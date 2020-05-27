Планы Альянса: Renault ответит за Россию, Nissan — за Америку, Mitsubishi сошлют «на воды»

Терпящий бедствие альянс Renault-Nissan-Mitsubishi официально огласил новую стратегию работы, которая, по сути, сводится к формуле «поделить всё на всех».

Никаких сенсаций долгожданное официальное объявление новой стратегии Альянса не принесло. Слияния, на котором погорел Карлос Гон, не будет. Распада не будет. О масштабах кадровой чистки и планах по закрытию заводов — ни слова, равно как и о более справедливом перераспределении долей в Альянсе, на котором, помнится, настаивали ниссановские начальники. Зато, наконец, объявлено о региональном перераспределении ролей, о котором kolesa.ru рассказывали ещё в январе, но теперь в этом вопросе стало больше ясности.

Итак, Альянс вводит так называемый принцип «эталон-аналог» (это официальный перевод Renault, в оригинале — leader-follower) при разделении контроля над рынками и НИОКР. Это значит, что каждая компания получает свой географический сектор и свой кусок работ, в котором доминирует и определяет работу других членов Альянса.

Географическое распределение будет таким:

Renault — Европа, Россия, Южная Америка и Северная Африка;

Nissan — Северная Америка, Китай и Япония;

Mitsubishi — страны Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АSEАN) и Океания (в неё входят Австралия и Новая Зеландия).

Распределение не означает, что, например, Mitsubishi покинет домашний рынок, а Nissan уйдёт из России, но отвечать за какой-либо регион будет одна компания, а остальный будут, что называется, на подхвате. Вместе с тем уже известно, что Nissan сильно сократит своё присутствие в Европе, а марка Renault уйдёт из Китая.

При разработке новых моделей принцип «эталон-аналог» приведёт к тому, что, например, кроссоверы В-класса для всех трёх компаний будет разрабатывать Renault, а специалисты Nissan и Mitsubishi лишь адаптируют эту разработку для своих моделей. За кроссоверы С-класса будет отвечать Nissan. В режиме «эталон-аналог» будут разработаны около 50% новых моделей Альянса.

Технологические направления также будут поделены. Так, Nissan будет отвечать за системы автономного вождения, старшие электромобили и гибриды. Renault — за сетевые коммуникации, операционные системы на базе Android, электронику, младшие электромобили и гибриды. Mitsubishi — за plug-in гибриды. Кроме того заявлено о сокращении платформ для рынка Латинской Америки с четырёх до одной.

Пока, если честно, всё это напоминает один большой бейдж-инжиниринг, но время, как говорится, покажет. Альянс рассчитывает, что новая стратегия позволит сократить затраты на разработку новых моделей на 40%. Но сейчас всем троим участника альянса нужно пережить вызванный пандемией COVID-19 мировой экономический кризис и занять где-то миллиарды долларов и евро на претворение своих планов в жизнь. Массовых увольнений, закрытия заводов и прореживания модельных линеек при этом, разумеется, избежать не удастся — список жертв регулярно пополняется.

А где же АВТОВАЗ и Lada во всей этой истории? Будущему российского члена Альянса мы уже посвятили отдельный большой материал.