Планы АвтоВАЗа: модель за 1,5 миллиона, Datsun SUV, Lada Duster и другие «Аутлендеры»

24 марта Министр промышленности и торговли Денис Мантуров предложил включить в программу «Семейный автомобиль» экземпляры ценой до 1,5 млн рублей (раньше было до 1 млн): «Это позволит многодетным семьям приобрести <…> новый автомобиль <…>, позволяющий разместить в салоне до 7 человек». Интересное заявление, почему-то не ставшее предметом широкого обсуждения. Практика показывает, что действия нашего правительства в первую очередь направлены на поддержку АвтоВАЗа. Означает ли эта инициатива министра скорое появление на конвейере в Тольятти или Ижевске как раз такого автомобиля – 7-местного, с ценой до 1,5 млн рублей? Какой марки и какой модели может быть этот автомобиль – а может быть, это будут несколько моделей разных брендов? Ответ мы попытаемся найти в Реестре Специальных инвестиционных контрактов, обновлённом Минпромторгом 12 февраля 2020 года.

Перед тем как погрузиться в особенности формирования модельных рядов Lada, Renault, Nissan, Datsun и Mitsubishi, то есть всех брендов, подвязанных на Специнвестконтракте АвтоВАЗа, уточним, что слова министра Мантурова про увеличение стоимости «льготной кредитной» машины до 1,5 млн рублей, про 7 посадочных мест в салоне и про многодетные семьи, которые можно обнаружить в релизе Минпромторга от 24 марта, несколько изменились при оформлении проекта постановления Правительства РФ, подготовленного тем же Минпромторгом. В проекте постановления уже нет ни слова про семь мест и многодетные семьи, а увеличение стоимости с одного до полутора миллионов осталось с одной единственной привязкой: машина, как и прежде, должна быть произведена в России, а глубина её локализации должна быть оценена уполномоченным органом не менее чем в 1400 баллов.

В последние годы загрузка завода в Тольятти упала. Так, 2018-й год стал последним для седана Nissan Almera, спроектированного на одной платформе с Renault Logan. В 2018 году в Тольятти выпустили 15 885 этих машин и сняли Almera с конвейера

О баллах – чуть ниже, а пока отметим, что по состоянию на сегодняшний день обсуждение этого проекта завершено. Это не гарантирует превращение проекта в Постановление Правительства РФ, то есть в документ, обязательный к исполнению, однако и не уменьшает важность инициативы министра Мантурова. Очевидно, что эта инициатива говорит о скорой постановке на тольяттинский конвейер АвтоВАЗа модели более высокого класса. Напомним, что почти все машины, которые выпускает сейчас АвтоВАЗа как под брендом Lada, так и под другими брендами, в розницу стоят до одного миллиона рублей. Исключения редки, например, за модификацию Lada Xray Cross с французским локализованным мотором Н4М и японским вариатором Jatco в комплектации Instinct просят 1 048 900 рублей.



Однако почему слова министра Мантурова навели нас на мысль именно о новой модели на конвейере АвтоВАЗа, разве та же Hyundai Creta не укладывается в большинстве модификаций в 1,5 миллиона рублей и не сможет претендовать на участие в будущей программе льготного кредитования? Да, укладывается, но в программу скорее всего не попадёт. Загвоздка тут как раз в упомянутых 1400 баллах.

Давайте вспомним, за что их начисляют каждой конкретной модели, а точнее, модификации. За сварку и окраску кузова положено по 400 и 500 баллов соответственно – это самые «дорогие» позиции. Чуть меньше, но всё равно ощутимо можно добрать на штамповке: если масса локализованных деталей составляет не менее 30% от массы чёрного кузова, автомобиль получает ещё 100 баллов, если не менее 50% – уже 200, не менее 70% – 300. Использование российского металла (не менее 70% от массы) даёт ещё 200.

Новую "Ниву" инженеры альянса Renault-Nissan проектируют на платформе В0, но обещают, что по части трансмиссии она не будет копировать Duster, а предложит несколько оригинальных решений, повышающих её свойства на бездорожье

Казалось бы, вполне можно набрать искомые 1400 баллов только за производство кузова? Да, однако многие компании используют для силовых элементов (самых тяжёлых) бельгийскую сталь, да и штампуют в России далеко не всё. Скажем, по данным из открытых официальных источников тот же цех российского завода Hyundai выпускает «большинство крупных кузовных панелей». В основном это навесные элементы, масса которых сильно меньше, чем силовых. В пресс-службе нас заверили, что для российских Hyundai вся штамповка – отечественная, поставляемая в том числе и с заводов-подрядчиков, а вот обойтись без зарубежной стали пока не получается. В общем, без сборки двигателя в программу льготного кредитования попасть будет трудно, а именно сборка мотора может дать гарантированное получение баллов, да и то в том случае, если Правительство РФ не сыграет на опережение и не ужесточит условия, как было не однажды.



