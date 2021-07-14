Новая стратегия концерна Volkswagen: миллиарды евро и универсальная платформа для всех брендов

New Auto – так называется «свежая» стратегия – предполагает развитие автопроизводителя до 2030 года: в концерне намерены к этому времени увеличить прибыльность.

Концерн Volkswagen представил новый комплекс направлений, в соответствии с которыми в ближайшие годы будет развиваться производитель и его бренды. До 2025 года на реализацию масштабной стратегии планируется потратить 73 млрд евро, причём это лишь половина от предполагаемых вложений. В VW намерены к указанному сроку увеличить маржу с нынешних 7-8% до 8-9%. При этом прибыль от продажи машин с ДВС будет направлена на ускорение электрификации. По прогнозам, суммарный доход к 2030-му увеличится с двух до пяти триллионов евро.



На фото: глава концерна Volkswagen Герберт Дисс

На сегодняшний день доля «зелёных» автомобилей в глобальных продажах концерна Volkswagen составляет сравнительно «скромные» 6%. По плану, к 2030 году показатель должен вырасти до 50%, а к 2040-му предполагается, что он будет равен или почти равен 100%. Напомним, у бренда VW сейчас есть отдельное «батарейное» семейство ID, другие бренды, входящие в состав концерна, тоже развивают собственное «розеточное» направление.

Одним из главных пунктов стратегии New Auto стала разработка универсальной электрической платформы, которая будет универсальной для всех марок концерна, под которыми выпускаются легковые автомобили. «Тележка» получит название SSP (Scalable Systems Platform), предполагается, что в дальнейшем она окажется заменой таких модульных платформ, как MQB, MLB, MSB (используются для машин с ДВС) и MEB, PPE (для электрокаров).



На фото: первенец электрической линейки бренда VW — хэтчбек ID.3

Проект по разработке Scalable Systems Platform отдадут научно-техническому центру, который концерн запустит в Вольфсбурге (Германия), на это производитель потратит 800 млн евро. Первая товарная модель на новой «тележке» появится в 2026 году. Известно, что платформа будет универсальной, но не единственной для всех будущих легковых новинок: предполагается, что будет разработано четыре разновидности архитектуры – SSP n, SSP 1, SSP 2 и SSP 3. По плану VW платформа ляжет в основу более чем 40 млн автомобилей: её планируется в том числе предлагать другим автопроизводителям, (речь о марках, не входящих в концерн).

Согласно новому плану развития, в ближайшее время концерн значительно повысит прибыльность электромобилей, этого предполагается добиться за счёт наращивания объёмов производства и снижения стоимости батарей. Одновременно с этим автомобили с ДВС постепенно будут становиться наоборот менее выгодными: основная причина – введение новых экологических норм в Европе (речь о Euro 7). Дело в том, что переход транспорта на них обернётся для производителей машин с двигателями внутреннего сгорания солидными тратами.



Ещё в стратегии New Auto предусмотрена разработка единой операционной системы нового поколения – E³ 2.0. Проектом займётся дочерняя компания Cariad, он должен быть готов к 2025 году. Эта ОС (в её разновидностях) в дальнейшем будет использоваться во всех моделях брендов концерна VW. В результате собственное программное обеспечение поможет использовать различные настройки функционала (в зависимости от модели), быстро обновлять софт и при необходимости добавлять иные возможности.

Кроме того, у Volkswagen есть совместный проект с компанией Argo AI – вместе они работают над автопилотом четвёртого уровня. Концерн намерен запустить прокат беспилотных машин уже в 2025 году. Ещё одно направление (об этом стало известно ещё весной текущего года) – разработка к 2030-му формата твердотельных ячеек: они должны быть примерно вдвое дешевле по сравнению с литий-ионными батареями.

