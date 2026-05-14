Новый Golf задерживается на фоне усиливающего кризиса в концерне Volkswagen

Гендиректор компании Volkswagen Томас Шефер заявил, что Golf девятого поколения не появится раньше следующего десятилетия, так как электромобильная платформа SSP, на которой он будет построен, всё ещё очень сырая и нуждается в доработках.

В марте компания Volkswagen показала первый тизер (заглавная картинка) хэтчбека Golf девятого поколения. Он будет электромобилем и, скорее всего, получит имя ID. Golf, производство будет налажено на головном заводе Volkswagen в немецком Вольфсбурге, а нынешний «восьмой» Golf в следующем году сошлют отсюда в Мексику, где его выпуск будет продолжаться столько, сколько это будет необходимо.

«Девятый» Golf будет построен на общекорпоративной модульной платформе SSP (Scalable Systems Platform) с 800-вольтовой электрической архитектурой. Разработку этой платформы планировалось завершить ещё к 2024 году, однако из-за комплекса проблем внутри концерна Volkswagen платформа SSP до сих пор не готова. Ранее предполагалось, что первым носителем платформы SSP будет прорывной во всех смыслах электромобиль Trinity, но в 2024 году этот проект отложили в долгий ящик.

Компания Volkswagen никогда не называла дату запуска в производство ID. Golf (пока будем называть новую модель так), но неофициальные источники сообщали, что на рынок он может выйти в 2028 году. Эти слухи опроверг на этой неделе гендиректор компании Volkswagen Томас Шефер на организованном Financial Times саммите Future of the Car, топ-менеджера цитирует британский журнал Autocar. По словам Шефера, компании не нужен новый Golf раньше 2030 года, текущий модельный ряд руководство полностью устраивает. При этом Шефер признал, что разработка многострадальной платформы SSP по-прежнему далека от завершения: компания хочет сделать её максимально гибкой, дешёвой в производстве и при этом высокотехнологичной, чтобы построенные на ней модели могли конкурировать с лучшими китайскими образцами.

Проблема разработки платформы SSP тесно связана с до сих пор неразрешённым кризисом в IT-подразделении Cariad концерна Volkswagen, которое разрабатывает электрическую/электронную архитектуру нового поколения для всех марок концерна и собственную операционную систему. IT-компетенции у Volkswagen оказались настолько слабыми, что разработка затянулась на годы, для её ускорения на помощь были призваны специалисты американской компании Rivian, но их вмешательство, кажется, только умножило проблемы. Короче говоря, пока ничего не готово.

Между тем настроения в совете директоров и наблюдательном совете Volkswagen Group близки к паническим: большие начальники понимают, что концерн тонет, но причины его кризиса настолько глубоки и фундаментальны, что исправить их традиционными менеджерскими приёмами не представляется возможным. Оперативный простор Volkswagen Group сильно ограничивают законодательство ЕС с его насаждением экоповестки и сложная структура собственников концерна, куда входят профсоюзы и правительство Нижней Саксонии — они не желают ослаблять социальную удавку на шее концерна.

Главным собственником Volkswagen Group является семья Порше-Пиех, которая в начале прошлого десятилетия так тесно сплела компании Porsche и Volkswagen, что теперь они функционируют как единый организм и поэтому «болеют» вместе. На этой неделе Reuters сообщил, что семья Порше-Пиех давит на руководство Volkswagen Group, требуя срочной корректировки бизнес-модели на фоне падения прибыли. Сейчас Volkswagen Group спешно избавляется от всех лишних активов (например Porsche продаёт свою долю в СП Bugatti Rimac) и пытается диверсифицировать риски инвестициями в альтернативные секторы экономики, а именно в военную промышленность и искусственный интеллект. По состоянию на весну 2026 года эти меры выглядят, мягко говоря, несколько запоздалыми, но лучше хоть что-то делать, чем ничего не делать.

