Lada Vesta CNG получила обновки, но стоимость осталась прежней

Актуальный двухтопливный седан представлен на российском рынке в четырёх исполнениях – Комфорт, Практик, Драйв и Техно. Стоимость модели по-прежнему начинается с 1 881 000 рублей.

Обновлённые версии стандартных седанов и универсалов Lada Vesta были показаны в феврале 2022-го, однако массовый выпуск этих машин был налажен только в марте 2023-го, причём за прошедшее время производство было перенесено из Ижевска в Тольятти. Обновлённая двухтопливная четырёхдверка с прибавкой CNG к названию появилась на авторынке РФ позже, в начале февраля 2026 года.

На фото: актуальный седан Lada Vesta CNG

Теперь пресс-служба АВТОВАЗа рассказала о том, что Vesta CNG получила несколько обновок. Так, теперь всем комплектациям этой модели – Комфорт, Практик, Драйв и Техно – положен телематический комплекс Lada Connect Старт. Это позволяет владельцам после подключения смартфона удалённо следить за состоянием автомобиля.

Так, с помощью телематики владельцы могут дистанционно узнать запас топлива, местонахождение машины, температуру двигателя и уровень заряда аккумулятора. Плюс система поможет водителям, находящимся не рядом с машиной, проверить, запущен ли мотор, а также заперты ли двери и багажник.

Помимо этого, седану в двух топовых исполнениях – Драйв и Техно – теперь положена климатическая установка, которая способна автоматически поддерживать в салоне заданную температуру. Менять настройки климат-контроля можно с помощью вращающихся рукояток, расположенные в блоке на центральной консоли. На них имеются подсвечиваемые символы, обозначающие направление потоков, скорост работы вентилятора и температуру.

Напомним, двухтопливная Веста оснащается 106-сильным двигателем объёмом 1,6 литра, идущим в комплекте с пятиступенчатой механической коробкой передач, а также газобаллонным оборудованием, работающим на метане. Объём двухкомпонентного газового баллона (сталь и стекловолокно) равен 90 литрам и рассчитан на закачку 22 куб.м сжатого метана.

Газовый баллон у Lada Vesta CNG располагается в багажнике, который, конечно, потерял в объёме, однако это позволило сохранить штатный полноразмерный 55-литровый бензобак (заправочный штуцер находится рядом с горловиной бензобака). Бортовой компьютер у этого седана отображает информацию о работе ГБО, в том числе запас хода и остаток газа.

Производитель подсчитал, что полная заправка метаном обеспечивает седану запас хода до 320 км. С учётом бензобака совокупная дальнобойность превышает 1000 км без дозаправки. Как напомнили в пресс-службе АВТОВАЗа, эксплуатация автомобиля на метане в среднем позволяет вдвое-втрое сократить расходы на топливо.

Несмотря на обновки, рекомендованная розничная стоимость Lada Vesta CNG осталась прежней. Цена стартового варианта Комфорт на сегодняшний день равна 1 881 000 рублей, исполнения Практик – 1 985 000 рублей, за Драйв просят 2 085 000 рублей, а покупка топ-версии Техно обойдётся в 2 245 000 рублей (без учёта действующих скидок).

