Газовое топливо ×

Lada Vesta CNG получила обновки, но стоимость осталась прежней

30.10.2026 1883 1 0
Lada Vesta CNG получила обновки, но стоимость осталась прежней

Актуальный двухтопливный седан представлен на российском рынке в четырёх исполнениях – Комфорт, Практик, Драйв и Техно. Стоимость модели по-прежнему начинается с 1 881 000 рублей.

Обновлённые версии стандартных седанов и универсалов Lada Vesta были показаны в феврале 2022-го, однако массовый выпуск этих машин был налажен только в марте 2023-го, причём за прошедшее время производство было перенесено из Ижевска в Тольятти. Обновлённая двухтопливная четырёхдверка с прибавкой CNG к названию появилась на авторынке РФ позже, в начале февраля 2026 года.

На фото: актуальный седан Lada Vesta CNG

Теперь пресс-служба АВТОВАЗа рассказала о том, что Vesta CNG получила несколько обновок. Так, теперь всем комплектациям этой модели – Комфорт, Практик, Драйв и Техно – положен телематический комплекс Lada Connect Старт. Это позволяет владельцам после подключения смартфона удалённо следить за состоянием автомобиля.

Так, с помощью телематики владельцы могут дистанционно узнать запас топлива, местонахождение машины, температуру двигателя и уровень заряда аккумулятора. Плюс система поможет водителям, находящимся не рядом с машиной, проверить, запущен ли мотор, а также заперты ли двери и багажник.

Помимо этого, седану в двух топовых исполнениях – Драйв и Техно – теперь положена климатическая установка, которая способна автоматически поддерживать в салоне заданную температуру. Менять настройки климат-контроля можно с помощью вращающихся рукояток, расположенные в блоке на центральной консоли. На них имеются подсвечиваемые символы, обозначающие направление потоков, скорост работы вентилятора и температуру.

Напомним, двухтопливная Веста оснащается 106-сильным двигателем объёмом 1,6 литра, идущим в комплекте с пятиступенчатой механической коробкой передач, а также газобаллонным оборудованием, работающим на метане. Объём двухкомпонентного газового баллона (сталь и стекловолокно) равен 90 литрам и рассчитан на закачку 22 куб.м сжатого метана.

Газовый баллон у Lada Vesta CNG располагается в багажнике, который, конечно, потерял в объёме, однако это позволило сохранить штатный полноразмерный 55-литровый бензобак (заправочный штуцер находится рядом с горловиной бензобака). Бортовой компьютер у этого седана отображает информацию о работе ГБО, в том числе запас хода и остаток газа.

Производитель подсчитал, что полная заправка метаном обеспечивает седану запас хода до 320 км. С учётом бензобака совокупная дальнобойность превышает 1000 км без дозаправки. Как напомнили в пресс-службе АВТОВАЗа, эксплуатация автомобиля на метане в среднем позволяет вдвое-втрое сократить расходы на топливо.

Несмотря на обновки, рекомендованная розничная стоимость Lada Vesta CNG осталась прежней. Цена стартового варианта Комфорт на сегодняшний день равна 1 881 000 рублей, исполнения Практик – 1 985 000 рублей, за Драйв просят 2 085 000 рублей, а покупка топ-версии Техно обойдётся в 2 245 000 рублей (без учёта действующих скидок).

седан Россия АВТОВАЗ авторынок газовое топливо Lada Lada Vesta CNG Lada Vesta
Запишитесь на тест-драйв у официального дилера MAJOR AUTO
Оставьте, пожалуйста, свой телефон. Менеджер свяжется с вами в ближайшее время.
Нажимая кнопку «Отправить», пользователь подтверждает Согласие на обработку персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.
Спасибо! Ваша заявка принята, и скоро Вам позвонят.
Опрос
Интересует ли вас возможность читать наш журнал с подпиской без рекламы?
Ваш голос
Всего голосов:

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
1 комментарий
30.10.2026 20:29
DV

После 2030 года эта машина может стать четырехтопливной: бензин, газ метан, водородные топливные элементы, аккумулятор, при доплате возможен будет даже педальный привод

Опрос
Интересует ли вас возможность читать наш журнал с подпиской без рекламы?
Ваш голос
Всего голосов:

Новые статьи

Статьи / Ремонт и обслуживание Два масла 5W-30 и двойная разница в цене: чем обусловлена стоимость и что нужно сравнить Подобрать моторное масло сегодня непросто. Отдельные импортные продукты стали дефицитными, цены выросли, и автовладельцам приходится искать замену привычным маркам, хотя ассортимент остаётся... 14202 0 2 28.10.2026
Статьи / Двигатели Всем настоящим петролхедам посвящается: история HEMI без прикрас и выдумок Даже если ваши познания в автомобильной сфере простираются не дальше настроек приложения такси в смартфоне, название HEMI вам все равно так или иначе знакомо. Просто потому, что про HEMI слы... 1862 5 4 28.10.2026
Статьи / Колёсная база Зачем менять дворники осенью: как выбирать щётки стеклоочистителя Осенью стеклоочистители становятся одной из тех деталей, о которых вспоминают только в первый ливень. И тогда выясняется, что щётки оставляют полосы, пропускают воду или размазывают грязь по... 1360 2 0 26.10.2026

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Долой стереотипы: женский взгляд на Hongqi HS3 Иногда автомобиль лучше раскрывается не в руках профессионального испытателя, а в повседневной жизни – когда за рулём оказывается обычный человек, который просто хочет, чтобы машина была кра... 53820 12 1 01.06.2026
Тест-драйвы / Тест-драйв Шеф, свободен? Опыт владения Москвичом-2141 «Святогор» Этот Москвич, сойдя с конвейера в неспокойном посткризисном 1999 году, не эксплуатировался, а новеньким ждал своего владельца долгих восемь лет, будучи заброшенным на подземной парковке стол... 17387 12 7 04.06.2026
Тест-драйвы / Тест-драйв Безмятежность и одна плохая новость: тест-драйв Li L6 Есть автомобили, которые пытаются понравиться водителю. Есть те, которые делают ставку на пассажиров. А есть Li L6, который, похоже, вообще решил никого не напрягать. Его философия значитель... 12388 6 3 25.08.2026
Обсуждаемое
6 Городской леопард на коротком поводке: тест-драйв Tenet Plus L4
5 Всем настоящим петролхедам посвящается: история HEMI без прикрас и выд...
4 Вспомнить всё: кто ответит за цифровое досье вашего автомобиля
Новые комментарии
Change privacy settings