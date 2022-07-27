Обновлённый кроссовер Geely Coolray выходит на рынок: мощнее и быстрее

В России кроссовер Geely Coolray, построенный на «тележке» BMA (B-segment Modular Architecture), стартовал в 2020-м. А вот в родном Китае паркетник представлен с 2018 года, там он зовется Binyue («бинью»). Летом 2021-го предназначенную для домашнего рынка «пятидверку» модернизировали, тогда она обрела иные бамперы, спереди появилась Х-образная вставка, поворотники стали анимированными. И вот кросс еще раз доработан, только гораздо серьезнее: модели даже присвоили «фамилию» Cool («крутой» с англ.). Фирменные картинки такого Binyue марка распространила в середине июля, теперь же «крутой» SUV полностью раскрыт, вдобавок в Поднебесной открыли прием заказов.

Паркетник обрел новые фары и задние фонари, причем последние выполнены в виде единой плашки. Также заменили капот, бамперы и багажную дверь, а радиаторная решетка теперь «сплошная» и в сетку, хотя верхнюю окантовку-щит оставили. Кроме того, у Binyue Cool 18-дюймовые диски нового дизайна. Длина кросса равна 4380 мм, что на 50 мм больше, чем у модели после первой модернизации. Остальные габариты прежние: ширина – 1800 мм, высота – 1609 мм, колесная база – 2600 мм.



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Салон полностью новый, и он почти такой же, как у соплатформенного седана Geely Binrui Cool. Внутри – многослойная передняя панель, иные рулевое колесо, центральный тоннель, карты дверей и джойстик коробки. Новая цифровая «приборка» на 10,25 дюйма теперь визуально объединена с тачскрином мультимедийной системы (12,3”), хотя это все-таки два отдельных экрана, которые возвышаются над панелью. Вместо блока управления «климатом» с шайбами – ряд кнопок. Список оборудования пополнила система распознавания лиц и мониторинга состояния водителя (в левую стойку лобового стекла встроена камера). Как и прежде, в арсенале модели еще значатся адаптивный круиз-контроль, камеры кругового обзора, система удержания в полосе движения.



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Под капотом Geely Binyue Cool установлена новая бензиновая «турбочетверка» BHE15-EFZ 1.5, она выдает 181 л.с. и 390 Нм. Двигатель – от Aurobay, совместного предприятия Geely и Volvo, о создании которого было объявлено в прошлом году (СП образовано путем слияния моторных подразделений двух компаний). Турбомотор сочетается с семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. Заявлено, что Binyue Cool наберет первую «сотню» за 7,6 секунды. Дореформенный кросс с «турботройкой» 1.5 (177 л.с. и 255 Нм; совместная разработка с Вольво) и 7DCT проделает это упражнение за 7,9 секунды. Дорестайлинговому Binyue в Китае также положена «турбочетверка» 1.4 (141 л.с. и 235 Нм) собственной разработки Geely, этот мотор комплектуется 6МКП или 6DCT. У прежней модели еще есть гибридные версии. Привод в любом случае исключительно передний.



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На данный момент Geely Binyue Cool предложен в трех версиях, цены пока предварительные: примерно от 15 000 до 18 000 долларов. Любопытно, что за дореформенный кроссовер с «турботройкой» 1.5 просят столько же. Ну а базовый прежний Binyue с 1.4T стоит где-то от 11 200 долларов. «Живые» продажи обновленного паркетника начнутся в Китае в августе-сентябре.



О сроках появления преобразившегося кроссовера в РФ говорить рано, ведь до нас пока даже не добрался Coolray после первого рестайлинга.