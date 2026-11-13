Mercedes-Benz замораживает инвестиции в Германию и готовится к закрытию заводов

Очередной удар по автомобильной промышленности Германии: конфликт между руководством Mercedes-Benz Group и представителями рабочих вокруг необходимости снижения производственных затрат не удаётся уладить путём переговоров, поэтому руководство Mercedes-Benz Group объявило о готовности пойти на крайние меры. Компания приостанавливает все инвестиции в Германию и всерьёз рассматривает возможность закрыть здесь несколько заводов.

Наши постоянные читатели в курсе, что производство автомобилей в Германии стало невыносимо дорогим и соответственно неконкурентоспособным. На эффективность немецких заводов негативно влияют высокие зарплаты, высокие налоги, высокие расходы на электроэнергию и обслуживание производственной инфраструктуры, забюрократизированность всех процессов, связанных с участием властей.

Сейчас Германия переживает полномасштабную деиндустриализацию, но федеральные власти пока не в силах изменить существующую парадигму социального государства, в котором не работать выгоднее, чем работать. За последние годы о сокращениях сотрудников в Германии и/или закрытии заводов объявили концерн Volkswagen (включая Audi и Porsche), Stellantis, Ford, BMW Group и десятки крупных поставщиков автомобильных комплектующих, в том числе Bosch, Schaeffler, ZF, Continental и Michelin.

Mercedes-Benz Group, как и другие автопроизводители, хочет сократить затраты на ведение бизнеса в Германии, в том числе связанные с производством. У Mercedes-Benz Group сейчас пять действующих автосборочных заводов в Германии. Заводы в Бремене, Зиндельфингене и Раштатте производят легковые автомобили; заводы в Дюссельдорфе и Людвигсфельде — лёгкие коммерческие автомобили.

12 ноября директор по производству Mercedes-Benz Group Михаэль Шибе и директор по персоналу Бритта Зеегер объявили сотрудникам о том, что совет директоров компании принял решение приостановить все инвестиции в Германию и приступил к изучению возможности закрыть минимум два завода в Германии, чтобы добиться желанного сокращения издержек.

По данным газеты Handelsblatt, такое решение стало результатом неудачных переговоров между правлением Mercedes-Benz Group с производственным советом и профсоюзом IG Metall. Правление предлагало ряд мер повышения эффективности, в том числе увеличение рабочих часов в неделю с 35 до 38 без повышения зарплат, но все эти меры были отвергнуты производственным советом и профсоюзом. Представители производственного совета и профсоюза IG Metall, которых цитирует Handelsblatt, обвиняют руководство Mercedes-Benz Group в неэффективности, в отсутствии патриотизма и в нежелании раскрывать планы относительно будущих проектов и инвестиций. Короче говоря, конструктивного диалога пока нет.

Добавим, что в целом положение Mercedes-Benz Group пока далеко от критического, но руководство компании прекрасно видит негативные тенденции в отрасли и хочет подстраховаться от сползания в полноценный кризис, какой сейчас переживает Volkswagen Group.

По итогам первых трёх кварталов 2026 года Mercedes-Benz Group даже смогла увеличить чистую прибыль на 4% (по сравнению с первыми тремя кварталами 2025 года) до 4,037 млрд евро.

Продажи легковых автомобилей Mercedes-Benz за тот же период сократились на 7% до 1 244 427 шт., продажи лёгких коммерческих автомобилей Mercedes-Benz сократились на 1% до 258 752 шт.

Снижение продаж легковых автомобилей Mercedes-Benz связано главным образом с китайским рынком: здесь за первые три квартала компания реализовала только 297 037 машин, что на 29% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Продажи в США за тот же период выросли на 12% до 238 333 автомобилей, продажи в Европе выросли на 5% до 493 686 автомобилей.

