Денег нет: Volkswagen приостанавливает разработку электрического Golf

В марте этого года Volkswagen официально анонсировал Golf девятого поколения, изначально он был задуман как полностью электрический.

У актуального Volkswagen Golf восьмого поколения нет электрической версии, но такая версия была у его предшественника — Golf седьмого поколения, поэтому формулировка «новый электрический Golf» в отношении машины девятого поколения вполне справедлива.

Уже в апреле стало известно о том, что разработка «девятого» Golf затягивается и что он увидит свет не раньше 2030 года. Причина задержки — неготовность общекорпоративной модульной платформы SSP (Scalable Systems Platform). В сентябре мы подробно рассказывали о том, как и почему разработка платформы SSP превратилась в эпопею, которую, судя по всему, просто невозможно закончить — только остановить.

По последним данным, платформа SSP сейчас находится в процессе переформатирования — теперь она не только электромобильная, но и гибридная. То есть в теории у «девятого» Golf могут быть и версии с ДВС, если, конечно, он вообще когда-нибудь выйдет на рынок.

Сегодня Reuters со ссылкой на служебную записку, которую отправил гендиректор бренда Volkswagen Томас Шефер сотрудникам головного завода и штаб-квартиры компании в немецком Вольфсбурге, сообщил, что разработка нового Golf приостанавливается. Завод в Вольфсбурге не выполнил спущенные руководством концерна внутренние целевые показатели по снижению производственных и операционных затрат, в связи с чем столкнулся с дефицитом в размере 300 млн евро. Теперь расходы режут принудительно через заморозку проекта «девятого» Golf.

«Я знаю, что Golf значит для Volkswagen и для Вольфсбурга. Поэтому это решение далось нам нелегко. Но мы просто не можем сейчас позволить себе работу над этим проектом», — говорится в служебной записке.

Производство Volkswagen Golf восьмого поколения на заводе в Вольфсбурге

Напомним, что в 2024 году руководство Volkswagen приняло решение о переносе производства актуального топливного Golf восьмого поколения из Вольфсбурга на завод в мексиканском городе Пуэбла. Процесс переселения должен завершиться в 2027 году, но неизвестно, на какой стадии он сейчас находится — ещё год назад инсайдеры сообщали, что процесс переноса забуксовал из-за различных проблем с логистикой и оборудованием.

Ранее на этой неделе Volkswagen Group сообщила об убытке в размере 5,8 млрд евро, полученном в третьем квартале этого года.

В сентябре совет директоров во главе с Оливером Блюме представил новый антикризисный план Volkswagen Group, который предусматривает массовые увольнения, сокращение модельного ряда концерна на 50% и сокращение предлагаемых модификаций и комплектаций на 75%. Марка Seat прекратит производство автомобилей в 2029 году. Что Seat будет делать после 2029 года, неизвестно. Также под вопросом находится судьба четырёх заводов в Германии — в Ганновере, Неккарзульме, Цвиккау и Эмдене.

В целом цепь последних событий показывает, что Volkswagen Group продолжает сваливаться в воронку катастрофы, и на данный момент, честно говоря, не видно ни одной реальной возможности из этой воронки выбраться.

