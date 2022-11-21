Мимикрия Гольфа: девятое поколение хэтчбека будет полностью электрическим

Руководство Volkswagen определилось с судьбой нового Гольфа: легендарное имя сохранится, но перейдёт в чисто электрическое семейство ID, то есть хэтчбек нового поколения, скорее всего, будет называться ID. Golf. В модельном ряду VW он займёт место на ступеньку ниже ID.3.

В августе мы рассказывали о том, что компания Volkswagen не имеет чёткой стратегии в отношении модели Golf, а теперь ясности стало больше. Нынешнее восьмое модели поколение выпускается с 2019 года и пока Гольфу, несмотря на заметное сокращение спроса за последние годы, удаётся сохранять статус абсолютного бестселлера европейского рынка. В следующем году «восьмой» Гольф ожидает плановый рестайлинг, после которого он продержится в строю примерно до 2027-2028 года.

VW Golf восьмого поколения

Канонического преемника у «восьмого» Гольфа не будет — это стало ясно после общения корреспондента британского журнала Autocar с главной компании Volkswagen Томасом Шефером в рамках автосалона в Лос-Анджелесе. По словам топ-менеджера, компания не откажется от имени Golf — мол, такой отказ был бы безумием, а также отверг предположения о том, что в будущем электрический хэтчбек ID.3 заменит Golf. Шефер уверяет, что этого не произойдёт и что ID.3 никогда не позиционировался как потенциальная замена Гольфа — скорее как замена компактвэна Golf Plus, что выпускался с 2004 по 2014 год.



Volkswagen Golf Plus

Шефер отметил, что в семействе ID есть не только номерные, но и именные модели и привёл в качестве пример минивэн ID. Buzz — стало быть, можно ожидать появления ID. Golf: он разместиться в модельном ряду между ещё не представленным ID.2 и ID.3 нового поколения. VW ID.2 ожидается в 2025 году и будет выполнен в формате недорогого субкомпактного кроссовера, ID.3 сохранит однообъёмный кузов, ну а ID. Golf, вероятно, будет предложен в формате хэтчбека и/или кросс-хэтбека, то есть пойдёт по пути Renault Megane. Дата дебюта ID. Golf пока не определена, он может быть представлен как до, так и после отставки «углеводородного» семейства Golf восьмого поколения.



Volkswagen ID.3

Делать новое поколение Golf с двигателями внутреннего сгорания, в том числе в составе гибридных силовых установок, просто нецелесообразно. Экологические нормы Euro 7, которые вступят в силу после 2025 года, сделают «углеводордные» Гольфы слишком дорогими, а их разработка не окупится, так как в 2035 году в Евросоюзе вступит в силу запрет на продажу новых легковых машин с двигателями, работающими на ископаемом топливе. В Великобритании аналогичный запрет заработает уже в 2030 году.



В основу VW ID. Golf, скорее всего, ляжет не платформа MEB, на которой построены все сегодняшние ID-модели, а более прогрессивная и современная «тележка» SSP (Scalable Systems Platform), которая будет общей для всех марок концерна Volkswagen и у которой будут несколько версий, в том числе для спортивных машин и внедорожников.

