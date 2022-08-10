Хотите купить сегодня машину с полноценной гарантией, в кредит по адекватной ставке, без диких дилерских накруток? Сейчас это та еще задачка, ведь полноценную цепочку «представительство – завод – официальный дилер – покупатель» сохранили лишь отечественные марки, да и не думавшие покидать российский рынок китайские бренды. Одна из немногочисленных новинок последних месяцев – Geely Coolray в новой версии Nero. Приценимся в сравнении с входящим в пятерку самых популярных моделей июля Haval Jolion?

Сколько-сколько? От сумм в прайс-листах запросто можно заработать нервный тик. Если под занавес 2021 года Geely Coolray в комплектации Flagship можно было купить за миллион семьсот, то теперь к этой цене прибавляйте еще миллион кровно заработанных. Топовый Nero еще дороже – 2 749 900 внезапно укрепившихся рублей. Haval Jolion в полном фарше тоже вздорожал с миллиона шестисот до 2 519 000 рублей. Сейчас эти модели в России стоят в пересчете на доллары по официальному курсу в районе 45 тысяч. И это мировой рекорд! Подмывает прыгнуть в самолет на Шанхай, активно отдохнуть пару недель и «на сдачу» прихватить Coolray перед вылетом домой. Причем уже нового поколения. В Китае модель-преемник оценивается в 15-18 тысяч вечнозеленых – то есть от девятисот тысяч рублей.



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Конечно, это шутка. Такая примитивная математика и близко не учитывает кучу сложностей помимо логистических и таможенных нюансов. Но никак не объясняет и ценообразование на новые машины с учетом локализации производства в России и Белоруссии. Зато понятно, почему расцвел ввоз подержанных автомобилей со всего света, а рынок новых ушел в пике. По факту, попадание Jolion и Coolray в рейтинг популярных моделей и близко не значит, что они продаются лучше, чем полгода назад – просто упали ниже плинтуса и спрос, и предложение у конкурентов. В прошлом месяце было продано 1050 Jolion и 995 Coolray – капля в море в масштабах страны.

Черным по белому

Если ситуация будет развиваться в том же ключе, многие так или иначе пересядут на «китайцев» в ближайшие годы. Но не стоит хвататься за сердце – нет же у нас вопросов к продукции Apple. Если лет двадцать назад весь китайский автопром, за исключением производимых по лицензии европейскими и японскими компаниями, поголовно представлял собой печальную с точки зрения инженерии и вторичную по части дизайна картинку, то сегодня есть из чего выбирать.

Взгляните на Jolion! Смотрится точно не хуже некоторых корейских машин из новой популяции, а уж вороненый от дисков по крышу Coolray я и вовсе назвал бы одним из самых эффектных кроссоверов в классе. И никакого лукавства, которым грешат некоторые именитые европейские марки, вроде стыдливо спрятанных под бампер патрубков выпускной системы в угоду напускной эко-ориентированности. Или, наоборот, фальшивого выпуска, запиленного чисто для симметрии. Едешь за таким премиум-кросоовером зимой, а конденсат парит только из одной трубы. Не комильфо. А у Coolray все по-настоящему!

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Визуальный осмотр кузовов обеих машин не дает поводов для критики: краска лежит ровно, сопряжение деталей на пятерку, двери захлопываются с приятным звуком и адекватным усилием. В этом плане ничего не изменилось с начала сборки под Тулой и в Жодино в 2020-21 годах – слава автомобильным богам, и ABS, и подушки безопасности на месте.

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Новое исполнение Coolray Nero по факту – «пацанская» версия комплектации Flagship Sport: те же залихватский задний спойлер, красные тормозные суппорты и наружные зеркала «под карбон». Но все это подается исключительно в черном кузове и на черных же 18-дюймовых колесах, с тонировкой задних стекол, а также шильдиками и металлической накладкой на пороге багажной двери и ковриками в салоне с названием комплектации. За этот набор берут доплату в 40 тысяч рублей относительно Flagship Sport.

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Залихватская внешность Coolray отыграна не менее удачным интерьером. Причем позитив можно уловить даже с закрытыми глазами – по запаху. Когда-то китайцы источали такой фенольный аромат, что было страшно за здоровье. Теперь же интерьер прямо таки благоухает. Я даже поинтересовался у ребят из пресс-парка, когда сдавал машину, не обрабатывали ли салон какой-то химией: божились, что нет.

