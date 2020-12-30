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Автомобили Honda покидают российский рынок. Кто следующий?

30.12.2020 933 0 0

Компания Honda объявила, что 2021 год станет последним, когда в России можно будет официально купить её автомобили. В 2022 году новых поставок не будет, но дилеры Honda продолжат нести гарантийные и сервисные обязательства по ранее проданным машинам.

 

Ещё недавно, в предкризисном 2014 году, Honda реализовала в нашей стране 20 665 автомобилей и считалась крепким середняком рынка, а потом всё пошло по нисходящей: перевод дилеров на дорогостоящие прямые поставки с заводов, рост цен и сокращение модельной линейки до двух кроссоверов (CR-V и Pilot) превратили Хонду в аутсайдера. За 11 месяцев этого года японская марка продала в нашей стране лишь 1383 автомобиля, на 15% меньше, чем за январь-ноябрь 2019-го.

Впрягаться в СПИК и организовывать сборку в России компания Honda не захотела, а без этого продать много машин в нашей стране сегодня невозможно, масштаб бизнеса выходит незначительный, им вполне можно пожертвовать ради более насущных целей, что и было сделано. Мотоциклы, квадроциклы и силовая техника Honda в России пока остаются.

Honda Pilot

Насущные цели — это подготовка компании к массовому выпуску электромобилей в рамках недавно созданного с GM альянса. Ключевыми рынками для компании Honda сегодня являются США и Китай, на них компания и сосредоточит свои усилия. Позиции в Европе Honda стремительно теряет, и, возможно, в какой-то момент прекратит поставлять сюда свои новинки по примеру Mitsubishi – для европейской публики они слишком скучны и неинтересны. В 2021 году прекратят работу заводы Honda в Великобритании и Турции.

Поклонники Хонды с тоской вспоминают времена, когда компания делала яркие, запоминающиеся автомобили с интересными техническими решениями. В компании, кажется, тоже понимают, что ширпотреб, каким она сейчас живёт и каким стал даже Civic, это путь в никуда и раздумывает в частности над возрождением родстера S2000. Но даже если такая модель появится, она не изменит главных трендов автопрома, пока совершенно не актуальных для России, — электромобили и беспилотники. В следующем году Honda первой в мире (если её не опередит Tesla) выпустит на дороги в Японии серийный беспилотник 3 уровня по классификации SAE.

Решение Хонды — это тревожный сигнал другим оставшемся в РФ непремиальным маркам, не имеющим локального производства, — прежде всего, Subaru и Suzuki.

Subaru с января по ноябрь этого года продала в нашей стране 5428 машин, на 20% меньше, чем за аналогичный период 2019-го. У Suzuki дела получше: продажи выросла на 8% и составили 7083 единицы. Будем надеяться, что примеру Хонды эти японские марки не последуют и сохранят на нашем рынке хоть какое-то разнообразие.

Россия авторынок бизнес Honda

 

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