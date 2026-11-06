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  • Антикризисный Harley-Davidson Sprint 440: крутой дизайн и низкая цена, но всего 1 цилиндр

Антикризисный Harley-Davidson Sprint 440: крутой дизайн и низкая цена, но всего 1 цилиндр

06.11.2026 320 0 0
Антикризисный Harley-Davidson Sprint 440: крутой дизайн и низкая цена, но всего 1 цилиндр

Американская компания Harley-Davidson представила на этой неделе бюджетный мотоцикл Sprint 440 с одноцилиндровым 440-кубовым двигателем мощностью 27 л.с. В Германии такой мотоцикл можно купить всего за 5700 евро.

Harley-Davidson — премиальная марка, откровенно дешёвых мотоциклов в её глобальном модельном ряду не было давно, но вот, пожалуйста, — встречайте Harley-Davidson Sprint 440. Бюджетная модель понадобилась Harley-Davidson, чтобы справиться с затяжным кризисом, длящемся аж с 2006 года. Аудитория Harley-Davidson стареет и сокращается, продажи снижаются, а на развивающихся рынках Harley-Davidson теснят индийские и китайские компании, выпускающие очень доступную технику. Запуск в 2019 году бренда LiveWire для электрических мотоциклов не принёс Harley-Davidson ничего, кроме разочарования и убытков. Новая бензиновая модель начального уровня — это попытка Harley-Davidson привлечь молодую аудиторию, у которой не очень много денег, но есть потребность в качественных и стильных мотоциклах.

Harley-Davidson Sprint образца 1961 года
Harley-Davidson Sprint образца 1961 года
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Harley-Davidson Sprint образца 1961 года
Harley-Davidson Sprint образца 1961 года
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Любопытно, что Sprint 440 — не первая одноцилиндровая модель в истории Harley-Davidson. В начале 1960-х американская компания запустила в продажу одноцилиндровый мотоцикл Sprint, разработанный итальянской компанией Aermacchi, — он стал ответом Harley-Davidson на нашествие на рынок дешёвых японских мотоциклов. Различные версии Harley-Davidson Sprint выпускались в Италии с 1961 по 1974 год. И вот теперь история во многих аспектах повторяется: свежепредставленный Sprint 440 — самый дешёвый мотоцикл Harley-Davidson и единственный с одноцилиндровым двигателем, другие современные мотоциклы Harley-Davidson оснащаются V-образными двухцилиндровыми двигателями.

Harley-Davidson Sprint 440

Harley-Davidson Sprint 440 — не оригинальная разработка американской компании, а творчески переосмысленный мотоцикл Harley-Davidson X440, что выпускается с 2023 года в Индии для индийского рынка местной компанией Hero MotoCorp, у которой с Harley-Davidson заключён лицензионный договор на использование торговой марки Harley-Davidson. Глобальный Sprint 440 отличается от индийского X440 полностью переделанным дизайном — у Sprint 440 он больше соответствует классическим моделям Harley-Davidson. Финальная сборка Sprint 440 налажена в США на заводе Harley-Davidson в городе Йорк (штат Пенсильвания), но большинство комплектующих сюда приходят из Индии. Поэтому, собственно говоря, и такая низкая цена. Продажи в Европе уже стартовали, в Германии Harley-Davidson Sprint 440 стоит от 5700 евро. В США продажи начнутся в 2027 году — ожидается, что «голый» Sprint 440 здесь будет стоить порядка 6000 долларов.

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Далее приведём некоторые технические характеристики. Диаметр цилиндра двигателя Sprint 440 — 79,6 мм, ход поршня — 88,4 мм, то есть двигатель длинноходный, рассчитанный на хорошую тягу на низких оборотах. Другие особенности — один верхний распредвал, четыре клапана, воздушно-масляная система охлаждения, степень сжатия — 9,65, впрыск топлива — электронный. Максимальная отдача — 27 л.с. и 38 Нм. Коробка передач — 6-ступенчатая механическая, 5-я и 6-я передачи — повышающие, привод ведущего заднего колеса — цепной. Ёмкость бензобака — 9 л.

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Габаритная длина Harley-Davidson Sprint 440 — 2145 мм, колёсная база — 1450 мм, высота седла без нагрузки — 683 мм, дорожный просвет — 147 мм. Ход передней подвески — 130 мм, задней — 76 мм. Задние амортизаторы снабжены внешними резервуарами и имеют 7-ступенчатую регулировку предварительной нагрузки пружин. Колёса — литые алюминиевые, переднее — 19-дюймовое шириной 100 мм, заднее — 17-дюймовое шириной 150 мм. Тормоза — дисковые: диаметр переднего тормозного диска — 320 мм (двухпоршневой суппорт), заднего — 240 мм (однопоршневой суппорт), ABS есть в базовой комплектации. Снаряженная масса мотоцикла — 187 кг.

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Уже на старте продаж для Harley-Davidson Sprint 440 доступны различные аксессуары, в том числе ветрозащита и багажные сумки. Аксессуары могут значительно увеличить цену бюджетного мотоцикла, но в «базе» его цена кажется вполне конкурентоспособной, особенно с учётом того, что марка Harley-Davidson всё-таки по-прежнему имеет большой вес.

мотоциклы новинки Harley-Davidson
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