Планы АвтоВАЗа: модель за 1,5 миллиона, Datsun SUV, Lada Duster и другие «Аутлендеры»

24 марта Министр промышленности и торговли Денис Мантуров предложил включить в программу «Семейный автомобиль» экземпляры ценой до 1,5 млн рублей (раньше было до 1 млн): «Это позволит многодетным семьям приобрести <…> новый автомобиль <…>, позволяющий разместить в салоне до 7 человек». Интересное заявление, почему-то не ставшее предметом широкого обсуждения. Практика показывает, что действия нашего правительства в первую очередь направлены на поддержку АвтоВАЗа. Означает ли эта инициатива министра скорое появление на конвейере в Тольятти или Ижевске как раз такого автомобиля – 7-местного, с ценой до 1,5 млн рублей? Какой марки и какой модели может быть этот автомобиль – а может быть, это будут несколько моделей разных брендов? Ответ мы попытаемся найти в Реестре Специальных инвестиционных контрактов, обновлённом Минпромторгом 12 февраля 2020 года.
Перед тем как погрузиться в особенности формирования модельных рядов Lada, Renault, Nissan, Datsun и Mitsubishi, то есть всех брендов, подвязанных на Специнвестконтракте АвтоВАЗа, уточним, что слова министра Мантурова про увеличение стоимости «льготной кредитной» машины до 1,5 млн рублей, про 7 посадочных мест в салоне и про многодетные семьи, которые можно обнаружить в релизе Минпромторга от 24 марта, несколько изменились при оформлении проекта постановления Правительства РФ, подготовленного тем же Минпромторгом. В проекте постановления уже нет ни слова про семь мест и многодетные семьи, а увеличение стоимости с одного до полутора миллионов осталось с одной единственной привязкой: машина, как и прежде, должна быть произведена в России, а глубина её локализации должна быть оценена уполномоченным органом не менее чем в 1400 баллов.
О баллах – чуть ниже, а пока отметим, что по состоянию на сегодняшний день обсуждение этого проекта завершено. Это не гарантирует превращение проекта в Постановление Правительства РФ, то есть в документ, обязательный к исполнению, однако и не уменьшает важность инициативы министра Мантурова. Очевидно, что эта инициатива говорит о скорой постановке на тольяттинский конвейер АвтоВАЗа модели более высокого класса. Напомним, что почти все машины, которые выпускает сейчас АвтоВАЗа как под брендом Lada, так и под другими брендами, в розницу стоят до одного миллиона рублей. Исключения редки, например, за модификацию Lada Xray Cross с французским локализованным мотором Н4М и японским вариатором Jatco в комплектации Instinct просят 1 048 900 рублей.
Однако почему слова министра Мантурова навели нас на мысль именно о новой модели на конвейере АвтоВАЗа, разве та же Hyundai Creta не укладывается в большинстве модификаций в 1,5 миллиона рублей и не сможет претендовать на участие в будущей программе льготного кредитования? Да, укладывается, но в программу скорее всего не попадёт. Загвоздка тут как раз в упомянутых 1400 баллах.
Давайте вспомним, за что их начисляют каждой конкретной модели, а точнее, модификации. За сварку и окраску кузова положено по 400 и 500 баллов соответственно – это самые «дорогие» позиции. Чуть меньше, но всё равно ощутимо можно добрать на штамповке: если масса локализованных деталей составляет не менее 30% от массы чёрного кузова, автомобиль получает ещё 100 баллов, если не менее 50% – уже 200, не менее 70% – 300. Использование российского металла (не менее 70% от массы) даёт ещё 200.
Казалось бы, вполне можно набрать искомые 1400 баллов только за производство кузова? Да, однако многие компании используют для силовых элементов (самых тяжёлых) бельгийскую сталь, да и штампуют в России далеко не всё. Скажем, по данным из открытых официальных источников тот же цех российского завода Hyundai выпускает «большинство крупных кузовных панелей». В основном это навесные элементы, масса которых сильно меньше, чем силовых. В пресс-службе нас заверили, что для российских Hyundai вся штамповка – отечественная, поставляемая в том числе и с заводов-подрядчиков, а вот обойтись без зарубежной стали пока не получается. В общем, без сборки двигателя в программу льготного кредитования попасть будет трудно, а именно сборка мотора может дать гарантированное получение баллов, да и то в том случае, если Правительство РФ не сыграет на опережение и не ужесточит условия, как было не однажды.
В марте прошлого года мимо программ льготного автокредитования пролетели Kia Picanto и Kia Soul, которые подходили по цене, но оснащались привозными агрегатами. Однако в ту же программу не попали Skoda Rapid и VW Polo с глубоко локализованными в Калуге моторами! Почему? Дело в том, что накануне запуска программ по поддержке потребительского кредитования из Правительства РФ неожиданно спустили дополнительное требование: модуль системы «Эра-Глонасс» должен быть российским. Заметим, он не должен быть купленным у любого поставщика модулей из утверждённого в правительстве списка, а именно у российского!
