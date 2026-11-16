Американская компания Tesla планирует к 2029 году увеличить мощность своего единственного европейского завода до миллиона машин в год. Для этого в коммуне Грюнхайде (пригород Берлина) придётся построить новый производственный корпус с сопутствующими коммуникациями.

Tesla запустила Гигафабрику в пригороде Берлина в марте 2022 года. Её строительство было осложнено бюрократической волокитой и протестами экологических активистов, которые были недовольны тем, что ради нового завода пришлось вырубать лес и переселять обитавших в нём животных. Также Теслу обвиняли в большом расходе воды и истощении местных грунтовых вод. Торжественный пуск завода сопровождался грохотом кастрюль протестующих.

Гигафабрика Tesla в Грюнхайде

Мощность завода в Грюнхайде на данный момент составляет 500 000 машин в год, но столько машин здесь американская компания никогда не выпускала. Сейчас в своих отчётах для инвесторов Tesla указывает, что немецкий завод способен выпускать более 375 000 машин в год. Весь этот объём приходится на кроссовер Model Y, других моделей завод в Грюнхайде пока не выпускал. Штат завода сейчас насчитывает 12 600 человек.

Гигафабрика Tesla в Грюнхайде

Tesla изначально планировала расширять завод в Грюнхайде, но не за счёт увеличения объёмов производства машин, а за счёт локализации здесь выпуска батарей и ячеек для них. Сборка батарей в Грюнхайде ведётся с 2023 года, причём с 2025 года батареи здесь комплектуются передовыми ячейками типа 4680 вместо прежних ячеек типа 2170. Сами ячейки типа 4680 пока приходят в Грюнхайде с Гигафабрики Tesla в Остине (США, штат Техас), но завод в Грюнхайде уже делает для них отдельные компоненты — например, электроды. Полноценное производство ячеек типа 4680 в Грюнхайде должно начаться в 2027 году.

Tesla Cybercab

Новый раунд инвестиций в завод в Грюнхайде связан именно с расширением производства электромобилей — Tesla хочет увеличить мощность вдвое, то есть до 1 000 000 машин в год. Любопытно, что в заявлении американской компании, которое она выслала зарубежным СМИ (например, Reuters), говорится, что такая мощность нужна ей для выпуска двухместного беспилотного купе Cybercab, не имеющего руля и педалей. Очевидно, Tesla рассчитывает на бум беспилотных машин в Европе к концу текущего десятилетия.

Производство Tesla Cybercab на Гигафабрике в Остине

На прошлой неделе Tesla начала в США приём заказов на модель Cybercab — пока она доступна только избранным клиентам, но Илон Маск уверен, что через какое-то время Cybercab станет самой востребованной и самой массовой моделью Tesla. Есть очевидные проблемы с допуском на дороги общего пользования машины, не имеющей руля и педалей, но Илон Маск полагает, что это временные трудности.

Tesla Cybercab

Для Германии новость о расширении завода Tesla в пригороде Берлина — это заряд оптимизма на фоне шквала новостей о деиндустриализации страны. На прошлой неделе компания Mercedes-Benz заявила о заморозке инвестиций в Германию и начала готовиться к закрытию здесь заводов. Ранее о сокращениях сотрудников в Германии и/или закрытии заводов объявили концерн Volkswagen (включая Audi и Porsche), Stellantis, Ford, BMW Group и десятки крупных поставщиков автомобильных комплектующих, в том числе Bosch, Schaeffler, ZF, Continental и Michelin.