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  • «Консервов» на всех не хватит! Срыв поставок VW ID.3 доказан математически

«Консервов» на всех не хватит! Срыв поставок VW ID.3 доказан математически

28.04.2020 173 0 0

На прошлой неделе компания Volkswagen возобновила в Цвиккау выпуск электрических хэтчбеков ID.3. Их отгрузка клиентам должна начаться летом, несмотря на то, что весь выпущенный с ноября прошлого года тираж — это полуфабрикаты, непригодные к эксплуатации.

 

В марте Kolesa.ru рассказывали о серьёзных проблемах с программным обеспечением электромобилей ID.3 — эпохального для марки Volkswagen продукта: немецкая пресса выяснила, что, оказывается, завод в Цвиккау, торжественно запущенный 4 ноября в присутствии Ангелы Меркель, всё это время гнал «консервные банки», то есть машины без программного обеспечения, на которых нельзя ездить.

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Эти машины компания Volkswagen накаливает на секретном складе — старом лётном поле города Альтенбург, расположенного между Цвиккау и Лейпцигом. По данным немецкого журнала auto motor und sport, значительная часть выпущенного тиража «консервов» (около 5000 машин) хранится также на большой парковке при самом заводе в Цвиккау. Здесь же оборудованы вместительные тёплые ангары, где скоро в ударном порядке в «консервы» будут заливать программное обеспечение. Ещё один накопитель для выпускаемых сейчас машин будет организован при заводе Volkswagen в Эмдене, где выпускают Пассаты.

Наши немецкие коллеги сообщают, что к настоящему моменту Volkswagen выпустил не более 8000 экземпляров ID.3, тогда как заказов на него оформлено порядка 35 000. Поставки, напомним, обещают начать летом, и Volkswagen пока эти свои обещания не дезавуировал. Завод в Цвиккау (а это сейчас единственная площадка по сборке ID.3) простаивал с 18 марта. 23 апреля конвейер опять заработал, но из-за ограничений, вызванных пандемией коронавирусной инфекции COVID-19 (маски, чистки, дезинфекция, социальная дистанция и проч. и проч.), работает пока не на полную мощность и даёт только по 50 машин в день. К августу при таких темпах Цвиккау даст в лучшем случае 4000 машин, итого будет 12 000. То есть примерно каждый третий заказчик, внёсший депозит в 1000 евро за ID.3, летом машину не получит. Даже если к осени, когда, будем надеяться, карантинные ограничения будут полностью сняты, и завод сможет давать плановые 150 машин в день, то на конец года мы получим в лучшем случае 20 000 собранных ID.3. То есть обслужить в срок всех желающий не выйдет никак…

Разумеется, задержку в поставках можно будет списать на коронавирус, но сможет ли Volkswagen решить к лету проблему с ПО? Газета Süddeutsche Zeitung в марте со ссылкой на свой анонимный источник внутри немецкой компании сообщала, что работы по части «софта» ещё конь не валялся, и ситуация сложилась буквально катастрофическая — Volkswagen в авральном порядке ищет программистов и пытается договориться с конкурентами в кооперации. На вопрос по этому поводу от auto motor und sport Франк Вельш, руководитель отдела развития марки Volkswagen, заявил, что «всё идёт по плану» и аттракцион с «консервами» был задуман изначально — мол, «допиливание» ПО идёт полным ходом, процесс находится на финишной прямой.

Что ж, остаётся дождаться лета и узнать, наконец, всю правду об электрическом чуде Volkswagen. Хочется верить, что электрогейтом реальный рыночный дебют ID.3 не обернётся.

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