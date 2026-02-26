Актуальный кроссовер Honda CR-V наконец-то добрался до домашнего рынка, цены известны

Старт живых продаж автомобиля, который стал «новинкой» для родной Японии, намечен на 27 февраля 2026 года. Местные дилеры начали принимать заказы ещё в декабре 2025-го.

Кроссовер Honda CR-V нынешнего шестого поколения был представлен в 2022 году, скромную модернизацию пережил в 2025-м. Как Kolesa.ru сообщал ранее, для этой модели основным рынком остаются Штаты, но она представлена также в Европе, Китае и в ряде других стран. Однако только теперь компания объявила о том, что актуальный паркетник Honda CR-V e:HEV выходит на домашний рынок.

На фото: Honda CR-V e:HEV RS Black Edition (версия для японского рынка)

Дилеры бренда в Японии начали собирать предзаказы на «новинку» ещё в первой половине декабря 2025-го, а теперь стало известно, что живые продажи начнутся уже завтра, 27 февраля 2026-го. Honda CR-V, предназначенный для домашнего рынка, дебютировал в рамках выставки Japan Mobility Show, которая прошла весной 2025-го.

Кроссовер в Японии представлен только в двух версиях – RS и RS Black Edition. За стартовую переднеприводную версию нынешнего Honda CR-V на домашнем рынке просят не менее 5 122 700 иен (эквивалентно примерно 2,53 млн рублей по текущему курсу), за полноприводную модификацию – 5 392 200 иен (около 2,66 млн рублей). Стоимость топового исполнения RS Black Edition, которое предлагается только с полным приводом, составляет 5 779 400 иен (около 2,85 млн рублей).

Honda предложит кроссовер CR-V на домашнем рынке только с гибридной силовой установкой e:HEV. Эта система включает в себя 2,0-литровый двигатель, работающий по циклу Аткинсона, его мощность равна 148 л.с. (максимальный крутящий момент – 183 Нм), электромотор и электромеханический вариатор. Отдача электродвигателя составляет 184 л.с. (335 Нм). Привод, как мы уже отметили, передний или полный.

На фото: салон Honda CR-V e:HEV RS Black Edition (версии для японского рынка)

В салоне Honda CR-V e:HEV RS для Японии можно увидеть дисплей диагональю 10,2 дюйма, исполняющий роль виртуальной приборки. По центру передней панели располагается 9-дюймовый тачскрин информационно-развлекательной системы. Кроме того, в списке базового оснащения числятся: акустическая система Bose с 12 динамиками, подогрев сидений, устройство для беспроводной зарядки смартфонов и комплект водительских помощников Sensing ADAS.

У топовой версии кроссовера – CR-V e:HEV RS Black Edition – есть несколько визуальных отличий. Так, этому варианту положен чёрный обвес по периметру кузова, 19-дюймовые затемнённые легкосплавные колёсные диски, а также шильдик с названием версии на двери багажника. В салоне такого кроссовера есть тёмные декоративные вставки и чёрная обивка потолка; кроме того, этому варианту положены вентиляция кресел, панорамный люк с электроприводом на крыше, набор водительских ассистентов Honda Sensing 360.

На фото: салон Honda CR-V e:HEV RS (версии для японского рынка)

Как мы сообщали ранее, в Японии Honda CR-V предложили два опциональных пакета аксессуаров – Tough Premium и Urban Premium. Первый вариант предназначен для комплектации с прибавкой Black Edition. Он включает в себя серебристые вставки в нижнюю часть переднего бампера и боковые юбки, а также чёрный спойлер, установленный в верхней части багажной двери, и аналогичного цвета шильдики. Второй предлагается для исполнения RS, он предполагает аналогичные вставки, но в чёрном цвете, и такие же затемнённые шильдики с логотипом на корме.