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Другой Nissan Pathfinder: рассекречен серийный кроссовер

12.09.2023 264 0 0

Альтернативный SUV оказался длиннее глобальной модели, а еще такой кросс получил двухлитровый турбомотор. Премьеру новинка должна справить до конца текущего года.

Минувшей весной компания Nissan удивила общественность, представив на автосалоне в Шанхае еще один кроссовер Pathfinder: то был концепт с совсем другим дизайном, предвещавший модель, разработанную специально для Китая. Потом в Сети стали появляться шпионские фото тестовых прототипов. Ну а теперь серийный альтернативный Pathfinder почти полностью рассекречен, его снимки и характеристики внесли в базу минпрома КНР. Напомним, выпуск такого SUV наладят на «поднебесном» заводе СП Dongfeng и Nissan, тогда как «мировой» кросс делают в Штатах.

Внешне товарная китайская пятидверка во многом повторила шоу-кар. Хотя есть и упрощения: в частности, на корме вместо светящейся надписи с названием модели красуются хромированные буквы, другими стали и задние фонари. Также пока неизвестно, остались ли дополнительные диодные секции в радиаторной решетке. Если же сравнивать с глобальным кроссовером, то у Nissan Pathfinder для КНР иные решетка и передний бампер, плюс ему достались фары более привычной формы.

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Длина такого SUV равна 5130 мм, что на 109 мм больше, чем у «мировой» модели. Ширина китайского Pathfinder – 1981 мм (+2 мм по сравнению с кроссом американского производства), высота, напротив, урезана на 34 мм до 1767 мм. Колесная база у машин совпадает – 2900 мм.

Интерьер мы видели на шпионских кадрах, внутри – своя мультимедийная система, еще переделали центральный тоннель. А вот блок управления климат-контролем почти такой же, как у глобального кроссовера (у концепта был другой блок).

Как и предполагалось, в Китае Nissan Pathfinder предложат с бензиновой турбочетверкой 2.0 VC-Turbo с изменяемой степенью сжатия (заводской индекс – KR20), мотор выдает 252 л.с. Аналогичный двигатель ставят и на местный родственный Infiniti QX60. Привод передний или полный. Глобальный SUV оснащается «атмосферником» V6 3.5 (288 л.с. в спецификации для США).

Концепт Nissan Pathfinder
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Концепт Nissan Pathfinder
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Концепт Nissan Pathfinder
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Глобальный Nissan Pathfinder
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Глобальный Nissan Pathfinder
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Глобальный Nissan Pathfinder
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Ожидается, что официальную премьеру серийный другой Nissan Pathfinder справит в четвертом квартале текущего года. Не исключено, что впоследствии кто-нибудь из наших дилеров решится привезти такой кроссовер в Россию.

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