоговые часы, находящиеся в верхней части передней панели. Ещё в компании решили увеличить количество вариантов отделки салона.



Базовый рестайлинговый Porsche Macan оснащается прежней 2,0-литровой «турбочетвёркой», которую форсировали до 265 л.с. (у прежней европейской версии – 245 л.с.). Теперь у такого автомобиля на разгон с места до «сотни» уходит 6,2 секунды (раньше – 6,5 секунды). Также выросла и максимальная скорость – на 7 км/ч до 232 км/ч.



На фото: обновлённый кроссовер Porsche Macan GTS

У версии S мотор теперь другой – 380-сильный V6 объёмом 2,9 литра (у предшественника был 3,0-литровый V6 с отдачей 354 л.с.). С новой «начинкой» такой Macan набирает первую «сотню» за 4,6 секунды (предыдущая версия – за 5,1 секунды). В свою очередь «максималка» подросла на 5 км/ч до 259 км/ч.



Porsche Macan GTS оснащается мотором V6 объёмом 2,9 литра, его мощность равна 440 л.с. (столько же было у версии Turbo, которая больше в линейке не представлена); этот результат на 60 л.с. больше, чем у прошлого европейского варианта GTS. Такой кроссовер с пакетом Sport Chrono разгоняется с места до «сотни» за 4,3 секунды (ранее – 4,7 секунды), а его максимальная скорость теперь составляет 272 км/ч (на 11 км/ч больше).



Сейчас уже стартовал приём заказов на обновлённые Porsche Macan. Доберутся «посвежевшие» компактные кроссоверы и до российского рынка: у наших дилеров автомобили появятся в четвёртом квартале этого года. Цены уже известны: «базовый» Macan обойдётся не менее, чем в 5 390 000 рублей, минимальная стоимость версии S – 6 490 000 рублей, а купить GTS можно не менее, чем за 7 490 000 рублей.

