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  • Ещё раз о планах Mitsubishi: Европа без новинок, в России — серая стабильность

Ещё раз о планах Mitsubishi: Европа без новинок, в России — серая стабильность

28.07.2020 372 0 0

Mitsubishi Motors официально объявила о своих планах на ближайшие три года, в которых совсем не упомянула Россию, обозначив её на карте большой серой зоной. Но Kolesa.ru выяснили судьбу японской марки в нашей стране.

 

Оглашение планов приурочили к публикации отчёта за первый квартал 2020 финансового года (он же второй квартал календарного года, то есть период с апреля по июнь), хотя общие контуры этих планов были обозначены ещё месяц назад на годовом собрании акционеров. Тогда ожидалось, что Mitsubishi может полностью уйти с рынка США и сократить бизнес в Китае и Европе, но на деле оказалось, что наибольшие потери понесёт именно Европа, тогда как в США японская марка остаётся (но будет сокращать расходы), а в Китае сделает упор на сотрудничество с местными брендами.

Руководство Mitsubishi приняло решение заморозить обновление европейской модельной линейки, несмотря на заметные успехи гибридного Outlander PHEV. Долгое время японский кроссовер лидировал по продажам в европейском сегменте plug-in гибридов, но в июне, по данным JATO Dynamics, пропустил вперед розеточный Ford Kuga — реализовано 2578 и 3757 шт. соответственно. Новый Outlander PHEV дебютирует только в 2022 году, и Европа его не получит (равно как и обычные бензиновые версии) и будет «донашивать» старый. После того, как производство машин из актуальной модельной линейки завершится, бизнес Mitsubishi в Европе будет зиждиться на ремонте и обслуживании ранее проданных автомобилей, то есть японская марка (если руководство, конечно, не передумает) фактически уйдёт из этого региона.

Mitsubishi Outlander PHEV

В любом случае, судя по карте стратегического развития Mitsubishi, Европа, США и Китай — неприоритетные на данный момент рынки. К ним примкнула и родная для марки Япония: здесь в первой половине следующего года закроют завод Pajero Manufacturing, выпускающий одноимённый внедорожник, у которого не будет прямого наследника.

Ядерным для Mitsubishi регионом станет Юго-Восточной Азия (АSEАN), что было анонсировано ещё в майской стратегии развития всего альянса Renault-Nissan-Mitsubishi. В странах АSEАN доля Mitsubishi на данный момент составляет 10,6% рынка, с апреля по июнь реализована 51 тысяча автомобилей (-68% по сравнению со вторым календарным кварталом 2019-го). Для сравнения скажем, что в Европе, втором по объёму для Mitsubishi рынке, продано 28 тысяч машин (-48%), в Северной Америке — 25 тысяч (-60%), в Японии — 12 тысяч (-52%).

АSEАN станет центром влияния на другие стратегически важные для Mitsubishi регионы — Океания (в неё входят Австралия и Новая Зеландия), Африка, Ближний Восток и Южная Америка.

Что до России, то она на карте стратегического развития Mitsubishi наравне с Индией, Южной Кореей и Папуа-Новой Гвинеей буквально обозначена как серая зона, в которой у компании нет внятных интересов. Мы отправили запрос в российское представительство Mitsubishi с просьбой как-то разъяснить эту «серость», и вот какой ответ получили:

«На российском рынке Mitsubishi Motors реализует продукты, разработанные и адаптированные для нашего рынка, в основном Outlander и Pajero Sport, и российский рынок имеет огромный потенциал для роста автомобилей сегмента SUV — таким образом мы уверены, что новый среднесрочный план позитивно отразится на развитии нашего бизнеса».

То есть никаких существенных изменений в политике Mitsubishi на нашем рынке ожидать в ближайшие годы не стоит, и ключевые новинки сегмента SUV у нас рано или поздно появятся. Добавим, что по итогам первого полугодия 2020-го продажи Mitsubishi в России сократились на 40% до 11 608 единиц, из которых 6475 пришлись на Outlander.

По итогам 2020 финансового года Mitsubishi ожидает получить 360 млрд иен убытков (примерно 3,4 млрд долларов) и продать 845 тысяч автомобилей. Новая стратегия развития, получившая название «Small but Beautiful» (переводится как «Маленькая, но красивая»), должна поспособствовать оздоровлению компании и сокращению генерируемых ей расходов как минимум на 20% в течение трёх лет.

Новый Mitsubishi Outlander, рендер Никиты Чуйко

О ближайших новинках Mitsubishi мы подробно рассказывали на прошлой неделе, но теперь есть некоторые дополнения. Итак, в этом году состоится премьера обновлённого кроссовера Eclipse Cross и его plug-in гибридной версии. В 2021 году дебютируют новый Outlander и электрический кроссовер для Китая (разработан совместно с GAC), в 2022-м — новый пикап L200/Triton, в 2023-м — новые внедорожник Pajero Sport, кроссвэн Xpander (в том числе гибридный) и два неких новых кроссовера, созданных с прицелом на страны ASEAN, но имеющих шансы появиться и на других рынках.

авторынок бизнес Mitsubishi

 

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