Geely Coolray

Geely Coolray



А как в Geely все прорисовано – без намека на китч, но скучать глазам некогда. Металлизированный текстурированный пластик стильно «облизывает» переднюю панель с минимумом кнопок. Центральную консоль с рядком расположенных под углом клавиш управления режимами движения и вспомогательных систем (это только мне мерещится стилистика Porsche?) украсил новый джойстик переключения передач. Центральный дисплей с прекрасной графикой и быстродействием даст фору большинству японских мультимедиек. Да, система – без привычного Android Auto и Apple Carplay, и это поначалу удивляет. Оказывается, здесь свое приложение, которое зеркалит экран смартфона. По мне, так со своей навигацией приятнее, да и ограничений по доступности приложений, как в Haval, нет.

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«Где у него кнопка?». Помните Ури из «Приключений электроника» и его коронный вопрос? Это про Jolion. В погоне за минимализмом создатели интерьера его «декнопотизировали» – убрали почти все физические клавиши и замкнули водителя на тачскрин. За всем, будь то обогревы сидений или режимы движения – милости просим на экран. Да, в сравнении с Geely у него лучше графика, а диагональ чуть ли не рекордные в классе 12,3 дюйма. Но приходится изучать режим жестов: свайп в сторону, нажатие, еще раз свайп – ага, вот и нужная вкладка с мелкой иконкой. Теперь главное, чтобы рука не дрогнула. В Geely меню понятнее, и к нему привыкаешь моментально, а тут черт палец сломит.

Haval Jolion



Функционального оборудования в обе машины насыпали с горкой, но у каждого свои «плюшки», так что нужно внимательно просмотреть список перед покупкой, чтобы потом не было мучительно больно. В Coolray Nero полностью светодиодная оптика, панорамная крыша с люком, климат- и круиз-контроль, обогрев всех сидений, руля, форсунок стеклоомывателя, медиасистема с экраном на 10,3 дюйма, камеры кругового обзора. Но не хватает переднего парктроника, у лобового стекла греется только зона покоя щеток. Зато есть встроенный видеорегистратор, работающий на базе штатной фронтальной камеры.

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Haval еще щедрее: здесь крупнее центральный дисплей, полный набор обогревов, а лобовое стекло греется по всей площади, есть проекционный дисплей, автопарковщик и «круиз». Климат-контроль двухзонный, можно выбирать из трех цветов кожи для отделки салона. Увы, нет панорамной крыши и встроенного регистратора.

Сядем все

Найти свою посадку за рулем Coolray проще. Хотя подушка сиденья все же коротковата, но боковая поддержка лучше выражена, да и в целом профиль кресла удачнее. По крайней мере – для водителя среднего роста и умеренного телосложения. Крупным людям выше 180 см стоит быть готовым к тому, что запаса по продольной регулировке уже не будет.



Geely Coolray

Geely Coolray

В Jolion до боли в спине не хватает поясничного подпора. Через час это начинает чувствоваться, еще через пару поясница требует пощады. Еще хуже, что Haval, в отличие от Geely, не предполагает регулировки руля по вылету, и это заставляет выбрать не самый удобный наклон спинки. К эргономике есть и другие вопросы. Например, стильная вращающаяся шайба селектора коробки передач не фиксируется в крайних положениях, так что можно проскочить нужную передачу и уйти на второй круг.

Haval Jolion



Но все это вы можете не рассказывать задним пассажирам – они все равно выберут Haval. У модели длинная колесная база, и заветные миллиметры пошли именно на пространство во втором ряду. В салон спокойно входишь через широкий проем и садишься сам за собой, центральный тоннель фактически отсутствует. Coolray теснее, и тут уже подпираешь коленями спинку переднего сиденья, крупным людям неудобна посадка-высадка. И отсутствие тоннеля – слабое утешение.

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Багажник тоже практичнее у Jolion. Единственный очевидный минус – неудобно снимается полка-шторка. Предусмотрены подсветка и ниши для мелочей, а пол после складывания заднего сиденья почти ровный. В Coolray багажник скромнее, но опций побольше: тут не только и ниши с сеточками, и подсветка, но и петли для фиксации груза. Правда, со сложенной спинкой заднего сиденья пол «с изломом».

