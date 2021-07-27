Паркетник Geely Coolray стал агрессивнее в новом модельном году, но вряд ли мощнее

Китайскому кроссу подправили дизайн экстерьера, в салоне тоже есть обновки. Технику же реформы, скорее всего, не затронули. На домашнем рынке такой SUV стартует в ближайшее время.

До России компактный кроссовер Geely Coolray, созданный на «тележке» BMA (B-segment Modular Architecture), добрался в прошлом году, а в Поднебесной модель доступна с 2018-го, там она зовется Binyue («бинью»). Паркетник получился удачным. Да, в карантинном 2020-м продажи на родине просели на 8% до 126 145 единиц (здесь и далее статистика CarSalesBase), но в этом году спрос восстанавливается: с января по июнь Geely Binyue разошелся по КНР тиражом в 67 818 экземпляров (+43%). Привлечь больше клиентов призвана новая версия. Вообще, некоторые китайские профильные СМИ пишут, что это рестайлинг, но в соцсетях Geely такой кросс обозначен как «модная серия», то есть, не исключено, что это исполнение дополнит гамму. Ну, или это действительно обновленный «оспортивленный» вариант (дореформенный Binyue «под спорт» имеет приставку Pro).

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Итак, паркетник обрел более агрессивный передний бампер, нижняя решетка стала больше, у верхней теперь сетка вместо «кругов». Кроме того, спереди появилась серая икс-образная вставка, на капоте красуется широкая полоска такого же цвета, а на багажной двери установили новый крупный спойлер. Также модели достались 18-дюймовые колеса нового дизайна, ну а красные тормозные суппорты есть и у прежнего Binyue Pro. Пока неизвестно, сказался ли такой обвес на длине кроссовера. У актуального Geely Binyue этот показатель равен 4330 мм (независимо от версии), колесная база – 2600 мм.



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Интерьер сделали черно-золотым (хотя будут версии и с привычным серебристым пластиком), кресла обиты «кожей» и алькантарой, плюс заменили селектор коробки, а экран мультимедийной системы теперь диагональю 12,3 дюйма (у прежнего кросса «в базе» 8-дюймовый планшет, дорогим версиям положен тачскрин на 10,25 дюйма). В остальном салон не изменился.



Актуальный базовый Geely Binyue для Китая

О технике в Geely пока не рассказали, но ее реформы вряд ли затронули. Нынешний Binyue Pro оснащается бензиновой «турботройкой» 1.5 (177 л.с.), разработанной с Volvo (шведская компания принадлежит китайцам), этот двигатель работает в паре с семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. Базовый паркетник имеет «турбочетверку» 1.4 (141 л.с.), которая сочетается с шестиступенчатой «механикой» или 6DCT. На родине кросс также бывает в виде «мягкого» гибрида с 48-вольтовым довеском, есть у модели и полноценная подзаряжаемая версия PHEV (гибриды – с мотором 1.5T). Привод же только передний.



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В Китае Binyue с более агрессивным обликом стартует в ближайшее время. Нынешняя «оспортивленная» версия Pro там сегодня стоит от 99 800 юаней (около 1 141 000 рублей по текущему курсу), цена базового кросса – от 75 800 юаней (866 000 рублей).



На нашем рынке Geely Coolray представлен с «турботройкой» 1.5 (для РФ мощность урезали до 150 л.с.) и 7DCT по цене от 1 376 990 рублей. Пока нет данных о том, доберется ли новая версия до России.