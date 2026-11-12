Honda готовит кроссовер CR-V нового поколения: первый тизер

Японский SUV седьмой генерации появится продаже на американском рынке в 2027 году. Он получит новую платформу и только гибридную начинку.

Honda представила кроссовер CR-V актуального, шестого по счёту поколения в 2022 году, а его скромную модернизацию провела в 2025-м. Напомним, основным рынком для этой модели остаются Штаты, причём динамика продаж здесь со знаком плюс: за первые десять месяцев 2026-го дилеры реализовали 371 659 экземпляров, что на 9,6% больше, чем в январе-октябре прошлого года.

На фото: актуальный кроссовер Honda CR-V шестого поколения

Тем не менее, присутствует модель и в других регионах, к примеру, в Европе и Китае, а недавно, в феврале 2026-го, «шестой» Honda CR-V пополнил линейку на домашнем для бренда рынке. Любопытно, что довольно скоро эта «новинка» в Японии станет устаревшей. Дело в том, что в компании официально анонсировали разработку следующего поколения модели.

Производитель отметил, что в следующем году паркетник отметит свой 30-летний юбилей. Известно, что Honda CR-V седьмого поколения выйдет на американский рынок в 2027-м, кроссоверу присвоят 2028 модельный год. Информации об анонсированной новинке пока немного. В компании подчеркнули, что этот SUV станет первым из тех гибридных автомобилей, которые Хонда планирует выпустить в Северной Америке к 2030 году.

О том, что Honda решила пересмотреть стратегию и сфокусироваться на гибридах, стало известно весной 2026 года. В основу Honda CR-V следующей генерации ляжет новая модульная платформа, подробности о ней появятся позже. Грядущей новинке пообещали обеспечить высокую жёсткость кузова в сочетании с малым весом.

На фото: салон актуального кроссовера Honda CR-V шестого поколения

Известно, что новый CR-V предложат только с гибридной начинкой, причём двухмоторной системе пятого поколения компания прочит «улучшенные характеристики и экономичность». У новинки будет электрический полный привод, остальные технические подробности производитель рассекретит позже. Выпуск гибридных установок будет налажен на заводе в Огайо (США).

Пока что в Honda держат внешность «седьмого» CR-V в секрете. Пресс-служба американского офиса марки пока что опубликовала единственный тизер будущей новинки, и назвать его информативным нельзя. На изображении можно увидеть название модели, написанное новым шрифтом, расположенное, предположительно, на багажной двери грядущего кроссовера.

Первый тизер Honda CR-V седьмого поколения

В компании отметили, что серийное производство Honda CR-V следующей генерации по-прежнему будет налажено на трёх заводах в Северной Америке – в Огайо и Индиане (США), а также на предприятии в Аллистоне (провинция Онтарио, Канада). Стоимость новинки станет известна позже. Цена актуального кроссовера на американском рынке варьируется в диапазоне от 31 520 до 42 950 долларов (эквивалентно примерно 2,61 – 3,56 млн рублей по текущему курсу).