Гибридные авто ×
  • Nissan полностью рассекретил новый гибридный кроссовер Rogue, цены известны

Nissan полностью рассекретил новый гибридный кроссовер Rogue, цены известны

21.09.2026 807 0 1
Nissan полностью рассекретил новый гибридный кроссовер Rogue, цены известны

Если вариант с прибавкой PHEV является «клоном» Mitsubishi Outlander, то новый гибрид с системой e-Power имеет куда больше общего со стандартным Rogue.

Марка Nissan презентовала актуальное четвёртое поколение кроссовера, который во многих странах продаётся под названием X-Trail, весной 2021 года. На американском рынке эта модель представлена под названием Rogue, здесь она пережила рестайлинг осенью 2023 года. Изначально паркетник в США предлагался только с ДВС: речь идёт о 1,5-литровой турботройке VC-Turbo, мощность которой равна 204 л.с., а максимальный крутящий момент – 305 Нм. Она работает в паре с вариатором X-Tronic, привод – передний или полный.

На фото: Nissan Rogue Hybrid
На фото: Nissan Rogue Hybrid
1 / 2
На фото: Nissan Rogue Hybrid
На фото: Nissan Rogue Hybrid
2 / 2

Напомним, в актуальной американской линейке Nissan есть Rogue PHEV, который на самом деле является близнецом Mitsubishi Outlander. Этот вариант был представлен в ноябре 2025-го, а в продажу в Штатах поступил в феврале 2026 года. Теперь марка подготовила очередную новинку – Nissan Rogue Hybrid – с альтернативной начинкой и оригинальной внешностью. Ожидается, что в США он составит конкуренцию гибридному паркетнику Toyota RAV4.

Габаритная длина нового кроссовера Rogue Hybrid равна 4651 мм (всего на 3 мм больше по сравнению с «обычным» актуальным Rogue с ДВС), ширина – 1849 мм (на 9 мм больше), высота – 1720 мм (на 31 мм больше), а расстояние между осями составляет прежние 2705 мм. Объём багажника – 881 литр. Для сравнения, размеры актуального Toyota RAV4 Hybrid равны 4597 x 1854 x 1689 мм, колёсная база – 2690 мм.

1 / 2
2 / 2

Первые изображения, раскрывающие дизайн Nissan Rogue / X-Trail Hybrid, были опубликованы ещё в апреле 2026 года в рамках презентации обновлённой стратегии развития марки. Теперь новинка рассекречена полностью: ей досталась иная внешность. Так, крупная безрамочная радиаторная решётка получила рисунок в виде сот, который визуально сливается с головной оптикой: в частности, пиксельные ходовые огни тоже выполнены в виде похожих ячеек, а выше находятся основные блоки фар.

1 / 2
2 / 2

В нижнюю часть переднего бампера интегрирован большой центральный и пара «острых» треугольных боковых воздухозаборников. Модель получила чёрный глянцевый пластиковый обвес по периметру кузова, включая округлые накладки на расширенные колёсные арки, стандартные наружные зеркала, дверные ручки под привычный хват, рейлинги на крыше. Корму украсили за счёт нового спойлера с большим интегрированным стоп-сигналом, слегка изменённого диффузора и пересмотренных фонарей, которые соединены друг с другом светящейся полосой.

На фото: салон Nissan Rogue Hybrid
На фото: салон Nissan Rogue Hybrid
1 / 4
На фото: салон Nissan Rogue Hybrid
На фото: салон Nissan Rogue Hybrid
2 / 4
На фото: салон Nissan Rogue Hybrid
На фото: салон Nissan Rogue Hybrid
3 / 4
На фото: салон Nissan Rogue Hybrid
На фото: салон Nissan Rogue Hybrid
4 / 4

В салоне установлено двухспицевое рулевое колесо с физическими кнопками и усечённым ободом, за ним находится виртуальная приборка, по центру передней панели – тачскрин информационно-развлекательной системы диагональю 12,3 дюйма. А топ-версию снабдили единым табло, которое объединяет два дисплея (диагональ каждого – 14,3 дюйма). Ещё ей положена акустика Bose с десятью динамиками. Nissan Rogue Hybrid снабдили блоком управления климат-контролем с физическими кнопками, устройством для беспроводной зарядки смартфонов (стандарта Qi2) и обновленным комплексом водительских ассистентов ProPilot ADAS.