Короче говоря, нет никаких сомнений, что и перед запуском новой программы Правительство РФ сделает всё, чтобы в неё попали только машины, собираемые на АвтоВАЗе: увеличат количество баллов, придумают новые условия накануне старта, найдут любые зацепки с тем, чтобы все деньги по возможности пошли АвтоВАЗу. Собственно, в стремлении дать зелёный свет главному заводу РФ ничего плохого нет – мы не просто не осуждаем такие стремления, а в некотором роде даже приветствуем, просто непонятно, почему занятие протекционизмом должно непременно сопровождаться репутационными потерями нашего правительства.
Итак, всё говорит о том, что в Тольятти готовят к запуску новую модель или новые модели. Что же это за модели? Самое время обратиться к реестру Специальных инвестиционных контрактов, заключенных автомобильными заводами с Правительством РФ. Уточним, что в этот реестр СПИКи попадают с существенным опозданием уже после утверждения на междведомственной комиссии в Правительстве РФ и дальнейшего оформления. Скажем, данные по СПИКам, утверждённым в конце первого полугодия 2019 года, были занесены в реестр только в этом году.
Перед тем, как понять, какие из будущих моделей АвтоВАЗа могут стоить от одного до полутора миллионов рублей, зафиксируем важное событие, о высокой вероятности наступления которого мы много раз писали прежде, и которое увязано как раз со СПИКом АвтоВАЗа.
Mitsubishi, ставшая соинвестором по этому Специнвестконтракту, совершенно точно свернёт сборку машин в Калуге. СПИК АвтоВАЗа проходит под названием «Развитие Альянсом модельного ряда автомобилей “ЛАДА”, “Ниссан”, “Датсун”, “Рено” и “Мицубиси” и модернизация мощностей для их производства». В столбце «Наименование промышленной продукции, серийное производство которой должно быть освоено в соответствии со специальным инвестиционным контрактом» обнаруживаем, что в 2019 году Mitsubishi должно было «освоить» на предприятиях, заключивших СПИК вместе с АвтоВАЗом, известные нам Mitsubishi Outlander и Pajero Sport, а с 2022 по 2023 годы – некие Mid SUV и Compact SUV. При этом в описании СПИКа калужского завода «ПСМА Рус» вообще отсутствуют какие бы то ни было упоминания моделей Mitsubishi, притом что контракт у французов заканчивается 31 декабря 2028 года.
Отсюда вопрос: что за Mid SUV? Может быть, это Outlander следующего поколения и где его будут собирать? С одной стороны, наиболее вероятное место – российский завод Nissan, поскольку следующие версии Outlander, X-Trail и Qashqai разделят единую платформу, с другой, нельзя забывать и про иные предприятия альянса, ведь количество локализованных в России «родственников» упомянутых моделей может возрасти, и вся эта весёлая компания переедет в Москву или в Тольятти. Кстати, не стоит забывать и про Ижевский завод, который стал самостоятельным участником СПИКа.
Вспомним, что завод Nissan ещё до наступления коронавируса начал готовиться к переходу на работу в одну смену. Это предприятие – самое слабое звено в российской структуре альянса: перед 2014 годом японцы инвестировали в двукратное увеличение производственных мощностей – с 50 тыс. машин в год до 100 тыс., в 2014 году новые площади торжественно открыли, а в конце того же года ударил кризис. С тех пор завод стоит незагруженным почти на половину и, все эти инвестиции оказались замороженными. «Рено Россия» и АвтоВАЗ тоже незагружены, но только завод Nissan с 2013 по 2018 год неизменно находится в убытках. Общая сумма потерь за это время составила 42 млрд рублей. Если судить только по этому показателю, завод Nissan – первый кандидат на закрытие в случае усиления кризиса. Впрочем, будем надеяться, что этого не произойдёт.
Итак, какова вероятность, что именно компактный кроссовер встанет на конвейер АвтоВАЗа? Если говорить о модельном ряде Lada, такая машина давно должна была пойти в серию. На вопросы, почему до сих пор не пошла, на АвтоВАЗе отвечают: «планы на то и существуют, чтобы их менять». От обещаний по СПИКу такими отговорками уже не отделаться. Согласно этим обещаниям с 2021 по 2028 годы под маркой Lada должны быть освоены в производстве следующие модели: B Segment1; B Family; Compact SUV1; Lower C Segment; Compact SUV2; New B Segment1; New B family. Цена как минимум трёх из этих моделей уверенно вылезает за один миллион рублей: это кроссоверы Compact SUV1 и Compact SUV2 и некая легковушка Lower C Segment, вероятно, представляющая собой следующее поколение Vesta или сильно модернизированную текущую версию. Кроме того, привлекает внимание и New B family, а точнее, приставка «family», которая как раз и может означать «семь посадочных мест». Но что означает слово Compact? Идёт ли речь об условных Lada Qashqai и Lada Outlander или же речь о SUV на платформе В0 размера Duster, то есть в формате большем, чем Lada Xray?
