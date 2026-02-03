Газовое топливо ×

03.02.2026 38 0 0
Новая Lada Vesta CNG вышла на рынок, цены известны

Обновлённый двухтопливный седан представлен в четырёх исполнениях, стартовая рекомендованная розничная стоимость – 1 881 000 рублей.

Как Kolesa.ru сообщал раньше, презентация обновлённых седанов и универсалов Lada Vesta прошла в феврале 2022-го, причём тогда с конвейера завода в Ижевске успела сойти первая партия рестайлинговых машин. В начале весны того же года производство было остановлено из-за нехватки комплектующих, а позже выпуск Вест был перенесён на предприятие в Тольятти: «рестарт» серийного производства прошёл в марте 2023-го. Теперь обновление добралось и до двухтопливной версии с прибавкой CNG к названию.

На фото: обновлённый седан Lada Vesta CNG

АВТОВАЗ сегодня, 3 февраля 2026 года, объявил о старте продаж рестайлинговой Lada Vesta CNG на российском рынке, модель предлагается только в кузове седан. Такой автомобиль оснащён 106-сильным мотором объёмом 1,6 литра, идущим в комплекте с пятиступенчатой механической коробкой передач, а также газобаллонным оборудованием, работающим на метане. В компании отметили, что ГБО четвёртого поколения «обеспечивает распределённый впрыск метана с режимом дополнительной подачи бензина для повышения динамики автомобиля».

Известно, что двухкомпонентный газовый баллон (сталь и стекловолокно) имеет объём 90 литров и рассчитан на закачку 22 куб.м сжатого метана. Он размещается в багажнике, поэтому разработчикам удалось сохранить штатный полноразмерный 55-литровый бензобак Весты. Заправочный штуцер находится рядом с горловиной бензобака. Интерфейс бортового компьютера у такого седана дополнен информацией о работе ГБО, включая запас хода и остаток газа.

По данным пресс-службы АВТОВАЗа, полная заправка метаном обеспечивает автомобилю пробег, равный примерно 320 км. С учётом бензобака совокупный запас хода на двух видах топлива превышает 1000 км без дозаправки. Ещё в компании отметили, что эксплуатация на метане позволяет сократить расходы на топливо в 2-3 раза, а размер транспортного налога – снизить на 50%.

На фото: салон обновлённого седана Lada Vesta CNG

В компании подчеркнули, что обновлённая двухтопливная четырёхдверка прошла полный комплекс испытаний, включая краш-тесты. Автомобиль оборудован автоматической системой, перекрывающей подачу газа при нарушении герметичности топливной магистрали (например, при ДТП). Производитель сохраняет заводскую гарантию, так как устанавливается сертифицированное штатное ГБО; кроме того, владельцам Vesta CNG не понадобится регистрировать изменения в конструкции автомобиля.

Полезный объём багажника у рестайлинговой Lada Vesta CNG составляет 250 литров. В списке базового оснащения числятся: кондиционер, пара фронтальных подушек безопасности, система контроля устойчивости, функция бесключевого доступа, дистанционный запуск двигателя, светодиодная оптика, салон, отделанный тканью и экокожей.

Обновлённый двухтопливный седан представлен в четырёх комплектациях. Рекомендованная розничная цена стартовой версии Comfort составляет 1 881 000 рублей, за исполнение Life просят 1 985 000 рублей, стоимость варианта Enjoy равна 2 085 000 рублей, а покупка топового Techno обойдётся в 2 245 000 рублей. С учётом действующих скидок цена варьируется от 1 515 000 до 1 879 000 рублей.

