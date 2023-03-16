В Volkswagen подтвердили, что цена «крохи» ID.1 не превысит 20 000 евро

Немецкий концерн Volkswagen активно развивает собственное «зелёное» семейство: первенцем стал пятидверный хэтчбек ID.3, затем появились глобальные кроссоверы ID.4 и ID.5, а также однообъёмники ID. Buzz и ID. Buzz Cargo. В скором времени линейку пополнит серийный седан ID.7, а сегодня был представлен субкомпактный хэтчбек ID. 2all (пока в статусе концепта). В дальнейшем модельный ряд, вероятно, пополнит ещё одна «кроха» – Volkswagen ID.1.

Концепт Volkswagen ID. 2all

Немецкий производитель несколько лет назад пообещал предложить клиентам электрокар стоимостью до 20 000 евро. Как оказалось теперь, в VW всё ещё намерены выполнить поставленную задачу, хотя, по словам главы бренда Томаса Шефера, на которого ссылается британский Autocar, «достижение целевой цены стало серьёзной проблемой».



Стоит отметить, что ранее появление Volkswagen ID.1 в «зелёном» семействе было намечено на 2025 год, однако теперь предполагается, что его стоит ждать не раньше 2027-го. Несмотря на это, в компании по-прежнему утверждают, что его ценник не превысит ранее установленной планки. В иерархии бренда он окажется на ступеньку ниже ID. 2all (не исключено, что серийная версия получит имя ID. Golf). Производитель отметил, что у этого «электрохэтча» стоимость будет начинаться с отметки менее 25 000 евро.



Салон концепта Volkswagen ID. 2all

Известно, что ID.1 будет моделью начального уровня и окажется самым компактным электромобилем в линейке Volkswagen. Как сообщает издание, в основу электрокара ляжет новая платформа: её разрабатывают инженеры концерна VW в рамках проекта, который возглавляет чешская марка Skoda. Стоит отметить, что Volkswagen ID. 2all базируется на упрощённой модульной электромобильной платформе MEB Entry.



На фото: актуальная версия Volkswagen Polo R-Line (версия для европейского рынка)

По словам Томаса Шефера, у Volkswagen есть несколько команд, которые работают над тем, чтобы сделать электромобили марки дешевле. Предполагается, что снизить затраты на их производство удастся за счёт использования экономичных литий-железо-фосфатных батарей. Он пояснил, что разработка «крохи» ID.1 продолжается «на всех парах»; в ближайшие несколько месяцев должны появиться новые подробности об этом проекте.



Ожидается, что новый маленький электрокар Volkswagen будет по габаритам приближен к актуальному хэтчбеку Polo с ДВС (речь идёт о версии для европейского рынка, в РФ продавался совсем другой Поло). Напомним, его длина равна 4074 мм, ширина – 1751 мм, высота – 1451 мм, а расстояние между осями составляет 2552 мм. Кстати, есть вероятность, что серийная версия «крохи» в итоге получит название ID. Polo (по аналогии с упомянутым ID.Golf).



Информации о технике ID.1 пока нет. Предполагается, что модель может позаимствовать «начинку» у ID. 2all. Как Kolesa.ru сообщил совсем недавно, у концептуального хэтчбека один 226-сильный электромотор, расположенный на передней оси. Он позволяет «пятидверке» разогнаться до 100 км/ч менее чем за 7 секунд, а его максимальная скорость равна 160 км/ч.