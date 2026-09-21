Nissan полностью рассекретил новый гибридный кроссовер Rogue, цены известны

Если вариант с прибавкой PHEV является «клоном» Mitsubishi Outlander, то новый гибрид с системой e-Power имеет куда больше общего со стандартным Rogue.

Марка Nissan презентовала актуальное четвёртое поколение кроссовера, который во многих странах продаётся под названием X-Trail, весной 2021 года. На американском рынке эта модель представлена под названием Rogue, здесь она пережила рестайлинг осенью 2023 года. Изначально паркетник в США предлагался только с ДВС: речь идёт о 1,5-литровой турботройке VC-Turbo, мощность которой равна 204 л.с., а максимальный крутящий момент – 305 Нм. Она работает в паре с вариатором X-Tronic, привод – передний или полный.

На фото: Nissan Rogue Hybrid 1 / 2 На фото: Nissan Rogue Hybrid 2 / 2

Напомним, в актуальной американской линейке Nissan есть Rogue PHEV, который на самом деле является близнецом Mitsubishi Outlander. Этот вариант был представлен в ноябре 2025-го, а в продажу в Штатах поступил в феврале 2026 года. Теперь марка подготовила очередную новинку – Nissan Rogue Hybrid – с альтернативной начинкой и оригинальной внешностью. Ожидается, что в США он составит конкуренцию гибридному паркетнику Toyota RAV4.

Габаритная длина нового кроссовера Rogue Hybrid равна 4651 мм (всего на 3 мм больше по сравнению с «обычным» актуальным Rogue с ДВС), ширина – 1849 мм (на 9 мм больше), высота – 1720 мм (на 31 мм больше), а расстояние между осями составляет прежние 2705 мм. Объём багажника – 881 литр. Для сравнения, размеры актуального Toyota RAV4 Hybrid равны 4597 x 1854 x 1689 мм, колёсная база – 2690 мм.

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Первые изображения, раскрывающие дизайн Nissan Rogue / X-Trail Hybrid, были опубликованы ещё в апреле 2026 года в рамках презентации обновлённой стратегии развития марки. Теперь новинка рассекречена полностью: ей досталась иная внешность. Так, крупная безрамочная радиаторная решётка получила рисунок в виде сот, который визуально сливается с головной оптикой: в частности, пиксельные ходовые огни тоже выполнены в виде похожих ячеек, а выше находятся основные блоки фар.

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В нижнюю часть переднего бампера интегрирован большой центральный и пара «острых» треугольных боковых воздухозаборников. Модель получила чёрный глянцевый пластиковый обвес по периметру кузова, включая округлые накладки на расширенные колёсные арки, стандартные наружные зеркала, дверные ручки под привычный хват, рейлинги на крыше. Корму украсили за счёт нового спойлера с большим интегрированным стоп-сигналом, слегка изменённого диффузора и пересмотренных фонарей, которые соединены друг с другом светящейся полосой.

На фото: салон Nissan Rogue Hybrid 1 / 4 На фото: салон Nissan Rogue Hybrid 2 / 4 На фото: салон Nissan Rogue Hybrid 3 / 4 На фото: салон Nissan Rogue Hybrid 4 / 4

В салоне установлено двухспицевое рулевое колесо с физическими кнопками и усечённым ободом, за ним находится виртуальная приборка, по центру передней панели – тачскрин информационно-развлекательной системы диагональю 12,3 дюйма. А топ-версию снабдили единым табло, которое объединяет два дисплея (диагональ каждого – 14,3 дюйма). Ещё ей положена акустика Bose с десятью динамиками. Nissan Rogue Hybrid снабдили блоком управления климат-контролем с физическими кнопками, устройством для беспроводной зарядки смартфонов (стандарта Qi2) и обновленным комплексом водительских ассистентов ProPilot ADAS.

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Новая полноприводная версия Nissan Rogue оснащается системой e-Power, в её состав входит 1,5-литровая турботройка мощностью 150 л.с., которая исполняет роль генератора для литий-ионной батареи ёмкостью 1,67 кВт*ч. За движение отвечают два электромотора, которые расположены на разных осях. Отдача переднего равна 205 л.с., заднего электродвигателя – 136 л.с. Совокупная мощность этой силовой установки равна 228 л.с.

Nissan Rogue Hybrid появится в продаже на американском рынке в начале 2027 года, цены новой версии уже известны. Так, за стартовый вариант гибридного кроссовера здесь попросят не менее 35 490 долларов (эквивалентно примерно 2,97 млн рублей по текущему курсу), а покупка топового исполнения обойдётся в 43 490 долларов (около 3,64 млн рублей). Для сравнения, стоимость нынешнего Rogue с ДВС варьируется в диапазоне от 30 490 до 39 390 долларов (около 2,6 – 2,3 млн рублей), а ценник Rogue PHEV – от 45 990 до 49 990 долларов (около 3,9 – 4,2 млн рублей).