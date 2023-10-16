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  • Nissan X-Trail перешёл на новый фирменный стиль после рестайлинга и сохранил турботройку

Nissan X-Trail перешёл на новый фирменный стиль после рестайлинга и сохранил турботройку

16.10.2023 513 0 0

Правда, речь пока только о версии для Америки, где у SUV иное имя. Кроссу подправили внешность и отрядили новую мультимедиа-систему. Технику же реформы не затронули.

Непосредственно Nissan X-Trail актуального поколения дебютировал в 2021-м в Китае, полномасштабный выход кроссовера на глобальный рынок состоялся лишь в прошлом году. А вот в Северной Америке нынешний SUV присутствует с 2020-го, там, напомним, модель носит имя Rogue. И американский же кросс первым пережил плановый рестайлинг. «Мировой» Икс-Трейл внешне наверняка изменится аналогичным образом, только позже.

Было — стало

Предназначенному для США и Канады кроссоверу переделали «личико»: массивная хромированная вставка в виде литеры V исчезла, вместо нее по краям радиаторной решетки красуются отдельные блестящие же элементы. Кстати, аналогичное дизайнерское решение применено и на других свежих Ниссанах, среди них – обновленный кей-кар Dayz, минивэн Serena, седан Almera/Versa и китайский кросс Pathfinder. Решетка Nissan Rogue 2024 модельного года также щеголяет тонкими хромированными полосками. Еще заменили бамперы, у задних фонарей теперь иная графика, плюс обновлен дизайн дисков (18- или 19-дюймовые) и расширена палитра цветов кузова.

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Главная обновка в салоне – мультимедийная система с сервисами Google и экраном диагональю 12,3 дюйма. Правда, такой планшет положен только богатым комплектациям SL и Platinum (у дореформенных аналогичных исполнений – 9-дюймовый дисплей), тогда как «простые» версии S и SV сохранили 8-дюймовый. Ну и отметим, что глобальный Nissan X-Trail имеет крупный тачскрин изначально.

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Еще американскому Nissan Rogue перетряхнули предтоповую комплектацию SL: в ее состав теперь тоже входят виртуальная приборка на 12,3 дюйма и беспроводная зарядка для смартфона. А для самого дорогого варианта Platinum предусмотрена кожаная обивка нового каштанового цвета. Как и прежде, все версии кроссовера имеют системы автоторможения, предупреждения о выходе из занимаемой полосы, мониторинга «слепых» зон и автоматического переключения света фар. Начиная с комплектации SV появляется комплекс ProPilot Assist – это адаптивный круиз-контроль и функция удержания в полосе движения.

Вся техника прежняя. Два года назад Rogue перешел с бензинового четырехцилиндрового атмосферника 2.5 (184 л.с., 245 Нм) на турботройку 1.5 VC-Turbo с переменной степенью сжатия, которая выдает 204 л.с. и 305 Нм. Мотор сочетается с вариатором X-Tronic, привод – передний или полный.

В США и Канаде продажи рестайлингового Nissan Rogue стартуют в начале следующего года, цены пока не объявлены. Например, в Штатах дореформенный кроссовер сегодня стоит от 27 910 долларов (без учета налогов и доставки).

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