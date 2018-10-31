Китайская марка раскрыла прайс-лист своего компактного паркетника. Пока кросс доступен только на домашнем рынке, но его планируют поставлять и на экспорт, в том числе и в Россию.

31 Окт Новый кроссовер Geely: два турбомотора и цены ниже, чем у Atlas. Модель доберется и до России

На родине новый кроссовер Geely зовется Binyue («бинью»), что можно перевести как «желанный гость». Остальному миру модель пока известна под заводским индексом SX11 – экспортное название объявят позже. В Китае премьера новинки состоялась в конце лета, сегодня же производитель объявил о старте продаж кросса на домашнем рынке.

1 / 4 Geely Binyue, стандартная версия 2 / 4 Geely Binyue, стандартная версия 3 / 4 Geely Binyue, "оспортивленный" вариант 4 / 4 Geely Binyue, "оспортивленный" вариант

Паркетник построен на новой платформе BMA (B-segment Modular Architecture), которая представляет собой, по сути, более дешевую модификацию «тележки» СМА (Compact Modular Architecture) с полузависимой задней подвеской. Последняя платформа, в свою очередь, разработана Geely вместе с Volvo (китайская компания владеет шведской маркой). Длина Binyue равна 4330 мм, колесная база – 2600 мм. То есть «китаец» компактнее Volvo XC40 (базируется на CMA), показатели «шведа» — 4425 и 2702 мм соответственно. Binyue предлагается в двух модификациях – стандартной и «оспортивленной». Вторая отличается декором: такой кроссовер получил иные бамперы, сдвоенные патрубки выхлопной системы и увеличенный спойлер, эмблема марки окрашена в черный цвет.

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В Поднебесной Geely Binyue пока доступен с двумя бензиновыми «турботройками» — литровым G-Power 200T (136 л.с., 205 Нм) и G-Power 260T объемом 1,5 литра (177 л.с., 255 Нм). Второй двигатель, кстати, также создан вместе с Вольво – им оснащается и упомянутый XC40, только у модели шведской марки он выдает 156 л.с. и 265 Нм. У «китайца» базовый мотор сочетается с шестиступенчатой «механикой», полуторалитровый работает в паре с семиступенчатой роботизированной коробкой передач с двойным сцеплением мокрого типа (у Volvo XC40 – с 6МКП). Привод у кроссовера Geely Binyue – только передний. Новинка с двигателем 1.5 наберет первую «сотню» за 7,9 секунды (XC40 – за 9,4 секунды), динамические характеристики модели с мотором 1.0 в Geely так и не раскрыли. Позже у кросса появится еще гибридная версия, но данных об ее установке нет.

Литровый двигатель положен только самой дешевой версии модели, цена Binyue 1.0 – 78 800 юаней, что эквивалентно примерно 745 000 рублей по актуальному курсу. Кроссовер с мотором 1.5 обойдется в 88 800 – 118 800 юаней (839 000 – 1 123 000 рублей). Таким образом, Binyue лишь частично пересекается с паркетником Geely Boyue (в России – Atlas), большинство комплектаций новинки дешевле: «старший» SUV стоит от 98 800 до 161 800 юаней (934 000 – 1 529 000 рублей). При этом в следующем году в Китае дебютирует существенно модернизированный Boyue, его цены наверняка вырастут.

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В списке оборудования Geely Binyue значатся: виртуальная «приборка», системы удержания в полосе движения, предотвращения фронтального столкновения, автоматического экстренного торможения и мониторинга «слепых» зон, автопарковщик, камеры кругового обзора, мультимедийный комплекс с голосовым управлением, подогрев кресел. Кроме того, некоторыми функциями можно управлять со смартфона – например, запустить двигатель или включить климат-контроль.

Главными конкурентам Binyue китайские СМИ считают Haval H2s (от 70 000 юаней или 661 000 рублей), Chery Tiggo 5x (от 65 900 юаней или 623 000 рублей) и MG ZS (от 73 800 юаней или 697 000 рублей).

1 / 5 Российская премьера нового кроссовера состоялась в августе на Московском автосалоне 2 / 5 Российская премьера нового кроссовера состоялась в августе на Московском автосалоне 3 / 5 Российская премьера нового кроссовера состоялась в августе на Московском автосалоне 4 / 5 Российская премьера нового кроссовера состоялась в августе на Московском автосалоне 5 / 5 Российская премьера нового кроссовера состоялась в августе на Московском автосалоне

Напомним, новый кроссовер Geely планируют продавать и в России. Как ранее рассказал в интервью Kolesa.ru представитель китайской компании, до нашей страны новинка должна добраться во второй половине следующего года. Для РФ название модели, конечно, изменят. Ожидается, что в Россию кроссы будут поставлять напрямую из Китая, тогда как выпуск присутствующих сегодня на нашем рынке седана Geely Emgrand 7 (от 879 990 рублей), вседорожников Atlas (от 1 049 990 рублей) и Emgrand X7 (от 799 000 рублей) налажен на белорусском заводе «Белджи». Окажется ли, в таком случае, Binyue дешевле Атласа в России – большой вопрос.