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Погнали!​

Coolray не едет – летит! И однозначно обставляет Jolion в разгоне. Немудрено. Для нашего рынка заявлены 150 л.с., но в Китае мотор развивает 177 л.с., и кажется, мощность подрезали фиктивно. Jolion официально выдает 143 либо 150 сил в зависимости от типа привода. В нашем случае Haval более мощный, полноприводный, и он тяжелее Geely на добрых 200 кг. Да бог с ними, с секундами – справедливости ради, ускоряется Haval неплохо. Но настройки…



Geely Coolray

Jolion отказывается трогаться, если просто отпустить педаль тормоза и требует поддать газу. Но на нежное прикосновение реакции почти нет. Продавливаешь педаль сильнее – и получаешь прыжок вперед. В итоге езда в пробочном режиме получается рваной и быстро утомляет. Переключения китайского робота от HYCET Transmission, хоть и настроенного с помощью немецких инженеров, настолько резиновые, что временами кажется, что едешь на вариаторе.

Haval Jolion

Полный привод с горделиво декларированной муфтой Haldex пятого поколения привнес люфты и едва заметные постукивания в трансмиссии, а ведь на одометре машины всего 4500 км. В общем, учитывая, что реальный дорожный просвет всего 165 мм и в основном городской ареал обитания, я бы на месте покупателя обратил внимание на переднеприводную версию Jolion.

Если в проритете у вас удовольствие от езды – Geely выигрывает в одни ворота. Преселективный робот с мокрыми сцеплениями, разработанный совместно с Volvo и LuK, настроен не хуже некоторых европейских аналогов. За несколько сот километров в разных режимах я так и не поймал коробку на неадекватном переключении, запоздалой реакции или рывках. Фактически единственная раздражающая особенность в ездовых настройках машины – с задержкой распускающий тормоза при старте с места Auto Hold.

Geely Coolray



Coolray однозначно лучше настроен и по подвеске – охотно ныряет в повороты, меньше кренится и позволяет похулиганить, не активируя раньше времени систему стабилизации. Как и в случае с Jolion, реальный дорожный просвет меньше заявленных – всего 160 мм. А выдающаяся губа переднего бампера недвусмысленно намекает: даже от бордюров лучше держаться подальше, какое уж тут бездорожье.

Geely Coolray

Coolray тише и меньше вибронагружен. По нашим замерам при крейсерких 100 км/ч разница в салоне достигает 3 дБ, а на разгоне в пол мотор Jolion не просто перекрикивает Coolray, но раздражает не особо приятным тембром. А теперь, если вы еще не заглянули в таблицу характеристик, небольшой сюрприз: под капотом Geely всего три цилиндра! Вот почему Geely звучит классно, как и положено половинке V6. Обратная сторона трехцилиндровых моторов – склонность к вибрациям. Признаться, столь уравновешенных «трешек» я не встречал. В данном случае нет и намека на вибрации на холостом ходу, которые присущи 99% моторов такой конфигурации.

Плавность хода – единственная дисциплина, по которой у моделей паритет. И обе получают четверку с минусом. Подвески беззвучно и округло демпфируют короткие асфальтовые волны и неплохо справляются с лежачими полицейскими, отчего возникает иллюзия всеядности. Но стоит выехать на залатанную дорогу и поймать неровности покрупнее, как понимаешь: суждено пересчитывать все стыки и кочки.

Гарантия – без проблем? ​

«Срок службы автомобиля ДЖИЛИ (GEELY) составляет с момента продажи первому покупателю (т. е. с указанной в регистрационной карточке сервисной книжки даты начала гарантии) 72 месяца или 160 000 километров пробега», – вот такое откровение для тех, кто вздыхает о старых-добрых временах и моторах-миллионниках, висит на сайте Geely. Haval срок службы своих моделей не указывает, а значит, по закону претензии по качеству можно предъявлять в течение 10 лет.

