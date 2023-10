Прощай, up! Volkswagen снял с производства свою самую бюджетную модель

Субкомпактный хэтчбек Volkswagen up! вышел на рынок ровно 12 лет назад, он пришёл на смену Volkswagen Fox и имел клонов в лице уже снятых с производства Seat Mii и Skoda Citigo.

Последний раз мы рассказывали о Volkswagen up! в начале прошлого года, когда на рынок после небольшого технического перерыва вернулась электрическая версия e-up!, а сегодня британский журнал Autocar сообщил, что с конвейера завода VW в Братиславе (Словакия) сошёл последний экземпляр up! — таким образом всё семейство отправлено в отставку без наследника. Нового up! планах Volkswagen нет, но будет бюджетный электромобиль ID.1, который займёт нишу e-up!, он выйдет на рынок во второй половине текущего десятилетия.

С британского сайта Volkswagen хэтчбек up! уже исчез, а вот на родном немецком сайте на момент нашей публикации он ещё был, но конфигуратор для него уже не работал: базовая бензиновая версия с бензиновым двигателем 1.0 TSI (90 л.с.) стоила от 14 555 евро, электрический e-up! — от 29 995 евро, 115-сильный спортивный up! GTI — от 20 330 евро, при этом Autocar утверждает, что версию GTI сняли с производства ещё в январе из-за слишком большой очереди — хот-хэтчи за такие деньги теперь больше никто не предлагает.



C января по август этого года продажи Volkswagen up! В Европе, по данным агентства JATO Dynamics, составили 23 007 шт., что на 18% меньше, чем было продано за аналогичный период прошлого года. Теперь самой доступной моделью в европейской линейке Volkswagen является хэтчбек Polo, он стоит в Германии от 21 590 евро за базовую версию с 80-сильным бензиновым «атмосферником» и 5-ступенчатой МКП.



Любопытно, что будущее VW Polo, равно как и родственной Skoda Fabia, тоже находится под угрозой из-за перспективных экологических норм Euro 7, которые должны вступить в силу в 2025 году: если эти нормы не будут смягчены, то немецкому автоконцерну будет просто невыгодно выпускать дешёвые «углеводородные» легковушки. Прямым электрическим аналогом Polo в В-классе будет хэтчбек Volkswagen ID.2 — он выйдет на рынок в 2025 году.