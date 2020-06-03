Volkswagen продолжает играть в интригу: скетч обновлённого лифтбека и универсала Arteon

Раньше «сарай», который войдёт в новое семейство Arteon, уже «ловили» на дорогах и в камуфляже, и без маскировки. Суда по всему, оба автомобиля, изображённые на официальной картинке, – это «заряженные» версии с прибавкой в виде буквы R к названию.

Немецкая компания представила лифтбек Arteon в 2017 году, модель пришла на смену Passat CC. Позже, в 2018-ом, появилась информация о том, что Arteon станет семейством автомобилей, в которое также войдёт универсал. «Сарай» впервые попался в объективы фотошпионов в начале текущего года, кадры были сделаны в Китае, на совместном предприятии Volkswagen и FAW. В европейской гамме такая модель тоже появится, кроме того, производитель решил обновить лифтбек. Премьера двух новинок пройдёт 24 июня.



Пока что в VW ограничились публикацией одного скетча, на котором изображены две «пятидверки» – рестайлинговый лифтбек и новый универсал (в компании его называют Shooting Brake). Обе – в «заряженной» версии R, судя по шильдикам на радиаторных решётках. Экстерьер автомобилей унифицирован. У лифтбека изменится форма головной оптики (она будет в стиле актуального Golf), фары соединят светодиодной полосой, которая проходит через логотип бренда. Немного поменялась решётка, а также задние фонари и бамперы автомобиля.



Обновлённый лифтбек Volkswagen Arteon

В компании отметили, что у лифтбека Arteon будет «совершенно новая среда кокпита». Официальных фотографий и даже скетчей салона пока нет. Вероятно, у «пятидверки» будет переработана передняя панель и центральная консоль. Модель получит мультимедийную систему MIB3 (как у VW Touareg). Кроме того, автомобили оснастят новыми системами безопасности, в том числе полуавтопилотом Travel Assist, который работает на скорости до 210 км/ч.



Универсал Volkswagen Arteon

Официальных данных о начинке обновлённого лифтбека и универсала Arteon пока почти нет. В начале апреля стало известно о том, что у «пятидверки» появится версия подключаемого гибрида, однако информацию об установке компания пока не обнародовала.



На фото: актуальный лифтбек VW Arteon 1 / 2 На фото: актуальный лифтбек VW Arteon 2 / 2

В моторной гамме европейской версии актуального лифтбека есть бензиновая 2,0-литровая «турбочетвёрка» TSI с отдачей 190 или 280 л.с. (320 и 350 Нм соответственно); также в линейке имеется дизель TDI того же объёма мощностью 150, 190 или 240 л.с. (340, 400 и 500 Нм соответственно). В пару предлагается только семиступенчатый «автомат» DSG. Привод – передний или полный.



Пока не ясно, какую «начинку» получат версии автомобилей семейства Arteon с приставкой R. По предварительным сведениям, под капотами у них может оказаться либо 333-сильная «турбочетвёрка» объёмом 2,0 литра (таким мотором оснащается Golf R), либо 3,0-литровый битурбированный VR6 мощностью 400 л.с.

На данный момент в российской линейке Volkswagen нет модели Arteon. Однако в конце прошлого года лифтбек прошел сертификацию для продажи на нашем рынке: в конце декабря в базе Росстандарта появилось ОТТС (одобрение типа транспортного средства) на «пятидверку». Согласно этому документу, машины к нам будут поставлять из Германии и только с бензиновыми моторами. Универсал до РФ, скорее всего, не доберётся.