Конечно, на практике машины живут в разы дольше, и такие декларации не означают, что глобальные проблемы начнутся до двухсот или трехсот тысяч. Важнее насколько охотно компании выполняют гарантийные обязательства и что написано мелким шрифтом. Haval заявляет: гарантия не распространяется на «слабые посторонние звуки, шум, вибрацию, которые не влияют на характеристики и работоспособность автомобиля или его элементов. Образование масляных пятен в зонах сальников и уплотнений». На деле же обе компании не лезут в бутылку и, как правило, безропотно устраняют очевидные проблемы и заменяют даже моторы и коробки. Так что расходы на содержание можно планировать, а это весьма важный плюс в наши времена.

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К конкретике: гарантия на Geely Coolray – 5 лет или 150 000 км пробега против 3 лет или тех же 150 000 км у Haval Jolion. Выходит, для обычного владельца выгоднее брать Coolray, а, например, для таксиста разницы нет.

Для каждой модели прописаны исключения. У Geely это хром и аккумулятор (год или 20 000 км), подшипники, шаровые и амортизаторы (5 лет, но всего 70 000 км), выпускная система, ремни, стекла, тормозные диски, резиновые изделия и медиасистема (3 года или 60 000 км). В случае с Jolion получите год или 20 000 км на батарею, 2 года или 50 000 км – на хромированные элементы. А вот от коррозии выпускной системы гарантия Haval не защищает вовсе. Не распространяется она на форсунки впрыска, амортизаторы, пружины, диски сцепления, все резиновые части, стекла, отделку сидений. Серьезный набор, на фоне которого гарантийные условия Geely привлекательнее.

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ОСАГО на машины стоит одинаково: обе попадают в диапазон мощности до 150 л.с. В плане оценки по каско страховщики тоже смотрят на Coolray и Jolion как на ровню. А вот стоимость ТО и запасных частей однозначно выше на Coolray. Обзвоненные дилеры называли разные цены (видимо, сказывается непонятная ситуация на рынке), но Jolion по всем позициям остался доступнее. Вдобавок после первого ТО на 10 000 км Haval нужно показывать сервисменам каждые 15 000 км, а Geely требует всегда приезжать раз в 10 000 км. За сто тысяч километров экономия на обслуживании Jolion будет идти на десятки тысяч рублей. Но это в теории.

Реальные затраты будут зависеть от того, как вы будете противостоять настойчивости дилеров «впарить» дополнительные работы, что готовы делать самостоятельно или в стороннем сервисе. Тут важно помнить: отметка о прохождении ТО, снимающая проблемы в случае дальнейшего обращения по гарантии, ставится по итогу выполнения только того перечня работ, который прописан в сервисной книжке. Отказаться от любых работ сверх него – право владельца.

Альтернатива есть

Так что же взять? Если нужен больший простор, то это Haval. Можно присмотреться к переднеприводному Jolion за 2 399 000 рублей и сэкономить относительно версии со всеми ведущими сотню с лишним рублей, а относительно Geely – все 230-350 тысяч. Хотите управляемость, динамику при этом меньший расход топлива, тогда берите Coolray.

Haval Jolion

Есть и альтернативные нашей парочке «китайцы», благо поставки идут, и реальные цены ближе к официальным, а иногда даже ниже! Changan CS75 (150 л.с.) стоит от 2,37 млн рублей, а за 2,59 млн будет уже с полным приводом. Chery предлагает Tiggo 7 Pro (147 л.с.) за 2,52-2,78 млн, но он только моноприводный.



А как насчет «европейцев» и «японцев»? Все иностранные автопроизводители на российском рынке, кроме китайских, сейчас в подвешенном состоянии. Заводы стоят, импорта нет, дилеры распродают имеющиеся запасы с дикими наценками без оглядки на представительства, хотя и официальные ценники пугают. Но если очень хочется – почему нет?

Можно присмотреть Nissan Qashqai 2,0 (144 л.с.) – с вариатором он стоит от 2,53 млн рублей, Skoda Karoq на «ручке» (110 л.с.) обойдется минимум в 2,5-2,7 млн. Kia Seltos 2,0 (149 л.с.) в теории должен стоит от 2,25-2,3 млн рублей, но таких цен на «живые» машины вы не найдете, и все равно скоро не будет и самих машин.

А может все же… билет на Шанхай?

Технические характеристики