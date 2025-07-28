Производство Haval M6 в России: теперь по полному циклу

Выпуск кроссовера Haval ведется на калужском заводе «Автомобильные технологии». На данный момент модель представлена в РФ в единственной комплектации. Двигатель тоже один, зато коробку можно выбрать.

Паркетник Haval M6 официально стартовал в России в 2023 году в качестве импортной модели. Считалось, что впоследствии выпуск наладят на собственном предприятии Хавейла в Тульской области. Однако на конвейер встали другие новинки марки, в итоге, этот завод оказался полностью загружен. Так что в начале текущего года сборку Haval M6 наладили на калужской площадке ООО «Автомобильные технологии» (там же делают Citroёn C5 Aircross для российского рынка). Изначально M6 делали методом крупноузловой сборки. А теперь объявлено о старте производства по технологии полного цикла – со сваркой и окраской кузовов.

Как отметили в пресс-службе калужского завода, для перехода на полный цикл площадку модернизировали. Среди прочего, было установлено около 30 новых сварочных кондукторов с пневматическим и электрическим управлением, приобретены два новых робота большой грузоподъемности. В Haval, в свою очередь, рассказали о том, что все произведенные в Калуге кроссоверы M6 «проходят комплексную проверку на всех этапах производства в соответствии со стандартами компании».

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Напомним, на родине Haval M6 дебютировал в 2017 году, кроссовер сделан на базе Haval H6 первого поколения. Под конец 2020-го «эмка» пережила рестайлинг в Китае, и уже в таком виде она добралась до России. Длина нашего кроссовера равна 4664 мм, колесная база – 2680 мм.

На российском рынке M6 доступен с безальтернативным бензиновым турбомотором 1.5 мощностью 143 л.с. (202 Нм). Коробку можно выбрать – шестиступенчатая механика или семиступенчатый робот с двумя сцеплениями. Привод только передний.

Как и прежде, сейчас Haval M6 предложен в России в единственной комплектации. В нее входят: светодиодные фары и ДХО, 17-дюймовые диски, тканевая обивка, подогрев передних сидений, однозонный климат-контроль, мультимедиа-система с экраном диагональю 10,25 дюйма, камера заднего вида, круиз-контроль. На данный момент рекомендованная цена кроссовера 2025 года выпуска с механикой составляет 1 999 000 рублей, с роботом – 2 119 000 рублей.