Рестайлинг ×
  • Паркетник Geely Coolray стал агрессивнее в новом модельном году, но вряд ли мощнее

Паркетник Geely Coolray стал агрессивнее в новом модельном году, но вряд ли мощнее

27.07.2021 300 0 0

Китайскому кроссу подправили дизайн экстерьера, в салоне тоже есть обновки. Технику же реформы, скорее всего, не затронули. На домашнем рынке такой SUV стартует в ближайшее время.

 

До России компактный кроссовер Geely Coolray, созданный на «тележке» BMA (B-segment Modular Architecture), добрался в прошлом году, а в Поднебесной модель доступна с 2018-го, там она зовется Binyue («бинью»). Паркетник получился удачным. Да, в карантинном 2020-м продажи на родине просели на 8% до 126 145 единиц (здесь и далее статистика CarSalesBase), но в этом году спрос восстанавливается: с января по июнь Geely Binyue разошелся по КНР тиражом в 67 818 экземпляров (+43%). Привлечь больше клиентов призвана новая версия. Вообще, некоторые китайские профильные СМИ пишут, что это рестайлинг, но в соцсетях Geely такой кросс обозначен как «модная серия», то есть, не исключено, что это исполнение дополнит гамму. Ну, или это действительно обновленный «оспортивленный» вариант (дореформенный Binyue «под спорт» имеет приставку Pro).

1 / 4
2 / 4
3 / 4
4 / 4

Итак, паркетник обрел более агрессивный передний бампер, нижняя решетка стала больше, у верхней теперь сетка вместо «кругов». Кроме того, спереди появилась серая икс-образная вставка, на капоте красуется широкая полоска такого же цвета, а на багажной двери установили новый крупный спойлер. Также модели достались 18-дюймовые колеса нового дизайна, ну а красные тормозные суппорты есть и у прежнего Binyue Pro. Пока неизвестно, сказался ли такой обвес на длине кроссовера. У актуального Geely Binyue этот показатель равен 4330 мм (независимо от версии), колесная база – 2600 мм.

1 / 5
2 / 5
3 / 5
4 / 5
5 / 5

Интерьер сделали черно-золотым (хотя будут версии и с привычным серебристым пластиком), кресла обиты «кожей» и алькантарой, плюс заменили селектор коробки, а экран мультимедийной системы теперь диагональю 12,3 дюйма (у прежнего кросса «в базе» 8-дюймовый планшет, дорогим версиям положен тачскрин на 10,25 дюйма). В остальном салон не изменился.

Актуальный базовый Geely Binyue для Китая

О технике в Geely пока не рассказали, но ее реформы вряд ли затронули. Нынешний Binyue Pro оснащается бензиновой «турботройкой» 1.5 (177 л.с.), разработанной с Volvo (шведская компания принадлежит китайцам), этот двигатель работает в паре с семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. Базовый паркетник имеет «турбочетверку» 1.4 (141 л.с.), которая сочетается с шестиступенчатой «механикой» или 6DCT. На родине кросс также бывает в виде «мягкого» гибрида с 48-вольтовым довеском, есть у модели и полноценная подзаряжаемая версия PHEV (гибриды – с мотором 1.5T). Привод же только передний.

Нынешний Geely Binyue Pro для Китая
1 / 4
Нынешний Geely Binyue Pro для Китая
2 / 4
Нынешний Geely Binyue Pro для Китая
3 / 4
Нынешний Geely Binyue Pro для Китая
4 / 4

В Китае Binyue с более агрессивным обликом стартует в ближайшее время. Нынешняя «оспортивленная» версия Pro там сегодня стоит от 99 800 юаней (около 1 141 000 рублей по текущему курсу), цена базового кросса – от 75 800 юаней (866 000 рублей).

На нашем рынке Geely Coolray представлен с «турботройкой» 1.5 (для РФ мощность урезали до 150 л.с.) и 7DCT по цене от 1 376 990 рублей. Пока нет данных о том, доберется ли новая версия до России.

кроссовер Китай авторынок новинки рестайлинг Geely Geely Binyue Geely Coolray

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Новостной дайджест Passat уходит, Niva Bronto возвращается, Mercedes пока оставляет ДВС Volkswagen Passat медленно, но верно становится прежде всего моделью для Китая, АВТОВАЗ возвращает в линейку специальную внедорожную модификацию Нивы, Stellantis решил использовать российску... 1 0 0 27.07.2021
Статьи / Практика Почему ксенон гаснет через несколько месяцев и как отличить оригинальную лампу от подделки Ксеноновые лампы – одни из самых надежных, беспроблемных и долговечных источников света. Тем не менее в последнее время у них складывается странная репутация: лампы производителей из первой... 640 1 4 26.07.2021
Статьи / История ГАЗ-3301, ЗИЛ-4334, МАЗ-6317 и другие: малоизвестные военные грузовики позднего СССР В этой статье продолжаем рассказ о самых разнообразных необычных, редких и малоизвестных грузовиках передовых конструкций для Советских вооруженных сил. Они создавались в период от благодат... 9626 3 9 25.07.2021

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Чем 8 лучше 16: тест обновленного Lada Largus Если мы решим поискать людей, готовых назвать эти машины «автомобилями своей мечты», то искать нам придется очень и очень долго. О таких машинах не мечтают, их просто покупают – потому что н... 54585 14 25 17.03.2021
Тест-драйвы / Тест-драйв Мотор спереди, коробка сзади: опыт владения Porsche 944 Общеизвестно, что у «настоящего» Porsche мотор должен находиться сзади и быть оппозитным. Желательно – воздушного охлаждения. Меж тем почти 20 лет компания выпускала «бюджетную» (по меркам P... 52361 1 21 22.04.2021
Тест-драйвы / Тест-драйв Синий салон, идеальные тормоза и 68 сил: опыт владения ИЖ-Комби 1988 с пробегом 3000 км История обретения этого автомобиля – типичная история «капсулы времени», хоть авто-мелодраму снимай для кинотеатра в Радиатор-Спрингс! Машина, обнаруженная в гараже с заваренными воротами, с... 50581 6 31 10.06.2021
Обсуждаемое
76 Седан С Лады Весты на Е-класс: опыт владения Mercedes W211
50 Авторынок Обрушение Xray и полная картина бедствия: чем закончился для Автоваза 2020 год?
44 Хэтчбек Citroen C4 I с пробегом: крылья, сгнивающие изнутри, и японский генератор-убийца
Больше
Change privacy settings