В марте прошлого года мимо программ льготного автокредитования пролетели Kia Picanto и Kia Soul, которые подходили по цене, но оснащались привозными агрегатами. Однако в ту же программу не попали Skoda Rapid и VW Polo с глубоко локализованными в Калуге моторами! Почему? Дело в том, что накануне запуска программ по поддержке потребительского кредитования из Правительства РФ неожиданно спустили дополнительное требование: модуль системы «Эра-Глонасс» должен быть российским. Заметим, он не должен быть купленным у любого поставщика модулей из утверждённого в правительстве списка, а именно у российского!

Короче говоря, нет никаких сомнений, что и перед запуском новой программы Правительство РФ сделает всё, чтобы в неё попали только машины, собираемые на АвтоВАЗе: увеличат количество баллов, придумают новые условия накануне старта, найдут любые зацепки с тем, чтобы все деньги по возможности пошли АвтоВАЗу. Собственно, в стремлении дать зелёный свет главному заводу РФ ничего плохого нет – мы не просто не осуждаем такие стремления, а в некотором роде даже приветствуем, просто непонятно, почему занятие протекционизмом должно непременно сопровождаться репутационными потерями нашего правительства.

Итак, всё говорит о том, что в Тольятти готовят к запуску новую модель или новые модели. Что же это за модели? Самое время обратиться к реестру Специальных инвестиционных контрактов, заключенных автомобильными заводами с Правительством РФ. Уточним, что в этот реестр СПИКи попадают с существенным опозданием уже после утверждения на междведомственной комиссии в Правительстве РФ и дальнейшего оформления. Скажем, данные по СПИКам, утверждённым в конце первого полугодия 2019 года, были занесены в реестр только в этом году.

Патентное изображение нового Nissan X-Trail для рынка Южной Америки. А что в России — сохранит ли сборку завод Nissan близ Санкт-Петербурга?

Перед тем, как понять, какие из будущих моделей АвтоВАЗа могут стоить от одного до полутора миллионов рублей, зафиксируем важное событие, о высокой вероятности наступления которого мы много раз писали прежде, и которое увязано как раз со СПИКом АвтоВАЗа.



Mitsubishi, ставшая соинвестором по этому Специнвестконтракту, совершенно точно свернёт сборку машин в Калуге. СПИК АвтоВАЗа проходит под названием «Развитие Альянсом модельного ряда автомобилей “ЛАДА”, “Ниссан”, “Датсун”, “Рено” и “Мицубиси” и модернизация мощностей для их производства». В столбце «Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в соответствии со специальным инвестиционным контрактом» обнаруживаем, что в 2019 году Mitsubishi должно было «освоить» на предприятиях, заключивших СПИК вместе с АвтоВАЗом, известные нам Mitsubishi Outlander и Pajero Sport, а с 2022 по 2023 годы – некие Mid SUV и Compact SUV. При этом в описании СПИКа калужского завода «ПСМА Рус» вообще отсутствуют какие бы то ни было упоминания моделей Mitsubishi, притом что контракт у французов заканчивается 31 декабря 2028 года.

Отсюда вопрос: что за Mid SUV? Может быть, это Outlander следующего поколения и где его будут собирать? С одной стороны, наиболее вероятное место – российский завод Nissan, поскольку следующие версии Outlander, X-Trail и Qashqai разделят единую платформу, с другой, нельзя забывать и про иные предприятия альянса, ведь количество локализованных в России «родственников» упомянутых моделей может возрасти, и вся эта весёлая компания переедет в Москву или в Тольятти. Кстати, не стоит забывать и про Ижевский завод, который стал самостоятельным участником СПИКа.

Вспомним, что завод Nissan ещё до наступления коронавируса начал готовиться к переходу на работу в одну смену. Это предприятие – самое слабое звено в российской структуре альянса: перед 2014 годом японцы инвестировали в двукратное увеличение производственных мощностей – с 50 тыс. машин в год до 100 тыс., в 2014 году новые площади торжественно открыли, а в конце того же года ударил кризис. С тех пор завод стоит незагруженным почти на половину и, все эти инвестиции оказались замороженными. «Рено Россия» и АвтоВАЗ тоже незагружены, но только завод Nissan с 2013 по 2018 год неизменно находится в убытках. Общая сумма потерь за это время составила 42 млрд рублей. Если судить только по этому показателю, завод Nissan – первый кандидат на закрытие в случае усиления кризиса. Впрочем, будем надеяться, что этого не произойдёт.

