Объявлены цены Haval M6 для России: кроссовер не стал самым дешёвым в гамме

Звание самого доступного Хавейла в РФ удержал Jolion. «Эмка» же у нас предложена в единственной комплектации с полуторалитровым турбомотором, зато коробку можно выбрать.

Новый для российского рынка кроссовер Haval M6 местный офис марки официально анонсировал еще в апреле. Теперь же объявлены цены, вдобавок на потребительском сайте Хавейла открыт прием предварительных заявок: первые машины появятся у дилеров до конца июля. К слову, про тульский завод в релизе нет ни слова, стало быть, паркетники к нам везут напрямую из Китая. Напомним, на родине Haval M6 дебютировал в 2017 году, кросс сделан на базе H6 первого поколения. Под конец 2020-го «эмка» пережила рестайлинг, попутно получив «фамилию» Plus, но в РФ приставки нет.

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По своим габаритам SUV близок к почившему Nissan X-Trail российского производства. Длина Haval M6 равна 4664 мм, ширина – 1830 мм, высота – 1729 мм, колесная база – 2680 мм. Заявленный объем багажника – 808 литров (от пола до потолка), при сложенных спинках задних сидений этот показатель увеличится до 1700 литров. Кроссовер «стоит» на 17-дюймовых колесах.



В российском подразделении Haval также отметили, что модель прошла адаптацию для нашего рынка. В частности, оцинкованы основные элементы кузова, а колесные арки и нижнюю часть обработали антикоррозийным покрытием.



Россиянам кроссовер предложен с безальтернативной бензиновой турбочетверкой 1.5, которая выдает 143 л.с. и 202 Нм (в Китае – 150 л.с. и 218 Нм). А вот коробку можно выбрать – шестиступенчатая механика или семиступенчатый «робот» с двумя сцеплениями. Но привод только передний (на родине полноприводных версий тоже нет).



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Haval M6 доступен в единственной комплектации, в нее входят: светодиодная оптика, ESP, противобуксовочная система, аналоговые приборы, подогрев наружных зеркал и передних сидений, мультимедийная система с тачскрином диагональю 10,25 дюйма, климат-контроль, камера заднего вида, задний парктроник, пара подушек безопасности, круиз-контроль. Кроссовер представлен в трех цветах кузова – белом, черном и сером.



Цена Haval M6 с механикой – 1 949 000 рублей, с 7DCT – 2 099 000 рублей. Отметим, в Китае и Казахстане «эмка» открывает линейку марки, но у нас звание самого дешевого Хавейла удержал паркетник Jolion тульского производства (от 1 899 000 рублей, плюс сейчас действует прямая скидка в размере 100 000 рублей).

