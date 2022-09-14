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Новый Honda CR-V выходит на рынок: версий меньше, цены выше

14.09.2022 364 0 0

Паркетник шестого поколения предложен с турбомотором 1.5, а также в виде гибрида. Кое-где модели урезали линейку комплектаций – в частности, убрали самую простую версию.

 

Мировая премьера кроссовера Honda CR-V новой, шестой по счету, генерации состоялась в июле, причем официально пока представлен SUV, адресованный лишь Северной Америке, ведь это главный рынок для модели. Теперь же в Штатах огласили полный прайс-лист. Впрочем, сначала напомним об основных изменениях.

Кросс сохранил платформу предшественника, но ее доработали: например, колесная база выросла на 41 мм до 2700 мм, жесткость на кручение увеличена на 15%, плюс компания улучшила подвеску. Сам CR-V также подрос: длина американского «шестого» паркетника равна 4694 мм (+69 мм по сравнению с предыдущим SUV), ширина – 1864 мм (+10 мм), высота – 1681 мм (+2 мм).

Базовый новый Honda CR-V
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Базовый новый Honda CR-V
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Базовый новый Honda CR-V
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Американцам модель доступна с модернизированной бензиновой «турбочетверкой» 1.5 (193 л.с. и 243 Нм), которая сочетается с вариатором. Кроме того, можно приобрести гибридный Honda CR-V: как и прежде, установка основана на работающем по экономичному циклу Аткинсона моторе 2.0, но изменилась суммарная отдача системы – 207 л.с. и 335 Нм (было 215 л.с. и 315 Нм). Полный привод предусмотрен для всех вариантов нового кросса, при этом топовый гибридный CR-V полноприводный по умолчанию.

Интерьер одной из начальных версий
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Интерьер одной из начальных версий
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Интерьер одной из начальных версий
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Интерьер одной из начальных версий
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Интерьер одной из начальных версий
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В США «традиционный» новый кроссовер с 1.5T предложен лишь в двух комплектациях, тогда как у модели предыдущего поколения пять исполнений (убрали, в том числе, и самую простую версию LX). Базовой же отныне назначена комплектация EX, в ее арсенале значатся: светодиодные фары, 18-дюймовые колеса, цифровая «приборка» (7”), десять «эйрбэгов» (водительская подушка – в форме «пончика», фронтальная пассажирская – трехсекционная), мультимедиа-система с 7-дюймовым тачскрином, двухзонный климат-контроль, люк с электроприводом, подогрев наружных зеркал и комплекс Honda Sensing (включает широкоугольную камеру и радар, адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения, мониторинга «слепых» зон и удержания в полосе, ассистент передвижения в пробке). В версии EX-L появляются кожаный салон, 9-дюймовый экран мультимедиа, беспроводная зарядка для смартфона и система контроля торможения на низкой скорости.

Салон топового нового Honda CR-V
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Салон топового нового Honda CR-V
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У нового гибрида CR-V тоже две комплектации (как и у предшественника), при этом самая доступная отныне может быть и с передним приводом (предыдущий гибрид в Штатах исключительно полноприводный). А еще гибридный CR-V-2023 отличается дизайном: у такого кросса решетка со своим узором и выставленные напоказ трапециевидные патрубки выпускной системы, в переднем бампере имеются «жабры» в довольно массивных «рамках». В список оборудования Honda CR-V Sport входят черные 18-дюймовые диски и «спортивные» кресла, а рычаг коробки и рулевое колесо обиты кожей. Наконец, топовый CR-V Sport Touring имеет 19-дюймовые колеса, аудиосистему Bose, спутниковую навигационную систему и точку доступа Wi-Fi. Кстати, в Honda рассчитывают на то, что на гибридный паркетник придется около 50% продаж.

Гибридный Honda CR-V
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Гибридный Honda CR-V
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Гибридный Honda CR-V
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Новый кроссовер с турбомотором в США стоит от 31 110 до 35 260 долларов, гибрид обойдется в 32 450 – 38 600 долларов. Для сравнения, предыдущий «традиционный» Honda CR-V там стоит от 26 800 долларов, гибридный паркетник – от 32 010 долларов (с полным приводом; не забываем, что новый гибрид «в базе» имеет передний привод). Все цены указаны без учета налогов и доставки (доставка – это еще плюс 1245 долларов).

Для Северной Америки Honda CR-V нового поколения производят на двух заводах в США и на канадском предприятии. «Живые» продажи кросса только с ДВС стартуют 22 сентября, гибрид доберется до дилеров в октябре.

Следом «шестой» CR-V представят в Китае, там будут продавать машины локальной сборки, причем в Поднебесной у модели есть клон – Honda Breeze, и он тоже сменил поколение. А вот в России паркетник не появится: решение свернуть продажи автомобилей на нашем рынке марка приняла еще до известных событий.

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