Новый Nissan Pathfinder: без CVT, на старой платформе и с хорошими перспективами в РФ

В США дебютировал долгожданный среднеразмерный кроссовер Nissan Pathfinder пятого поколения. Ключевое и, по сути, единственное изменение по части техники — замена набившего оскомину вариатора на «нормальный» гидромеханический 9-ступенчатый «автомат». В остальном — то же, что и было раньше, но с более свежим дизайном.

Компания Nissan, похоже, смирилась с тем, что Pathfinder не может догнать по продажам основных конкурентов на американском рынке и не стала сильно вкладываться в разработку нового поколения. В 2020 году Pathfinder, по данным ресурса CarSalesBase, разошёлся в США тиражом 48 579 шт., что на 26% меньше, чем в 2019-м. Для сравнения скажем, что лидером сегмента среднеразмерный SUV в США в прошлом году стал Ford Explorer с результатом 226 217 проданных экземпляров (+23%), на втором месте Toyota Highlander — 212 276 шт. (-11%), на третьем Jeep Grand Cherokee — 209 786 шт. (-14%). Даже казалось бы нишевый Nissan Murano обошёл своего родственника — реализовано 58 255 шт. (-15%). Пик продаж Pathfinder в США пришёлся на 2013 год — тогда было продано 88 632 шт., и это уже была машина четвёртого поколения, выполненная в кроссоверном формате (первые три поколения были рамными внедорожниками).

«Пятый» Pathfinder построен на той же, разработанной в середине позапрошлого десятилетия легковой D-платформе, что и его предшественник, колёсная база прежняя — 2900 мм, габариты практически не изменились (длина — 5004 мм), но передний свес стал чуть короче.



«Обмылочный» дизайн экстерьера уступил место гранёному, выступающие колёсные арки подчёркнуты боковыми рёбрами, причём передние прямо-таки впиваются в фары. Багажный отсек визуально откреплён от пассажирского, С-стойки стали важным элементам стиля и смотрятся особенно эффектно в комбинации с опциональной двухцветной окраской кузова. Корму украшают горизонтальные узкие фонари с чёрной глянцевой перемычкой и крупная надпись Pathfinder рельефными хромированными буквами.



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Интерьер тоже стал более гранёным, но при этом и более функциональным: центральный тоннель благодаря электронному нефиксируемому селектору АКП теперь двухэтажный: на нижнем ярусе имеется вместительная ниша для вещей, на верхнем — шайба ездовых режимов, клавиша электромеханического стояночного тормоза, подстканники и полочка беспроводной зарядки для смартфона.



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Центральные дефлекторы системы вентиляции совсем небольшие, словно позаимствованы у Лады Самары, под ними разместился крупный блок микроклимата с физическими клавишами, а над ними — выделенный в отдельный блок сенсорный экран (8- либо 9-дюймовый) мультимедийной системы с «крутилками» навигации по краям. Щиток приборов стал полностью виртуальным — 7-дюймовым в базовой комплектации и 12,3-дюймовым в версиях побогаче. За доплату предлагается цветной 10,8-дюймовый проекционный экран.



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Трёхрядная компоновка салона сохранилась, причём в третьем ряду теперь могут усесться трое — максимальная вместимость Pathfinder таким образом достигла восьми человек (увы, фотографий галёрки производитель не предоставил). За доплату можно заказать раздельные капитанские кресла второго ряда со съёмным вещевым боксом между ними. Объём багажника варьируется в диапазоне от 470 до 2280 л.



В базовое оснащение входят 10 подушек безопасности (одиннадцатая центральная — опция) и комплекс электронных ассистентов водителя Nissan Safety Shield 360 с системой автоматического аварийного торможения. В списке опций — трёхзонный климат-контроль, панорамная стеклянная крыша с люком, аудиосистема Bose с 13 громкоговорителями, система кругового обзора и адаптивный круиз-контроль, но автопилот второго уровня по классификации SAE, который появился у фирмы Nissan ещё в 2019 году, для Pathfinder не доступен.



В США новый Pathfinder будет продаваться с прежним, безальтернативным, но хорошо зарекомендовавшим себя бензиновыми атмосферным двигателем V6 легендарной серии VQ. Максимальная отдача при 3,5 л рабочего объёма составляет 288 л.с. и 351 Нм. В пару этому мотору теперь ставится не вариатор, а 9-ступенчатый гидромеханический «автомат», и, что характерно, американская пресса встретила эту замену прямо-таки с детским восторгом — видимо, коробки CVT недолюбливают не только у нас.



Привод — передний либо полный. Схема полного привода — типично кроссоверная, с муфтой автоматического отбора мощности на задний мост, но электронная надстройка стала более развитой, предусмотрены аж семь ездовых режимов: стандартный, спортивный, экологичный, снег, песок, грязь/колея, буксировка. Максимальная масса буксируемого прицепа — 2,72 т.



Никаких изменений в подвеске не заявлено, зато сообщается о существенно улучшенной шумоизоляции: в лобовое стекло добавлен звукоизолирующий слой, толще стали стёкла задних дверей, появились дополнительные изоляционные материалы в районе пола и дверных проёмов, а в моторном отсеке их стало больше сразу на 60%.



В США продажи нового Nissan Pathfinder начнутся летом этого года, цены пока не объявлены.

С российского рынка «четвёртый» Pathfinder ушёл в 2017 году, когда были проданы последние 352 экземпляра питерской сборки. Родственный Murano пока что в строю — в прошлом году реализовано 2815 шт. С учётом того, что новый Pathfinder в плане техники практически не отличается от старого, но «усилен» гидромеханической АКП, можно ожидать возвращения модели — её простота и старомодность придутся у нас многим по душе. Российское представительство Nissan никаких официальных заявлений относительно появления у нас нового Pathfinder пока не делало, хотя в закамуфлированном виде кроссовер уже засветился на российских дорогах.