1 / 4
2 / 4
3 / 4
4 / 4

Новая полноприводная версия Nissan Rogue оснащается системой e-Power, в её состав входит 1,5-литровая турботройка мощностью 150 л.с., которая исполняет роль генератора для литий-ионной батареи ёмкостью 1,67 кВт*ч. За движение отвечают два электромотора, которые расположены на разных осях. Отдача переднего равна 205 л.с., заднего электродвигателя – 136 л.с. Совокупная мощность этой силовой установки равна 228 л.с.

Nissan Rogue Hybrid появится в продаже на американском рынке в начале 2027 года, цены новой версии уже известны. Так, за стартовый вариант гибридного кроссовера здесь попросят не менее 35 490 долларов (эквивалентно примерно 2,97 млн рублей по текущему курсу), а покупка топового исполнения обойдётся в 43 490 долларов (около 3,64 млн рублей). Для сравнения, стоимость нынешнего Rogue с ДВС варьируется в диапазоне от 30 490 до 39 390 долларов (около 2,6 – 2,3 млн рублей), а ценник Rogue PHEV – от 45 990 до 49 990 долларов (около 3,9 – 4,2 млн рублей).

кроссовер США авторынок новинки гибридные авто Nissan Nissan Rogue Nissan X-Trail
Обновлено 22.09.2026
Запишитесь на тест-драйв у официального дилера MAJOR AUTO
Оставьте, пожалуйста, свой телефон. Менеджер свяжется с вами в ближайшее время.
Нажимая кнопку «Отправить», пользователь подтверждает Согласие на обработку персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.
Спасибо! Ваша заявка принята, и скоро Вам позвонят.

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Гаджеты Меньше спичечного коробка: тестируем новое поколение микро-регистраторов Neoline WOWCAM 2 Популярная модель субкомпактного видеорегистратора Neoline WOWCAM прошла серьезный «рестайлинг». Хотя, если говорить автомобильными терминами, это, скорее, второе поколение устройства. Мы из... 1406 0 1 21.09.2026
Статьи / Мнение без фильтров Назад в гаражи: почему мы снова полезли под капот Есть что-то символическое в том, что автомобиль XXI века, напичканный радарами, камерами, электронными блоками и вычислительной мощностью, снова загоняют в гараж, где хозяин ложится под него... 2651 12 0 21.09.2026
Статьи / История Самый нужный в ФРГ «пузырь»: как и зачем появился Heinkel Kabine В истории немецкого автопрома никогда не было такого безнадежного периода, как в 1945-1950 годах. В Германии тех лет исчезло практически всё: экономика, рабочие руки и даже само право на сущ... 850 0 1 20.09.2026

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Долой стереотипы: женский взгляд на Hongqi HS3 Иногда автомобиль лучше раскрывается не в руках профессионального испытателя, а в повседневной жизни – когда за рулём оказывается обычный человек, который просто хочет, чтобы машина была кра... 51136 12 1 01.06.2026
Тест-драйвы / Тест-драйв Шеф, свободен? Опыт владения Москвичом-2141 «Святогор» Этот Москвич, сойдя с конвейера в неспокойном посткризисном 1999 году, не эксплуатировался, а новеньким ждал своего владельца долгих восемь лет, будучи заброшенным на подземной парковке стол... 14478 11 7 04.06.2026
Тест-драйвы / Тест-драйв Снаружи прежний, внутри другой: тест-драйв обновлённого Haval Jolion Haval Jolion уже несколько лет подряд – самый популярный кроссовер иностранного бренда в России. Очередное обновление, как заявляет производитель, призвано не только сохранить его актуальнос... 10861 0 0 01.05.2026
Обсуждаемое
12 Автомобиль по почте: опыт владения Plymouth Fury 1971 года
12 Назад в гаражи: почему мы снова полезли под капот
12 Что такое премиум сегодня: как возникает ощущение особенного автомобил...
Новые комментарии
Change privacy settings