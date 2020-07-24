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  • Volkswagen запустит продажи ID.1 позже, чем ожидалось. Новинка может заменить e-Up!

Volkswagen запустит продажи ID.1 позже, чем ожидалось. Новинка может заменить e-Up!

24.07.2020 80 0 0

Кодовое название будущего ситикара – e-Zzity. Позже на базе новинки планируют создать субкомпактный кроссовер и вэн.

 

Немецкий концерн VW в конце прошлого года рассказал о планах на будущее – до 2024 года компания намерена потратить 11 млрд евро на развитие электромобилей. Одна из целей – сделать «зелёные» автомобили доступными для разных слоёв населения. В этом призвана помочь линейка ID, её первенцем является электрический хэтчбек ID.3: он был представлен осенью прошлого года. В будущем семейство пополнит ещё несколько моделей, в их числе «хэтч» начального уровня, который компания анонсировала в конце 2019-го с помощью рождественской открытки.

На фото: Volkswagen ID.3
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На фото: Volkswagen ID.3
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Ранее сообщалось, что новинка выйдет на рынок в 2023 году, однако теперь издание Car Magazine называет иные сроки: предположительно, в 2023-ем «розеточный» ситикар Volkswagen дебютирует в статусе концепта, а его производство начнётся только в 2025-ом. По данным журнала, автомобиль, который мы пока что называем ID.1, имеет также «кодовое имя» – e-Zzity. Ожидается, что позже на его базе создадут субкомпактный кроссовер (ID.1 Crozz) и вэн (e-Roomzz).

Известно, что у нового хэтчбека VW будет пять дверей, а внешность оформят в стиле ID.3. Судя по эскизу, электрокар снабдят большим ветровым стеклом, а задние фонари соединит светодиодная полоса, проходящая через всю ширину кормы. Предполагается, что по размерам он будет примерно таким же как VW e-up!, его длина составляет 3600 мм, а расстояние между осями – 2417 мм.

Эскиз Volkswagen ID.1

Пока что не совсем ясно, на какой же платформе будет базироваться новинка Volkswagen. Изначально предполагалось, что в основу ситикара ляжет одна из версий разработанной специально для электромобилей «тележки» MEB (Modularen Elektrifizierungsbaukasten). Позже появилась информация о том, что масштабировать платформу в сторону уменьшения нельзя, тогда в СМИ предположили, что компания разработает дополнительную бюджетную электрическую «тележку», позаимствовав часть технических решений у MEB.

Ожидается, что на новой основе получится выпускать «зелёные» автомобили длиной менее 4 метров, а также с аккумуляторами сравнительно небольшой ёмкости. Так, у ID.3 «младшая» батарея имеет ёмкость 45 кВт*ч, а у ID.1, вероятно, будет выбор между 24 и 36 кВт*ч. Предполагаемый запас хода на одной зарядке во втором случае составит около 300 км. Для сравнения, показатель актуального VW e-up! – 180-260 км без подзарядки.

На фото: Volkswagen e-up!
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На фото: Volkswagen e-up!
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По-прежнему даже предварительной информации о характеристиках электромотора пока нет. Кстати, первенец линейки – ID.3 – дебютировал с одним электромотором, установленным на задней оси. Его отдача составляет 204 л.с., а крутящий момент – 310 Нм.

Ранее мы предполагали, что Volkswagen будет продавать одновременно два «электрохэтча» – и VW e-up!, и ID.1. Однако по свежим данным издания, новый ситикар всё-таки заменит имеющуюся в линейке «кроху» e-up! Отметим, на домашнем рынке ценник на нынешний электрокар стартует с отметки 21 421 евро (эквивалентно примерно 1,78 млн рублей по текущему курсу), тогда как стоимость новинки компания планирует удержать в пределах 20 тыс. евро (1,66 млн рублей).

Следующим после хэтчбека ID.3 представителем «зелёной» линейки Volkswagen станет кроссовер ID.4. Ранее его внешность (для китайского рынка) была раскрыта на снимках, опубликованных в базе минпрома КНР. Автомобиль также доберётся и до других рынках, в том числе до США (напомним, представленная осенью 2019-го «пятидверка» американцам не досталась).

хэтчбек новинки Volkswagen

 

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