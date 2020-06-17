Долой маскировку: Volkswagen ID.4 и «посвежевший» Arteon «засветились» на новых фото

Новый электрический кроссовер будет выпускаться в Китае на двух заводах в различных версиях – ID.4 Crozz и ID.4X. Появится во второй половине текущего года.

Следующей новинкой «розеточного» семейства VW после хэтчбека ID.3 станет кроссовер ID.4 – это имя для модели немецкая компания подтвердила в начале марта текущего года, тогда же были представлены снимки прототипа в маскировочной плёнке. Известно, что выпуск электрического паркетника наладят в том числе и в Китае, так что неудивительно, что фотографии серийного автомобиля без камуфляжа появились именно в базе минпрома КНР.



На фото: Volkswagen ID.4X 1 / 3 На фото: Volkswagen ID.4X 2 / 3 На фото: Volkswagen ID.4X 3 / 3

Если точнее, не автомобиля, а автомобилей: дело в том, что в Поднебесной электрокросс будет выпускаться на двух заводах. Так, на мощностях СП FAW-Volkswagen наладят производство ID.4 Crozz, а с конвейера СП SAIC-Volkswagen будет сходить ID.4X. Визуально паркетники будут отличаться друг от друга формой светодиодной головной оптики и задних фонарей (в обеих версиях они соединены между собой через всю ширину кормы), оформлением обоих бамперов, декоративными элементами экстерьера. При этом «тележка» у них одна – это модульная платформа MEB (Modulare E-Antriebs-Baukasten), на которой также базируется первенец семейства ID.



На фото: Volkswagen ID.4 Crozz 1 / 3 На фото: Volkswagen ID.4 Crozz 2 / 3 На фото: Volkswagen ID.4 Crozz 3 / 3

Колёсная база у моделей тоже одинаковая – 2765 мм (и такая же, как у хэтчбека ID.3), при этом у концепта ID Crozz 2017 года, по мотивам которого был создан «зелёный» паркетник, она равна 2773 мм. Длина китайского серийного ID.4 Crozz составляет 4592 мм, а ID.4X – 4612 мм (для сравнения, у хэтча этот габарит равен 4261 мм, а у шоу-кара – 4375 мм). Ширина у «разновидностей» ID.4 одинаковая (1852 мм), а высота отличается на 11 мм (1629 мм у версии с прибавкой Crozz и 1640 мм – у варианта с «Икcом» в названии).

Судя по информации, опубликованной на сайте китайского минпрома, размер базовых колёс для электрокроссов составит 19 дюймов, а версии подороже получат 20-дюймовые. В оснащение также должны войти панорамная крыша и камеры кругового обзора. Сведений о салоне ID.4 пока нет.



Пока что для ID.4 Crozz и ID.4X анонсирован только один вариант «начинки»: единственный 204-сильный электромотор (крутящий момент – 310 Нм), который достался ему от первенца «зелёного» семейства. Максимальная скорость таких заднеприводных машин составляет 160 км/ч. Скорее всего позже появятся и полноприводные варианты с двумя электромоторами (по одному на каждой оси). Кстати, такая система была у концепта ID Crozz – совокупная отдача двух электродвигателей составляет 305 л.с. (450 Нм).



На фото: лифтбек Volkswagen CC 1 / 2 На фото: лифтбек Volkswagen CC 2 / 2

Также в базе минпрома КНР появились фотографии серийных лифтбека и универсала Volkswagen CC, причём оба в версии R-Line, судя по шильдикам на боковинах (на других рынках – VW Arteon). Напомним, в начале текущего месяца компания опубликовала рисунок обновлённого лифтбека и «сарая», а также раскрыла дату премьеры – обе новинки покажут 24 июня.



На фото: универсал Volkswagen CC 1 / 3 На фото: универсал Volkswagen CC 2 / 3 На фото: универсал Volkswagen CC 3 / 3

«Посвежевший» лифтбек получил иное оформление «передка», включая головную оптику и решётку радиатора, а также другие фонари и бамперы. Универсал в КНР, судя по всему, будет продаваться только в кросс-версии: на фотографиях из базы минпрома он запечатлён с неокрашенным пластиковым обвесом по периметру кузова и рейлингами на крыше. Его длина (4869 мм) почти такая же, как у лифтбека (4865 мм), разница объясняется накладками; колёсная база одинаковая (2841 мм).

Для Volkswagen CC пока заявлен один двигатель – 2,0-литровый бензиновый турбомотор TSI с отдачей 186 л.с., который комплектуется семиступенчатым «автоматом» DSG с двойным сцеплением. Максимальная скорость составляет 210 км/ч. Отметим, у европейского Arteon моторная гамма окажется богаче: она будет включать в себя в том числе и версию подключаемого гибрида.