Итак, какова вероятность, что именно компактный кроссовер встанет на конвейер АвтоВАЗа? Если говорить о модельном ряде Lada, такая машина давно должна была пойти в серию. На вопросы, почему до сих пор не пошла, на АвтоВАЗе отвечают: «планы на то и существуют, чтобы их менять». От обещаний по СПИКу такими отговорками уже не отделаться. Согласно этим обещаниям с 2021 по 2028 годы под маркой Lada должны быть освоены в производстве следующие модели: B Segment1; B Family; Compact SUV1; Lower C Segment; Compact SUV2; New B Segment1; New B family. Цена как минимум трёх из этих моделей уверенно вылезает за один миллион рублей: это кроссоверы Compact SUV1 и Compact SUV2 и некая легковушка Lower C Segment, вероятно, представляющая собой следующее поколение Vesta или сильно модернизированную текущую версию. Кроме того, привлекает внимание и New B family, а точнее, приставка «family», которая как раз и может означать «семь посадочных мест». Но что означает слово Compact? Идёт ли речь об условных Lada Qashqai и Lada Outlander или же речь о SUV на платформе В0 размера Duster, то есть в формате большем, чем Lada Xray?

Давайте посмотрим, как эти «жигули» стыкуются с модельным рядом Nissan/Datsun. Напомним, что сейчас в Тольятти выпускают два «Датсуна» – on-Do и mi-Do, унифицированные с Lada Granta седан и хэтчбек, а до 2018 года включительно выпускали и самостоятельную Nissan Almera. Интересно, что отдельно Datsun в реестре не прописан, а дан через дробь с материнской маркой Nissan. Итак, под брендами Nissan/Datsun с 2021 по 2028 годы должны появиться: Compact SUV; Mid SUV 1; Mid SUV 2; B Sedan; New Compact SUV; New Mid SUV 1; New Mid SUV 2. Здесь мы тоже видим два разных компактных кроссовера, которые, очевидно, будут стоить более одного миллиона. Кстати, в этом ряду кроме B Sedan других легковушек этого же размерного класса нет – стало быть, Datsun mi-Do – натура уходящая? Если верить цифрам продаж, то да: в первом квартале из 29 660 Lada Granta, отгруженных дилерам, хэтчбеки составили только 534 штуки. Вместе с Granta хэтчбеком естественным образом исчезнет и mi-Do.

Главная российская производственная интрига последних лет: сохранят ли Duster на московском заводе Renault со сменой поколений или переведут в Тольятти, как было в своё время с Logan?

Между тем, опираясь на обозначения моделей, прописанные в реестре СПИКов, мы рискуем угодить в ловушку: не слишком ли много «среднеразмерных SUV» («Mid SUV») для бюджетных брендов альянса? Не может ли за «Mid SUV» скрываться компактный кроссовер с большим багажником (длинным задним свесом) вроде Nissan X-Trail, в то время как тот же будущий Qashqai действительно проходит как «Compact SUV»? Смотрим на планы Mitsubishi: c 2022 по 20223 год на конвейер одного из заводов альянса должны встать всего 2 модели – Mid SUV и Compact SUV. Что это – новые Outlander и ASX или будущие Outlander Sport и Outlander? Не исключено, что под названием Compact SUV перечислены не только все «маленькие» кроссоверы С-класса, но и «большие субкомпактные» вроде того же Duster. Кстати говоря, в описании СПИКа калужского завода Volkswagen, совершенно без затей и русскими буквами указаны «новая модель компактного внедорожника» и «крупноразмерный внедорожник». Этот пример показывает, что Минпромторг не удосужился унифицировать терминологию в рамках реестра СПИКов.



Картину проясняют данные по перспективной линейке Renault. Мы намерено оставили французов напоследок, поскольку такой разносортицы нет ни у одного другого бренда альянса: в ближайшие годы именно французский модельный ряд останется самым широким из всех модельных рядов альянса. С 2021 по 2028 годы в России должны быть локализованы следующие модели под брендом Renault: B SUV; B sedan; Mid SUV; New compact SUV; new C segment SUV; new C SUV/Crossover; New B SUV; New B Sedan. Оттолкнёмся от New B Sedan, которым, очевидно, станет следующее поколение Logan или машина с другим названием этого типоразмера. В этом смысле New B SUV – не что иное, как обновлённый Stepway, то есть «маленький субкомпактный» кроссовер. Вероятно, эти машины по-прежнему будут выпускать в Тольятти, только уже с большей долей унификацией соответствующих моделей Lada.

Едем дальше. Очевидно, что с учётом детализации французской раскладки Duster второго поколения либо кроссовер близкого размера, сконструированный на текущей или модернизированной платформе В0, совершенно точно фигурирует в СПИКе альянса в категории «Compact». Означает ли это, что именно такая модель (или модели) встанет на конвейер Тольятти, причём не обязательно под маркой Renault? С учётом изложенного сомнений в этом не остаётся.

Остаётся вопрос: в какой мере подписанты-инвесторы свободны в отношении заявленных планов? Очевидно, что многие из них уже не выдержали сроки: в 2019 году серийный выпуск и упомянутых кроссоверов VW, и того же нового Duster не начат. С одной стороны, это не означает, что подготовка этих моделей, скажем, в рамках приладки сварочных линий, ещё не начата. С другой, нарушение обязательств повлечёт отказ Правительства РФ в предоставлении промышленных субсидий, ради которых инвесторы и заключали свои специнвестконтракты.