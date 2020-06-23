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Отрицательная селекция: Mitsubishi готова уйти с американского рынка

23.06.2020 128 0 0

Несмотря на рост продаж в прошлом году японская марка может уйти из США, так как общий объём бизнеса в регионе остаётся скромным, равно как и доход от него. Неприоритетными рынками названы также Европа и Китай.

 

В апреле альянс Renault-Nissan-Mitsubishi огласил новую стратегию раздела мира между брендами. Mitsubishi в этой делёжке достались Юго-Восточной Азия (АSEАN) и Океания (в неё входят Австралия и Новая Зеландия), здесь роль «трёх бриллиантов» в альянсе будет доминирующей, а вот планы относительно остальных регионов изложил на прошлой неделе гендиректор Mitsubishi Motors Такао Като в рамках годового собрания акционеров.

Топ-менеджер, которого цитирует Automotive News, заявил, что Mitsubishi сократит бизнес на таких мегарынках, как Европа и Китай, а позже компания уточнила, что и американский рынок тоже уходит из фокуса внимания Mitsubishi, так как здесь не удалось достичь желаемого успеха. Новая стратегия названа Selection and Concentration (отбор и концентрация), она пришла на смену Drive for Growth (драйв для роста), которая во главу угла ставила как раз США и Китай.

Mitsubishi Eclipse Cross

По данным самой Mitsubishi, её продажи в США в прошлом году составили 121 046 автомобилей, что на 2,5% больше, чем в 2018-м. Между тем данные за фискальный год, который заканчивается в марте, по Северной Америке в целом уже не такие радужные: падение на 8% до 160 тысяч автомобилей. Первый квартал 2020-го в США окончился падением на 15,5% до 35 563 проданных автомобилей — действительно, очень скромная цифра для этой страны, где одна только Toyota RAV4 за первый квартал нашла 97 631 покупателя.

Mitsubishi Outlander Sport

От своего завода в Нормале, штат Иллинойс, Mitsubishi избавилась ещё в 2015 году — им теперь владеет электромобильный стартап Rivian. Нынешняя американская продуктовая линейка состоит, по сути, всего из четырёх моделей — соплатформенных кроссоверов Outlander, Outlander Sport (он же ASX), Eclipse Cross и малолитражки Mirage (хэтчбек и седан). Новый Outlander, премьера которого ожидается в этом году, станет техническим близнецом Nissan Rogue/X-Trail, а это значит, что обострится конкуренция внутри альянса — собственно, раздел мира и должен её устранить.

Самая востребованная модель Mitsubishi в США — это Outlander: за первый квартал 2020 года продано 13 156 шт.

Окончательного решения по поводу Америки пока не принято, но, если честно, мы не видим ни одной предпосылки к тому, чтобы марка Mitsubishi здесь осталась — за этот регион в альянсе теперь отвечает Nissan.

С Европе, по итогам последнего фискального года, продажи Mitsubishi сократились на 9% до 215 тысяч автомобилей, в китайском регионе — на 12% до 143 тысяч, но ввиду потенциально высокой востребованности здесь электромобилей и plug-in гибридов, вряд ли «три бриллианта» уйдут отсюда полностью.

Mitsubishi Mirage

Даже в ключевом для себя регионе АSEАN продажи Mitsubishi по итогам фискального года сократились на 9% до 290 тысяч, в Австралии и Новой Зеландии — на 14% до 88 тысяч, но поскольку у других членов альянса позиции здесь ещё более слабые, то Mitsubishi вложит основные ресурсы именно в развитие этих регионов, то есть займётся разработкой рамных внедорожников и пикапов, а также разномастных минивэнов. Концентрация на классических SUV, безусловно, порадует многих российских любителей Mitsubishi, вот только рассчитывать на локализацию, а следовательно и привлекательные цены на эти модели не стоит.

США авторынок бизнес Mitsubishi

 

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