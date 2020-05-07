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  • Дешёвый электрокар VW не получит платформу MEB, зато станет кроссовером

Дешёвый электрокар VW не получит платформу MEB, зато станет кроссовером

07.05.2020 165 0 0

Появились новые подробности о будущем электромобиле начального уровня Volkswagen ID.1, который ожидается на рынке в 2023 году.

 

Электрификация модельного ряда марки Volkswagen пробуксовывает из-за коронавируса и ошибок, допущенных при разработке хэтчбека ID.3, но автопроизводитель живо реагирует на трудности и вносит коррективы в план развития. Так, немецкий журнал auto motor und sport выяснил интересные подробности относительно самой бюджетной модели будущей электрической линейки — хэтчбека ID.1, анонсированного в виде рождественского тизера в конце прошлого года.

Главная новость состоит в том, что ID.1 не получит модульную платформу MEB, на которой будет базироваться бóльшая часть электромобилей концерна VW. Оказывается, МЕВ не масштабируется вниз, то есть раздвигать колёсную базу и увеличивать ёмкость размещённой в её пределах батареи можно, а уменьшать нельзя. Изначально предполагалось, что разработкой оригинальной субкомпактной электромобильной платформы для будущих преемников VW up!/Skoda Citigo/Seat Mii займётся Seat, но, после того как глава испанской марки Лука де Мео ушёл в Renault, планы изменились, и теперь разработкой бюджетной электрической «тележки» займётся сам Volkswagen.

Многие технические решения новой платформы будут позаимствованы у МЕВ, и прежде всего цифровая составляющая с обновлением «по воздуху», однако более компактная архитектура позволит выпускать электромобили длиной менее 4 м (длина ID.3 — 4,26 м). Если у ID.3 младшая батарея имеет ёмкость 45 кВт·ч, то ID.1 предложит выбор между 24 и 36 кВт·ч. Стало быть, запас хода на одной зарядке будет сопоставим с таковым у нынешнего VW e-up! (32,3 кВт·ч, 180-260 км).

Volkswagen e-up!

Пытливый читатель спросит, а зачем тогда вообще нужна новая модель, если у неё будут, в сущности, такие же технические характеристики, как у нынешней? Во-первых, из-за вышеупомянутой цифровой платформы, дающей доступ к новым сетевым технологиям и новым формам монетизации. А во-вторых, ID.1 будет ощутимо дешевле, чем e-up!. Если e-up! стоит сейчас от 21 975 евро, то за ID.1 будут просить менее 20 тысяч евро. В Германии с учётом правительственной скидки новый хэтчбек обойдётся потребителю менее чем в 14 тысяч евро. Производство, скорее всего, наладят в Братиславе, там же где сейчас производятся VW up!/Skoda Citigo/Seat Mii.

Немецкие коллеги сообщают, что у ID.1 также будет также более универсальная кросс-версия, которая, возможно, вообще станет отдельной моделью с оригинальным кузовом. И на этой же платформе Volkswagen разработает электромобиль малого класса ID.2 — прямого конкурента Renault Zoe, то есть хэтчбек с кузовом длиной аккурат в 4 м.

Добавим, что Renault Zoe по итогам первого квартала этого года стал вторым по популярности электромобилем в Европе после Tesla Model 3: по данным ресурса ev-sales.blogspot.com продано 20 584 и 21 225 шт. соответственно. Третье место — у задержавшегося на рынке VW e-Golf: 10 506 шт. Ну а VW e-up! нашёл только 3947 покупателей.

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