Давайте посмотрим, как эти «жигули» стыкуются с модельным рядом Nissan/Datsun. Напомним, что сейчас в Тольятти выпускают два «Датсуна» – on-Do и mi-Do, унифицированные с Lada Granta седан и хэтчбек, а до 2018 года включительно выпускали и самостоятельную Nissan Almera. Интересно, что отдельно Datsun в реестре не прописан, а дан через дробь с материнской маркой Nissan. Итак, под брендами Nissan/Datsun с 2021 по 2028 годы должны появиться: Compact SUV; Mid SUV 1; Mid SUV 2; B Sedan; New Compact SUV; New Mid SUV 1; New Mid SUV 2. Здесь мы тоже видим два разных компактных кроссовера, которые, очевидно, будут стоить более одного миллиона. Кстати, в этом ряду кроме B Sedan других легковушек этого же размерного класса нет – стало быть, Datsun mi-Do – натура уходящая? Если верить цифрам продаж, то да: в первом квартале из 29 660 Lada Granta, отгруженных дилерам, хэтчбеки составили только 534 штуки. Вместе с Granta хэтчбеком естественным образом исчезнет и mi-Do.
Между тем, опираясь на обозначения моделей, прописанные в реестре СПИКов, мы рискуем угодить в ловушку: не слишком ли много «среднеразмерных SUV» («Mid SUV») для бюджетных брендов альянса? Не может ли за «Mid SUV» скрываться компактный кроссовер с большим багажником (длинным задним свесом) вроде Nissan X-Trail, в то время как тот же будущий Qashqai действительно проходит как «Compact SUV»? Смотрим на планы Mitsubishi: c 2022 по 20223 год на конвейер одного из заводов альянса должны встать всего 2 модели – Mid SUV и Compact SUV. Что это – новые Outlander и ASX или будущие Outlander Sport и Outlander? Не исключено, что под названием Compact SUV перечислены не только все «маленькие» кроссоверы С-класса, но и «большие субкомпактные» вроде того же Duster. Кстати говоря, в описании СПИКа калужского завода Volkswagen, совершенно без затей и русскими буквами указаны «новая модель компактного внедорожника» и «крупноразмерный внедорожник». Этот пример показывает, что Минпромторг не удосужился унифицировать терминологию в рамках реестра СПИКов.
Картину проясняют данные по перспективной линейке Renault. Мы намерено оставили французов напоследок, поскольку такой разносортицы нет ни у одного другого бренда альянса: в ближайшие годы именно французский модельный ряд останется самым широким из всех модельных рядов альянса. С 2021 по 2028 годы в России должны быть локализованы следующие модели под брендом Renault: B SUV; B sedan; Mid SUV; New compact SUV; new C segment SUV; new C SUV/Crossover; New B SUV; New B Sedan. Оттолкнёмся от New B Sedan, которым, очевидно, станет следующее поколение Logan или машина с другим названием этого типоразмера. В этом смысле New B SUV – не что иное, как обновлённый Stepway, то есть «маленький субкомпактный» кроссовер. Вероятно, эти машины по-прежнему будут выпускать в Тольятти, только уже с большей долей унификацией соответствующих моделей Lada.
Едем дальше. Очевидно, что с учётом детализации французской раскладки Duster второго поколения либо кроссовер близкого размера, сконструированный на текущей или модернизированной платформе В0, совершенно точно фигурирует в СПИКе альянса в категории «Compact». Означает ли это, что именно такая модель (или модели) встанет на конвейер Тольятти, причём не обязательно под маркой Renault? С учётом изложенного сомнений в этом не остаётся.
Остаётся вопрос: в какой мере подписанты-инвесторы свободны в отношении заявленных планов? Очевидно, что многие из них уже не выдержали сроки: в 2019 году серийный выпуск и упомянутых кроссоверов VW, и того же нового Duster не начат. С одной стороны, это не означает, что подготовка этих моделей, скажем, в рамках приладки сварочных линий, ещё не начата. С другой, нарушение обязательств повлечёт отказ Правительства РФ в предоставлении промышленных субсидий, ради которых инвесторы и заключали свои специнвестконтракты.
Для комментирования вам необходимо авторизоваться