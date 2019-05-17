Nissan разработал автопилот с человеческими глазами

Осенью этого года Nissan представит седан Skyline нового поколения, оснащённый системой ProPilot 2.0, которая позволяет водителю убирать руки с руля.

В то время как в США автопилот Tesla убил очередного человека, компания Nissan готовит для японского рынка систему ProPilot 2.0 и оснастит ей новый Skyline. Первая версия системы ProPilot дебютировала в 2016 году на минивэне Serena и относилась к первому уровню автономности по классификации SAE, то есть требовала, чтобы руки водителя находились всё время на руле, а взгляд – на дороге. ProPilot 2.0 позволит отпускать руль на длительное время, но смотреть на дорогу по-прежнему придётся, то есть речь идёт уже о втором уровне автономности по SAE.

В сущности, ко второму уровню относится и автопилот Tesla, хотя по факту используется как система третьего уровня, потому что подопечные Илона Маска не удосужились проследить за тем, чтобы водители, активирующие этот самый автопилот, смотрели на дорогу, как того требует инструкция. Из-за этого в итоге гибнут люди. Точнее гибнут они из-за собственной халатности: бросают руль и начинают заниматься собственными делами, например, смотреть любимый сериальчик или общаться с друзьями в соцсетях, полностью доверив управление машиной искусственному интеллекту, который пока несовершенен. У Теслы, например, он никак научится видеть пересекающие дорогу фуры, направляет машину под полуприцеп, и у той буквально сносит крышу. Если бы жертвы таких ДТП смотрели на дорогу, то ничего бы не было, заблаговременно оттормозились бы и жили себе преспокойно дальше.

Чтобы не допустить неконтролируемого вождения, специалисты Nissan оснастили свою систему ProPilot 2.0 салонной камерой, которая следит за взглядом водителя, и если этот взгляд направлен не на дорогу, то система ProPilot 2.0 отключается – мол, если ты, дорогой пользователь, не хочешь играть по правилам, то и никакого беспилотного вождения тебе не будет, управляй машиной сам.

Режим hands-off (без рук) доступен, впрочем, в весьма ограниченных условиях: он действует в рамках одной полосы широких прямолинейных автомагистралей, но не включается на двухполосных дорогах, в тоннелях, на дорогах с сильным боковым ветром, при проезде пунктов оплаты на платных трассах и на участках слияния или разделения полос. Более того, режим hands-off заработает только при условии заранее спланированного через навигационную систему маршрута, чтобы система понимала, какие сложные участки ждут её на пути и позволяла водителю опустить руки только там, где это действительно безопасно.

ProPilot 2.0 способен совершать обгоны, но для этого ему нужно перейти на первый уровень автономности, то есть система просит водителя положить руки на руль для подстраховки и только после этого начнёт манёвр (убедившись, разумеется, что для него нет помех). После завершения обгона водителю будет дозволено вновь убрать руки с руля. Съезд и выезд с автомагистралей по-прежнему происходит в ручном режиме, а на второстепенных дорогах ProPilot 2.0 не работает. И вот для решения этих несложных задач Skyline будет оснащён целым букетом камер и датчиков (см. рисунки ниже):

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Как видно из представленных рисунков, у ниссановского автопилота нет лидаров, которые многие разработчики беспилотных машин считают ключевым компонентом искусственного зрения, но поскольку в данном случае предполагается, что за дорогой в любом случае будет следить человек, то потребности в пока ещё довольно затратных лидарах нет – они, вероятно, появятся в системе ProPilot 3.0, если, конечно, такая система вообще когда-либо увидит свет. Увы, пока что скепсис относительно полнофункциональных автопилотов, которые позволят человеку полностью выключиться из управления автомобилем, только растёт, поскольку в рамках существующей транспортной инфраструктуры невозможно прописать юридический статус беспилотников, а следовательно нет ясности, на кого возлагать вину в случае аварий с их участием.