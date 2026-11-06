Посвежевший пикап Toyota Tundra обзавёлся ценником в США и был анонсирован для Японии

Японская марка начала выпускать большой пикап Toyota Tundra в 1999 году, основным рынком для этой модели остаются США. Модель актуального третьего по счёту поколения дебютировала в сентябре 2021-го. В текущем году дела у грузовика в целом идут неплохо: за первые десять месяцев американские дилеры реализовали 122 384 экземпляра, что на символические 0,5% больше, чем в январе-октябре 2025-го.

На фото: стартовый вариант посвежевшего пикапа Toyota Tundra

Минувшим летом американский офис Тойоты рассказал об обновках, которые достались Тундре, а теперь обнародовал прайс-лист посвежевшей модели и объявил о том, что машины доберутся до дилеров в Штатах в этом месяце. Стоимость стартовой версии Toyota Tundra SR 2027 модельного года составит 42 890 долларов, что эквивалентно примерно 3,51 млн рублей по текущему курсу.

Согласно официальному сайту марки в США, покупка самого доступного варианта с полноценной двухрядной кабиной – SR5 – обойдётся в 47 150 долларов (около 3,86 млн рублей). Цена исполнения Limited варьируется в диапазоне от 55 790 до 63 090 долларов (около 4,57 – 5,16 млн рублей) в зависимости от начинки. Стоимость варианта TRD Pro равна 75 400 долларов (около 6,17 млн рублей), а топ-версии Capstone – 82 925 долларов (около 6,79 млн рублей).

На фото: салон стартовой Toyota Tundra 2027 модельного года

Напомним, всем исполнениям обновлённой Toyota Tundra досталось другое оформление большой радиаторной решётки, нижней части бампера с интегрированными прямоугольными противотуманками и иное расположение сигналов поворота. В списке базового оснащения теперь числятся: 14-дюймовый тачскрин информационно-развлекательной системы, которая получила расширенные возможности голосового управления, а также встроенный видеорегистратор, который записывает 20-секундные ролики с помощью наружных камер пикапа. В перечень стандартного оборудования входит и комплекс систем безопасности Safety Sense 4.0.

На фото: посвежевший пикап Toyota Tundra 1794 Edition

Одной из главных обновок для Тундры стало появление новой внедорожной версии – Trailhunter, она базируется на исполнении SR5. Конечно же, такому грузовику достались отличительные шильдики и эмблемы, но ещё и дополнительная защита днища, модернизированная подвеска OME (Old Man Emu), иные передние амортизаторы, оригинальные бронзовые колёсные диски, обутые в шины Michelin LTX Trail 265/70R18. Ещё варианту Trailhunter положены системы Multi-Terrain Select и Crawl Control, блокировка заднего дифференциала.

У полноразмерного пикапа Toyota Tundra 2027 модельного года техника осталась без изменений. В качестве базового для грузовика предлагается битурбомотор V6 объёмом 3,4 литра, его максимальная мощность равна 394 л.с., а в пару ему положен 10-ступенчатый автомат. Альтернатива – гибридная установка i-Force Max с ним же в основе, её совокупная отдача равна 443 л.с.

Японский офис Toyota сегодня анонсировал обновлённый пикап Toyota Tundra для домашнего рынка. Сообщается, что машины американской сборки доберутся до местных дилеров грядущей зимой. Напомним, продажи этого грузовика стартовали в Японии только в начале апреля 2026 года, ранее модель здесь представлена не была.